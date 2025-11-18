Bangladesh W tour of India: ভারত সফর স্থগিত করল বাংলাদেশি নারী দল, হরমনপ্রীতকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য নিগার সুলতানার

Bangladesh W tour of India: ভারত সফর স্থগিত করল বাংলাদেশি নারী দল, হরমনপ্রীতকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য নিগার সুলতানার
এর আগে ২০২৫ সালেরই অগস্টে বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা থাকলেও ভারতীয় পুরুষ দলের সফর স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিসিসিআই। পরে সেই সিরিজটি ২০২৬ সালের সেপ্টম্বরে হবে বলে ঘোষণা করে বিসিসিআই। আর এবার বিসিবি নারী দলকে ভারতে পাঠাতে চাইছে না।
আইসিসির ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রাম অনুযায়ী, আগামী মাসে ভারতে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশ নারী দলের। তবে সেই সফর স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি।
এদিকে ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর ইস্যুতে হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছিল, সিরিজের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন পাওয়া যায়নি। দুই দেশের বর্তমান কূটনৈতিক উত্তেজনাকেই এর মূল কারণ হিসেবে দেখা হয়। এদিকে কয়েক সপ্তাহ আগে অনুষ্ঠিত ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে এসেছিল বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বে ভারতের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচটি তারা খেলেছিলেন নবি মুম্বইতে। তবে সেই ম্যাচটি ভেস্তে গিয়েছিল বৃষ্টির কারণে। তবে এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে আসছে না বাংলাদেশ। এর বদলে বাংলাদেশ বোর্ড তাদের দেশেই একটি বিকল্প সিরিজ অনুষ্ঠিত করার পরিকল্পনা করছে।
এদিকে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা নিজে নানা বিতর্কে জড়িয়ে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে জুনিয়র ক্রিকেটারদের হেনস্থার অভিযোগ পর্যন্ত উঠেছে। এই আবহে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি কোনও যোগ ছাড়াই হরমনপ্রীতের নাম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'আমি কাউকে কেন মারব? আমি কোনও স্ট্যাম্পকে মারি না। আমি কি হরমনপ্রীত যে স্ট্যাম্পে মারব?' উল্লেখ্য, এর আগে শেষবার যখন ভারত বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিল, তখন একটি ম্যাচে আউট হয়ে নিজের মেজাজ হারিয়ে স্ট্যাম্পে ব্যাট দিয়ে মেরেছিলেন হরমনপ্রীত।
