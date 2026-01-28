Bangladesh: দুমুখো নীতি? ভারতে ক্রিকেটারদের না পাঠাতে চাইলেও শুটারদের বেলায় অন্য ‘মেজাজ’ ইউনুসের বাংলাদেশের

Bangladesh: দুমুখো নীতি? ভারতে ক্রিকেটারদের না পাঠাতে চাইলেও শুটারদের বেলায় অন্য ‘মেজাজ’ ইউনুসের বাংলাদেশের
ক্রিকেটারদের না পাঠালেও বাংলাদেশ ভারতে পাঠাচ্ছে তাদের শুটারদের। সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কোন যুক্তি?
মুস্তাফিজুর প্রসঙ্গে জেদে একরোখা হয়ে বিসিবি(বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড) সাফ জানিয়েছে, নিরাপত্তার ইস্যু ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসবে না বাংলাদেশের দল। তার পরিবর্তে তারা শ্রীলঙ্কায় খেলতে ইচ্ছুক। তবে আপাতত বাংলাদেশ তাদের জেদে অনড় থেকে বাদ পড়েছে ২০২৬ টি২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ থেকে। এদিকে, যে ভারতে নিরাপত্তা ইস্যুর জেরে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের পাঠাতে গড়রাজি ছিল বিসিবি তথা ইউনুস সরকার, সেই ভারতেই এবার বাংলাদেশের শুটারদের খেলতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে ইউনুস সরকার।
ভারতে এশিয়ান রাইফেল এবং পিস্তল শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে তাদের শুটারদের পাঠাতে অনুমোদন দিয়েছে ইউনুস সরকারের ঢাকা। যেখানে কিছুদিন আগে, বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের তরফে, বিসিবির তরফে, ভারতে তাঁদের টিমের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, সেখানে বাংলাদেশের শুটারদের ভারতে পাঠাতে পিছপা হয়নি ওই একই বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রক! প্রশ্ন উঠছে, ক্রিকেটার ও শুটারদের ক্ষেত্রে কি বাংলাদেশের ক্রীড়ামন্ত্রক দুই মুখো নীতিতে চলছে?
উল্লেখ্য, আগামী ২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে শুটিং-র এই প্রতিযোগিতা। সেই ফেব্রুয়ারি মাসেই রয়েছে ভারতে আয়োজিত টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট। সহ আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কা। শুটিং টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে হয়েছে, খেলাটি ইনডোরে ও সংরক্ষিত এলাকায় হওয়ায় নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই। তবে এর আগে, এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। কয়েক দিন অপেক্ষার পর আজ (বুধবার) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় শুটার রবিউল ইসলাম ও কোচ শারমিন আক্তারকে ভারত যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। বাংলাদেশের তরফে ক্রীড়ামন্ত্রক বলছে, ‘শুটিং ফেডারেশনকে আমরা টুর্নামেন্টের আয়োজকদের কাছ থেকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিত জানতে বলেছি। তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা অনুমতি প্রদান করেছি।’
যে নিরাপত্তা ইস্যুকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের ভারতে আসতে না দিয়ে, ২০২৬ বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়েছে বলে আপাতত খবর, সেই ভারতে বাংলাদেশের শুটাররা ওই বিশ্বকাপের সময়ই আসছেন। দুই ধরনের খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে এই দুই ধরনের নীতি কেন নিচ্ছে বাংলাদেশ? প্রশ্নের উত্তরে ক্রীড়ামন্ত্রকের সচিব বলছেন, ‘ ক্রিকেট ও শুটিংয়ের বিষয়টি ভিন্ন। ক্রিকেটে মুস্তাফিজ ও পরবর্তীতে বিশ্বকাপ নিয়ে নিরাপত্তার শঙ্কার পর্যবেক্ষণ আইসিসি দিয়েছে ও তাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ দলের বিশেষ নিরাপত্তার কোনও নিশ্চয়তাও ছিল না। শুটিং রেঞ্জ একটি সংরক্ষিত জায়গা। শুটিংয়ে জনসম্পৃক্ততাও কম।'