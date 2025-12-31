Edit Profile
    Bangladeshi Hasnat Abdullah Net Worth: ভারত ভাগের স্বপ্ন দেখা হাসনাতের সম্পত্তির পরিমাণ কত? কী তাঁর পেশা, কত তাঁর আয়?

    বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন হসনাত। এই আবহে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তিনি। সেখানে হলফনামায় নিজের সম্পত্তির পরিমাণ এবং আয় সম্পর্কিত তথ্য দিয়েছেন হসনাত আবদুল্লাহ। নিজের জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, কত অর্থ রয়েছে হাসনাতের?

    Published on: Dec 31, 2025 1:11 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ছিলেন ছাত্রনেতা। সেখান থেকে দামি গাড়ি, দামি পোশাকে পুরো সেলিব্রিটি। এই হলেন ভারত বিরোধী রব তোলা বাংলাদেশি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন। এই আবহে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তিনি। সেখানে হলফনামায় নিজের সম্পত্তির পরিমাণ এবং আয় সম্পর্কিত তথ্য দিয়েছেন হসনাত আবদুল্লাহ। নিজের জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, কত অর্থ রয়েছে হাসনাতের?

    রিপোর্ট অনুযায়ী, স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে মোট ৫০ লাখ টাকার সম্পত্তি রয়েছে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাতের। তাঁর নামে ২৬ লাখ টাকার সোনা রয়েছে ব্যাঙ্কে। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে তাঁর বার্ষিক আয় নাকি ছিল ১২ লাখ ৫৩ হাজার ৫৩৯ টাকা। তাঁর সম্পত্তির মধ্যে ১ লাখ টাকার আসবাবপত্র ও ৬৫ হাজার টাকার বিভিন্ন ইলেকট্রনিক পণ্য রয়েছে। এদিকে নিজের কিংবা পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানের নামে কোনো ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেননি বলে জানিয়েছেন হাসনাত। বর্তমানে তিনি ব্যবসা করছেন বলে হলফনামায় দাবি করেছেন। আসন্ন নির্বাচনে কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন হাসনাত আবদুল্লাহ।

    এদিকে এই হাসনাত আবদুল্লাহ একটা সময় দাবি করেছিলেন, হাসিনার জমানায় নাকি মাত্র ১ হাজার টাকার অভাবে তিনি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে ২০২৪ সালের ৫ অগস্টের পর থেকে তাঁর হাভভাব এবং চলাফেরায় আমূল পরিবর্তন আসে। এই হাসনাত যে গাড়িতে চড়েন, তার নাম টয়োটা প্রাডো। সেই গাড়ির দাম বাংলাদেশি মূল্যে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা। যদিও হাসনাত দাবি করেছিলেন, তাঁর শুভাকাঙ্খীরা এই গাড়ি করে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যায়। এই গাড়ির মালিক তিনি নন। হলফনামাতেও এই গাড়ির কোনও উল্লেখ নেই।

    এদিকে সম্প্রতি এক জনসভায় হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছিলেন, 'নয়াদিল্লি যদি বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে, তবে ঢাকার উচিত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা এবং এই অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিদের সমর্থন করা।' পরে হাসনাত আবর বলেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারকে লাথি মেরে বের করে দেওয়া উচিত। তার কথায়, 'ভারত আমাদের দেশের সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করছে, অথচ আমরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখছি। এটা আর মেনে নেওয়া যায় না। ওরা যদি আমাদের দেশের সন্ত্রাসীদের আশ্রয়, অর্থ ও ট্রেনিং দিতে পারে, তাহলে আমরা যদি তাদের সন্ত্রাসীদের বিষয়ে একইরকম করি, সেটাই বা অপরাধ হবে কেন?'

