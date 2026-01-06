Edit Profile
    India Bangladesh Relation Latest: ‘ভারতের টেলিভিশনও আমাদের দেশে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হ’, বাংলাদেশ থেকে গর্জন কার?

    কী বললেন সোহেল রানা?

    Published on: Jan 06, 2026 3:51 PM IST
    By Sritama Mitra
    আইপিএল-এ মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়া নিয়ে বাংলাদেশে তুঙ্গে চাঞ্চল্য। সেদেশের ক্রিকেটারকে ভারতের আইপিএল থেকে সরানোর পর বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, তারা ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলবে না, অর্থাৎ ভারতের কোনও ভেন্যুতে তারা টি২০ বিশ্বকাপ খেলবে না বলে স্পষ্ট করেছে। এই আবহে বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ করারও নির্দেশ দিয়েছে ইউনুস সরকার। এরই মাঝে বাংলাদেশ থেকে ভারতের টেলিভিশন বন্ধ করার ডাক এল!

    বাংলাদেশে ‘ভারতের টেলিভিশন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে’, ওপার বাংলা থেকে গর্জন কার? (AFP)
    বাংলাদেশে 'ভারতের টেলিভিশন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে', ওপার বাংলা থেকে গর্জন কার? (AFP)

    একমাসও হয়নি বাংলাদেশের বুকে 'ছায়ানট' নারকীয় তাণ্ডবের ক্যামেরাবন্দি দৃশ্য গোটা বিশ্ব দেখেছে। সেদেশের সাংস্কৃতিক জগতে এমন এক হানা অনেককেই স্তম্ভিত করেছে। বাংলাদেশের সেই সাংস্কৃতিক জগতেরই এক ব্যক্তিত্ব এবার ভারতীয় টেলিভিশন বাংলাদেশে সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশের বর্ষীয়ান চলচ্চিত্র অভিনেতা মাসুদ পারভেজ ওরফে সোহেল রানা এমনই এক হুঙ্কার দিয়েছেন। সোহেল রানার অপর পরিচিতি হল, তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসাবেও পরিচিত। তাঁর তরফে এবার ভারতীয় টেলিভিশন বাংলাদেশে বন্ধ করার ডাক এল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গে ভারতের নানান অধ্যায়ের মিশে থাকা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের এক অন্যতম তাৎপর্যবাহী পর্ব।

    সোমবারই তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পেজে সোহেল রানা এক পোস্টে বার্তা দেন,' আমাদের টেলিভিশন যতক্ষণ ভারতে প্রচার করতে না পারবে ততক্ষণ ভারতের টেলিভিশনও আমাদের দেশে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে।' এখানেই শেষ নয়, ভারতীয় টেলিভিশনের কনটেন্ট সম্পর্কেও তাঁর কাছ থেকে তীব্র সমালোচনা এসেছে। পোস্টে সোহেল রানা লেখেন,'ভারতীয় টেলিভিশনের বউ-শাশুড়ি ঝগড়া মার্কা নাটক আমাদের সামাজিক বন্ধনকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।'

    উল্লেখ্য়, সোহেল রানা শুধুই যে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব তা নয়। তিনি রাজনৈতিক আঙিনাতেও সক্রিয় বাংলাদেশে। তথ্য বলছে, ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি আওয়ামী লীগের ছাত্র বিভাগ, কলেজ ছাত্রলীগ ইউনিটের সভাপতি ছিলেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক নানান পর্বের পর সোহেল রানা ২০২৪ সালের অক্টোবরে, বাংলাদেশ জাতীয় ইনসাফ পার্টি নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল শুরু করেন। এরপর এল সোহেল রানার এই বার্তা।

    প্রসঙ্গত, মুস্তাফিজুর ইস্যযুতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না বলে আগেই জানিয়েছিলেন সেদেশের অন্যতম উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। আজ মঙ্গলবার সেই বার্ততে শিলমোহর দিলেন বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন।

