    Bangladeshi Hindu Burnt Alive: বাংলাদেশে দোকানের শাটারে তালা লাগিয়ে পুড়িয়ে খুন করা হল হিন্দু যুবককে!

    এর আগে বাংলাদেশে দীপু চন্দ্র দাসকে গণপিটুনি দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। তারপর থেকে অন্তত ১০ জন হিন্দুকে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে বাংলাদেশে। এরই মাঝে ফের একবার হিন্দুকে পুড়িয়ে মারা হল বাংলাদেশে। এই ঘটনাটি ঘটেছে নরসিংদীতে।

    Published on: Jan 25, 2026 11:01 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বাংলাদেশে ফের এক হিন্দু যুবককে পুড়িয়ে খুন করা হল। এর আগে বাংলাদেশে দীপু চন্দ্র দাসকে গণপিটুনি দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। তারপর থেকে অন্তত ১০ জন হিন্দুকে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে বাংলাদেশে। এরই মাঝে ফের একবার হিন্দুকে পুড়িয়ে মারা হল বাংলাদেশে। এই ঘটনাটি ঘটেছে নরসিংদীতে। মৃত যুবকের নাম চঞ্চল চন্দ্র ভৌমিক (২৩)। গত ২৩ জানুয়ারি গভীর রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। চঞ্চলের বাড়ি কুমিল্লার লক্ষ্মীপুর গ্রামে।

    নরসিংদীতে একটি গাড়ি ওয়ার্কশপে কাজ করতেন চঞ্চল, সেখানেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।
    রিপোর্ট অনুযায়ী, নরসিংদীতে একটি গাড়ি ওয়ার্কশপে কাজ করতেন চঞ্চল। কাজ করে রাতে সেই ওয়ার্কশপেই ঘুমাতেন চঞ্চল। ২৩ জানুয়ারি রাতে সেই ওয়ার্কশপে আগুন ধরিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। এদিকে ওয়ার্কশপে থাকা জ্বালানির জেরে আগুন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। সেই আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় চঞ্চল। এই ঘটনার পরে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, কয়েকজন লোক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দোকানের শাটারে আগুন দিচ্ছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করে সেই সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। অপরাধীদের শনাক্ত করতে পুলিশ ভিডিয়োটি খতিয়ে দেখছে।

    উল্লেখ্য, বাংলাদেশে নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরা। এর আগে বাংলাদেশে ২ জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০ জন হিন্দুকে খুন করা হয়েছে। ১২ জানুয়ারি ফেনিতে সমীরকুমার দাস নামে ২৮ বছরের অটোচালককে খুন করা হয়। ১০ জানুয়ারি সিলেটে খুন হন জয় মহাপাত্র। এর আগে মিঠুন সরকার তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়ছিলেন বিলে ঝাঁপ দিয়ে। তার আগে গত ৫ জানুয়ারি ২ জন হিন্দুকে খুন করা হয়েছিল বাংলাদেশে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী নর‌সিংদী‌তে খুন করা হয় এক হিন্দু ব্যবসায়ীকে। মৃতের নাম শরৎ চক্রবর্তী ম‌ণি। তার আগে ৫ জানুয়ারি যশোরে গুলি করে খুন করা হয় হিন্দু ব্যবসায়ী তথা সাংবাদিক রানাপ্রতাপ বৈরাগীকে। এছাড়া গত ২ জানুয়ারি খুন হয়েছিলেন সত্য রঞ্জন দাস। ৩ জানুয়ারি খুন হন মিলন দাস এবং সনু দাস। গত ৩১ ডিসেম্বরে হামলার শিকার খোকন চন্দ্র দাসেরও মৃত্যু হয় ৩ জানুয়ারি। ৪ জানুয়ারি খুন হন শুভ পোদ্দার। এর আগে ডিসেম্বরে দীপু চন্দ্র দাস এবং অমৃত মণ্ডলের খুনের ঘটনা সামনে এসেছিল সেই দেশে।

