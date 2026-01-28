Bangladeshi High Commissioner in Parliament: কূটনৈতিক টানোপোড়েনের মধ্যেই দিল্লিতে সংসদভবনে বাংলাদেশি হাইকমিশন

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপোড়েন জারি আছে বাংলাদেশের। এই পরিস্থিতিতে ভারতের তরফ থেকে বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া সীমিত করে দিয়েছে। আবার বাংলাদেশের তরফ থেকে ভারতীয়দের ভিসা দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের জন্য মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেয় বিসিসিআই। এদিকে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ভারতে না আসার সিদ্ধান্ত নেয়। এত কিছুর মাঝে আজ সংসদে আসেন বাংলাদেশি হাইকমিশনার হামিদুল্লাহ রিয়াজ। উল্লেখ্য, আজ বাংলাদেশি নেত্রী খালেদা জিয়ার প্রয়াণে শোকপ্রস্তাব পেশ করা হয়।
এর আগে বাংলাদেশি হিন্দু যুবক দীপুকে নৃশংস খুনের প্রতিবাদে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। পুলিশের বসানো ব্যারিকেড ভেঙে হাইকমিশনের খুব কাছে চলে আসে বিক্ষোভকারীকে। এই আবহে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের ওপরে। বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে ব্যানার এবং প্ল্যাকার্ড ধরে দীপু দাসের বিচারের দাবিতে স্লোগান দিতে দেখা গেছে। বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান মুহম্মদ ইউনুসের কুশপুত্তলিকাও পুড়িয়েছিল। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের এলাকা থেকে সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। এর জন্য অনেককে আটক করে।
তার আগে ২২ ডিসেম্বর দিল্লি, শিলিগুড়ি এবং আগরতলায় যাবতীয় ভিসা পরিষেবা স্থগিত করার ঘোষণা করে বাংলাদেশের হাইকমিশন। সঙ্গে সেখানে বন্ধ রয়েছে বাকি কনস্যুলার পরিষেবাও। বাংলাদেশ ভিসা সেন্টারের সামনে বিক্ষোভর জেরেই তারা এই পদক্ষেপ করেছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে কলকাতাতেও বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল দীপু দাসের হত্যার প্রতিবাদে। সেখানে ইউনুসের ছবিতে জুতোর মালাও পরানো হয়েছে। ওঠে বাংলাদেশ বিরোধী স্লোগান।
উল্লেখ্য, ওসমান হাদিকে গুলি করা হয় গত ১২ ডিসেম্বর। এই হামলার ঘটনায় ভারতের 'র'-এর দিকে আঙুল তুলেছেন হাদির বোন মাহফুজা। হাদির ওপর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ভারতের হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা পর্যন্ত করেন কট্টরপন্থীরা। উত্তরপূর্ব ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দেন হাসনাত আবদুল্লাহর মতো 'জুলাই বিপ্লবী নেতা'। তারপরে ভারতেও বিক্ষোভ শুরু হয়। এই সবের মাঝে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ভারত বিরোধিতায় সুর চড়ায় আরও প্রবল ভাবে। দুই দেশই একে অপরের হাইকমিশনারকে তলব করেছিল।
News/News/Bangladeshi High Commissioner In Parliament: কূটনৈতিক টানোপোড়েনের মধ্যেই দিল্লিতে সংসদভবনে বাংলাদেশি হাইকমিশন