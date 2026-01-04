Edit Profile
    Bangladeshi Hindus Protest: কট্টরপন্থীদের অত্যাচারে দমেনি বাংলাদেশি হিন্দুরা, খোকন খুনে রাজপথে সনাতনীরা

    সম্প্রতি শরিয়তপুরে খোকনকে একাধিক কোপ মারা হয়েছিল। তারপর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর গায়ে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেই খোকনের মৃত্যু হয় গত ৩ জানুয়ারি। এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল জাতীয় হিন্দু মহাজোট।

    Published on: Jan 04, 2026 9:34 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    খোকন দাস নামে এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে গণপিটুনি এবং নৃশংস হামলার জেরে। সম্প্রতি শরিয়তপুরে খোকনকে একাধিক কোপ মারা হয়েছিল। তারপর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর গায়ে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেই খোকনের মৃত্যু হয় গত ৩ জানুয়ারি। এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল জাতীয় হিন্দু মহাজোট। সেখানে সনাতনীদের মানববন্ধন করা হয়। তাতে বিভিন্ন শ্রেণি এবং পেশার হিন্দুরা যোগ দেন।

    কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল জাতীয় হিন্দু মহাজোট।
    এই প্রতিবাদ প্রসঙ্গে জাতীয় হিন্দু মহাজোটের শরিয়তপুর জেলা শাখার সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র ব্যাপারী বলেন, ‘দেশব্যাপী সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, লুটপাট, মামলা ও বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংখ্যালঘুদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব।’

    উল্লেখ্য, গত ৩১ ডিসেম্বর খোকন দাসের ওপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। তাকে গণপ্রহার করা হয়। কোপ দেওয়া হয় মাথা সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। পরে তাঁর গায়ে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করে দেওয়া হয়। এর জেরে তিনি গুরুতর জখম হন। তাঁকে স্থানীয় হাসাপাতলে ভর্তি করা হয়। পরে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। সেখানেই চিকিৎসা চলছিল খোকনের। তবে জীবনযুদ্ধে হেরে আজ সকালে তিনি মারা যান। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে খোকন বসবাস করতেন। গ্রামে একটি মোডিসিন ও মোবাইলের ব্যবসা ছিল খোকনের। খোকনের তিন সন্তান ছিল।

    জানা গিয়েছে, ৩১ ডিসেম্বর রাতে অটো করে বাড়ি ফিরছিলেন খোকন দাস। সেই সময় দুষ্কৃতীরা তাঁর অটো ঘিরে ফেলে এবং হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় তাঁকে। তাঁর মাথা ও মুখে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময় রাস্তার পাশে থাকা এক পুকুরে লাফ দেন খোকন। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এসে খোকনকে উদ্ধার করে। এরপর শরিয়তপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। এদিকে খোকন খুনের মামলায় তিনজনকে আসামি করা হয়েছে। অভিযুক্তরা হল সোহাগ খান, রাব্বি মোল্লা। যদিও এখনও পুলিশ কাউকেই ধরতে পারেনি। পুলিশ অভিযুক্তদের ধরতে একাধিক দল গঠন করে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। অভিযুক্তদের দ্রুত ধরে বিচার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। খোকনের মৃত্যুর পরে মামলায় খুনের ধারা যোগ করা হয়েছে।

