Bangladeshi Cricketers Lose Sponsorship: ভারতীয় সংস্থার স্পন্সরশিপ হারালেন লিটন সহ একাধিক বাংলাদেশি ক্রিকেটার

আইপিএল থেকে বাদ পড়েছেন বাংলাদেশি মুস্তাফিজুর রহমান। এই আবহে ভারতে এসে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে নারাজ বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। আবার বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এবার বড় ধাক্কা খেলেন একাধিক বাংলাদেশি ক্রিকেটার। জানা গিয়েছে, লিটন দাস সহ একাধিক বাংলাদেশি ক্রিকেটারের সঙ্গে স্পন্সরশিপ চুক্তি নবায়ন করেনি ক্রীড়া সামগ্রী প্রস্তুতকারী এসজি। এমনই দাবি করা হয়েছে বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমে। জানা গিয়েছে, লিটন সহ ইয়াসির আলি রব্বি, মমিনুল হকের চুক্তিও নবায়ন করা হয়নি। এর জেরে ভারতীয় সংস্থার ব্যাট দিয়ে খেলে আর আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে না বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা।
এদিকে বাংলাদেশের ক্রিকেট মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ দাবি তুলেছিল, টি২০ বিশ্বকাপে যেন বাংলাদেশ দল ভারতে খেলতে না যায়। সেই পরিস্থিতিতে ভারত খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে আইসিসিকে চিঠিও লেখে বাংলাদেশ। তবে আইসিসি সেই দাবি নাকচ করে দেয়। এই আবহে বিসিবিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, টি২০ বিশ্বকাপে খেলতে হলে তাদের ভারতে যেতে হবে, নয়ত খেলাগুলোর পয়েন্ট খোয়াতে হবে। অর্থাৎ, কোনও ম্যাচ না খেলেই টুর্নামেন্ট থেকে বের হয়ে যেতে হবে। এমনই দাবি করা হলে ইএসপিএন ক্রিকইনফোর রিপোর্টে।
বাংলাদেশ একদিকে বলছে, নিরাপত্তাজনিত কারণে তারা ভারতে যেতে নারাজ। আর রিপোর্ট অনুযায়ী, ৬ জানুয়ারির ভার্চুয়াল বৈঠকে বিসিবিকে আইসিসি জানাল, নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারতের বাইরে আয়োজন সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত ও শ্রীলঙ্কায় শুরু হতে চলেছে আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ। ৮ মার্চ টুর্মামেন্টের ফাইনাল। টুর্নামেন্টে গ্রুপ সি- আছে বাংলাদেশ। তাদের গ্রুপ পরবের তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা কলকাতায়, একটি মুম্বইতে। বিশ্বকাপ শুরুর দিনই কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাঠে নামার কথা বাংলাদেশের। এরপর ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালির বিপক্ষে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ইডেনেই ম্যাচ খেলার কথা বাংলাদেশের। আর নেপালের বিরুদ্ধে ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বইতে খেলার কথা বাংলাদেশের।
News/News/Bangladeshi Cricketers Lose Sponsorship: ভারতীয় সংস্থার স্পন্সরশিপ হারালেন লিটন সহ একাধিক বাংলাদেশি ক্রিকেটার