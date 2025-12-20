Edit Profile
    Bangladeshi Hindu Murder Latest Update: বাংলাদেশে হিন্দু যুবককে গাছে ঝুলিয়ে আগুন ধরানোর ঘটনায় গ্রেফতার ৭

    হিন্দু হত্যার ঘটনায় ধৃতরা হল - মহম্মদ লিমন সরকার (১৯), মহম্মদ তারেক হোসেন (১৯), মহম্মদ মানিক মিয়া (২০), এরশাদ আলি (৩৯), নিজুম উদ্দিন (২০), আলমগীর হোসেন (৩৮) এবং মহম্মদ মিরাজ হোসেন আকন (৪৬)।

    Published on: Dec 20, 2025 11:44 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় এক হিন্দু যুবককে গণপিটুনির ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই তথ্য দেন। তিনি জানান, ব়্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এই গ্রেফতারি করেছে। এই ঘটনায় ধৃতরা হল - মহম্মদ লিমন সরকার (১৯), মহম্মদ তারেক হোসেন (১৯), মহম্মদ মানিক মিয়া (২০), এরশাদ আলি (৩৯), নিজুম উদ্দিন (২০), আলমগীর হোসেন (৩৮) এবং মহম্মদ মিরাজ হোসেন আকন (৪৬)।

    বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানান, হিন্দু যুবক হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ৭।

    উল্লেখ্য, ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগ তুলে এক হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারা হয় ময়মনসিংহে। ঘটনায় মৃতের নাম দীপু চন্দ্র দাস। ঘটনাটি ঘটেছে ১৮ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ, ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায়। মৃত দীপু তারাকান্দা উপজেলার বাসিন্দা। তিনি পাইওনিয়ার নিট কম্পোজিট কারখানায় শ্রমিক ছিলেন। সেই কারখানাতেই নাকি পিটিয়ে খুন করা হয় দীপুকে।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, দীপুর মৃতদেহ এরপর ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়েতে নিয়ে যায়। সেখানে রাস্তার পাশে তাঁর মৃতদেহ ফেলে রেখে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই ঘটনার জেরে রাস্তা দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ থাকে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে অনেকক্ষণ পরে যায়। বাংলাদেশে 'মব সংস্কৃতি' ক্রমেই আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এছাড়া সেই দেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারও থামছে না। ময়মনসিংহের এই ঘটনা তারই উদাহরণ।

    এই আবহে দেশে শান্তি বজার রাখার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি জারি করে ইউনুস সরকার বলেছিল, ‘ময়মনসিংহে এক হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় আমরা গভীরভাবে নিন্দা জানাই। নতুন বাংলাদেশে এই ধরনের সহিংসতার কোনও স্থান নেই। এই নৃশংস অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না। এই সংকটময় মুহূর্তে আমরা প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানাতে চাই, সহিংসতা, উস্কানি ও ঘৃণাকে প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধের মাধ্যমে শহিদ হাদির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করুন।’

