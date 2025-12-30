Edit Profile
    Bangladeshi High Commissioner in India: ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশি হাইকমিশনারকে ঢাকায় তলব, কেন তাঁকে দেশে ফেরাল ইউনুস সরকার

    দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশি হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে ঢাকায় তলব করা হয়। এই আবহে রাতে তিনি বাংলাদেশে ফিরে যান।

    Published on: Dec 30, 2025 8:01 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বিগত দিনে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকে চট্টগ্রামে ভাতরীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনে হামলা করেছিল কট্টরপন্থীরা। ঢাকায় হাইকমিশনের 'এক একটা ইট খুলে নেওয়ার' হুমকি দেওয়া হয়েছে। এদিকে ভারতে দিল্লির হাইকমিশন ছাড়াও শিলিগুড়ি, আগরতলা, কলকাতার মতো শহরে ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে প্রবল বিক্ষোভ হয়েছে দীপু দাসের নৃশংস হত্যা প্রতিবাদে। এই সবের মাঝে ঢাকা এবং দিল্লি উভয় দেশেরই হাইকমিশনারদের তলব করেছিল। আর এবার দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশি হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে ঢাকায় তলব করা হয়। এই আবহে রাতে তিনি বাংলাদেশে ফিরে যান।

    দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশি হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে ঢাকায় তলব করা হয়। (ANI X)
    দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশি হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে ঢাকায় তলব করা হয়। (ANI X)

    রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, দিল্লি-ঢাকা সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে আলোচনা করতেই হামিদুল্লাহকে ঢাকায় ডেকে পাঠিয়েছে ইউনুস সরকর। এদিকে ওসমান হাদির হত্যাকারীদের ধরার দাবিতে প্রতিবাদ করা ইনকিলাব মঞ্চ সম্প্রতি দাবি করেছিল, ভারতের সঙ্গে যেন বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। তবে চাপের মুখে থাকলেও এখনই ইউনুস সরকার এই ধরনের কোনও পদক্ষেপ করার ইঙ্গিত দেয়নি। এমনকী সরকারের এক উপদেষ্টা তো দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভালো করার কথা বলেছেন সম্প্রতি।

    এর আগে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল দিল্লি। তবে ভারতের সেই বক্তব্যকে 'অতিরঞ্জিত' আখ্যা দিয়েছিল ইউনুসের সরকার। জবাবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছিল, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ২৯০০ ঘটনা ঘটেছে বিগত দেড় বছরে। এরপর ভারতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় পালটা নিন্দা জানায় বাংলাদেশ। নিজেদের নাগরিকদের সুরক্ষা না দিতে পেরে ভারতের ওপর পালটা চাপ সৃষ্টির এই কৌশল অবলম্বন করে ঢাকা। এদিকে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে দিল্লি বরাবরই বলে এসেছে, সব দলকে মিলিয়ে ভোট করাতে হবে। তাতে আবার আঁতে ঘা লাগছে ইউনুস সরকারের। কারণ শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে তারা নিষিদ্ধ করে রেখেছে। এছাড়া সীমান্তে চোরাচালান, বাংলাদেশি নেতাদের 'সেভেন সিস্টার্স ভাগ' নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য সব মিলিয়ে দুই দেশের সম্পর্কে চিড় আরও গভীর হয়েছে এই কয়েকদিনে।

