Bangladesh:মুস্তাফিজুর ইস্যুতে মন্তব্যে 'নিউটনের সূত্র' তুলে বড় দাবি ঢাকার উপদেষ্টার, আসরে আফ্রিদিও, মুখ খুললেন সাকিব
মুস্তাফিজুর ইস্যুতে কোন বার্তা দিলেন বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা?
আইপিএল থেকে বাংলাদেশের ক্রিকেটার মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়া নিয়ে তুঙ্গে চর্চা চলছে। সদ্য মুস্তাফিজুর ইস্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কঠোর অবস্থান নিয়ে জানিয়েছে, তারা ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপ ভারতে খেলতে আসবে না। এই গোটা পর্ব নিয়ে এবার বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ মুখ খুলে ‘নিউটনের সূত্র’ তুলে ধরে এক মন্তব্য করেন। এদিকে, বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলে আসরে নেমেছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদিও। অন্যদিকে, তানজিম হাসান সাকিবও এই ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন এদিন বলেন, ‘ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার রাজনৈতিক টানাপড়েনের কোনও প্রভাব দেশের অর্থ-বাণিজ্যে পড়বে না।’এরই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুরকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে যে ঘটনা পরম্পরা চলছে তা নিয়ে মুখ খোলেন। বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের অর্থ উপদেষ্টা বলেন, মুস্তাফিজুর ইস্যুর পর আইপিএল-র সম্প্রচার বাংলাদেশে বন্ধ করা আর বাংলাদেশের টিম ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ না খেলতে যাওয়া এই দুটি ঘটনা ‘নিউটনের তৃতীয় সূত্র’র মতো বলে দাবি করছেন সালেহউদ্দিন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ভারতের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। তিনি বলছেন,'বাংলাদেশ যে রেসপন্স দিছে সেটা ‘কমপ্লিটলি রোবাস্ট’ এবং ওইটাই ‘অ্যাপ্রোপ্রিয়েট’।'এখানেই শেষ নয়, সালেহউদ্দিন বলছেন,'এই ধরনের অ্যাকশন কেউ যদি শুরু করে তার একটা রিঅ্যাকশন হবে। নিউটনের ল… অ্যাকশন-রিঅ্যাকশন..। এইটাই বললাম।'
এদিকে, বাংলাদেশের ক্রিকেটার তানজিম হাসান এখনও বলছেন, তিনি খেলোয়াড় হিসাবে আইপিএল খেলার ইচ্ছা রাখেন। তানজিম বাংলাদেশের গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন,'আইপিএল থেকে উনাকে (মুস্তাফিজুরকে) কেন সরানো হলো বা কেন এমন হলো এটা আসলে আমরা জানি না। রাজনৈতিক ইস্যু থাকতে পারে, তবে ক্রিকেটে রাজনীতি না আসাই ভালো। আমরা প্লেয়ার হিসেবে আইপিএল খেলার ইচ্ছা রাখি এবং সেই হিসেবেই নাম দিই।' একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য,'পরের বছর কি হবে সেটা এজেন্ট এবং দেশের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।'
এদিকে, ভারতের আইপিএল-এ বাংলাদেশের ক্রিকেটার মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়া নিয়ে দুই দেশে চর্চার মাঝে আসরে এলেন শাহিদ আফ্রিদিও। তিনি বলছেন,' ক্রিকেট বিশ্বের জন্য এটা খুবই লজ্জার। ভারতই শুরু করছে এবং শেষ এরাই করবে। তাছাড়া অন্যরা এনাদের সাথে চলাচল বন্ধ করে দেবে। যেমন দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা সঠিক। টাকার দাপটে চলতেছে ভারত।' তাঁর বার্তা, আইসিসি ‘ইন্ডিয়ার দিকে তারা বেশি ঝুঁকে থাকে, সেটা দ্রুত শেষ করতে হবে, ক্রিকেটকে অব্যাহত রাখতে হলে।’