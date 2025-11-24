Edit Profile
    ইউনুসের নয়া ছক! মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হাসিনাকে ফেরত চেয়ে চিঠি বাংলাদেশের, কী বলল নয়া দিল্লি?

    এর আগেও বাংলাদেশ কূটনৈতিক বার্তা পাঠিয়েছিল, যদিও ভারত সরকারের তরফে কেবল প্রাপ্তিস্বীকার করা হয়েছিল, সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু জানানো হয়নি।

    Published on: Nov 24, 2025 7:19 PM IST
    By Sahara Islam
    গত বছর জুলাই-আগস্টে ছাত্রজনতার বিক্ষোভ দমনে মানবতাবিরোধী অপরাধে বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ফেরত চেয়ে ভারতের কাছে ফের চিঠি পাঠাল মহম্মদ ইউনুসের অন্তবর্তী সরকার। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক মন্ত্রক শুক্রবারই ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনে সংক্ষিপ্ত চিঠি পৌঁছে দিয়েছে বিশেষ বাহক মারফত। যদিও নয়া দিল্লি এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেনি।

    মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হাসিনাকে ফেরত চেয়ে চিঠি বাংলাদেশের (AFP)
    মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হাসিনাকে ফেরত চেয়ে চিঠি বাংলাদেশের (AFP)

    ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্রজনতার ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই শেখ হাসিনা ভারতে সাময়িক আশ্রয়ে রয়েছেন। সম্প্রতি ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল ছাত্রজনতার আন্দোলনের সময় গণহত্যার অভিযোগে দায়ের করা এক মামলায় হাসিনাকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে। এই রায়ের পরেই তাঁকে ফেরানোর জন্য ভারতকে এই নতুন চিঠি পাঠানো হল। এর আগেও বাংলাদেশ কূটনৈতিক বার্তা পাঠিয়েছিল, যদিও ভারত সরকারের তরফে কেবল প্রাপ্তিস্বীকার করা হয়েছিল, সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু জানানো হয়নি। এই আবহে রবিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেন বলেন, শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে ফেরত চেয়ে ভারতের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা শুক্রবার চিঠি পাঠিয়েছি। এটি দ্বিতীয় অনুরোধ। গত বছরের ডিসেম্বরেও বিদেশমন্ত্রক ভারতের বিদেশমন্ত্রকে হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর জন্য একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। তবে কোনও জবাব পাওয়া যায়নি।'

    শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ ও ঢাকার আবেদন

    এর আগে গত বছর ২০ ও ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার নয়া দিল্লিকে কূটনৈতিক যোগাযোগের 'নোট ভারবাল' পাঠিয়ে শেখ হাসিনাকে ফেরত চায়। নয়া দিল্লি এখনও পর্যন্ত সেই চিঠির কোন জবাব দেয়নি।‌ এরমধ্যেই শেখ হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে জুলাইয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মামলা হয়। এরপর বাংলাদশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল গত ১৭ নভেম্বর শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। আর প্রাক্তন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল।

    শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের পর ঢাকার প্রতিক্রিয়া

    ১৭ নভেম্বর শেখ হাসিনা সাজা ঘোষণার পর বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলে, 'মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বিতীয় কোনও দেশ আশ্রয় দিলে তা হবে অত্যন্ত অবন্ধুসুলভ আচরণ এবং ন্যায়বিচার অবজ্ঞা করা। বাংলাদেশ সরকার ভারতের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে তারা যেন অনতিবিলম্বে দণ্ডপ্রাপ্ত এই দুই ব্যক্তিকে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে। দু দেশের মধ্যে থাকা প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুসারে হস্তান্তর ভারতের জন্য অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব।’ তবে ওইদিনই ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাজা প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিচার নিয়ে কোন মন্তব্য করেননি। তিনি একটি বিবৃতি পাঠ করেন। ‌তাতে বলা হয়, একটি নিকট প্রতিবেশী হিসেবে ভারত বাংলাদেশে শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি, স্থিতিশীলতা-সহ বাংলাদেশের জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থের বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ রয়েছে। এই আবহে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের এএনএম মুনিরুজ্জামান বলেছেন, হাসিনার বিচার 'সমস্ত আন্তর্জাতিক মান ও আইনি ব্যবস্থা মেনে' হয়েছে এবং সেই নিয়মগুলিকে সম্মান জানানোর জন্য তাঁকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন।

    ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে, যা হাসিনার জমানাতেই স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তি অনুযায়ী, আদালতের রায়ে প্রত্যর্পণ করানোর মতো অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এক দেশ অন্য দেশের হাতে তুলে দেবে। তবে চুক্তিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, অপরাধের চরিত্র যদি রাজনৈতিক হয়, তবে প্রত্যর্পণ করা হবে না। খুন, গুম এবং অত্যাচারের মতো অভিযোগ (যেগুলিতে হাসিনা অভিযুক্ত) রাজনৈতিক অপরাধের তালিকায় থাকবে না বলে চুক্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে। চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, বিচারের নেপথ্যে যদি সৎ উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে ভারত বা বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করবে না।

    ঘটনার সূত্রপাত

    ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানে দেশছাড়া হওয়ার পর থেকে মহম্মদ ইউনুসের বাংলাদেশে অসংখ্য মামলা হয়েছে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। গুরুতর মামলাগুলির মধ্যে রয়েছে জুলাই বিপ্লবী ছাত্রদের উপর গুলি চালানো তথা মানবতাবিরোধী অপরাধ, আয়নাঘর সংক্রান্ত অভিযোগ ইত্যাদি। চলতি মাসেই বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার, বিচারপতি মহম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ এবং বিচারক মহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরীর ট্রাইবুনাল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করে। এরপরই সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় হাসিনাকে। যদিও আওয়ামি লিগ আগেই জানিয়েছে, জামাত প্রভাবিত আদলতে বিচারের নামে প্রহসন চলছে।

