Bangladeshi Infiltrator Latest Update: বাংলাদেশি আসমুল-আফুজাকে ভারত ছাড়ার নির্দেশ জেলাশাসকের
‘ইমিগ্র্যান্টস (এক্সপালশন ফ্রম অসম) অ্যাক্ট, ১৯৫০’ -এর ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী দেশ ছাড়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে আসমুল এবং আফুজার বিরুদ্ধে। নির্দেশ অনুযায়ী, ধুবড়ি, শ্রীভূমি অথবা দক্ষিণ সালমারা-মানকাচর সীমান্ত দিয়ে ভারতে ছাড়তে হবে এই দু'জনকে।
ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য দুই মহিলাকে নির্দেশ দিল প্রশাসন। ঘটনাটি ঘটছে অসমের বিশ্বনাথ জেলায়। রিপোর্ট অনুযায়ী, আসমুল খাতুন এবং আফুজা বেগম নামে দুই মহিলাকে বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করেছে অসমের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল। এই আবহে বিশ্বনাথ জেলার জেলাশাসক লক্ষীনন্দন সাহারিয়া দুই মহিলাকে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ‘ইমিগ্র্যান্টস (এক্সপালশন ফ্রম অসম) অ্যাক্ট, ১৯৫০’ -এর ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী দেশ ছাড়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে আসমুল এবং আফুজার বিরুদ্ধে। নির্দেশ অনুযায়ী, ধুবড়ি, শ্রীভূমি অথবা দক্ষিণ সালমারা-মানকাচর সীমান্ত দিয়ে ভারতে ছাড়তে হবে এই দু'জনকে।
এর আগে নওগাঁও জেলার প্রশাসন গত ১৮ ডিসেম্বর ১৫ জনকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছিল। এদিকে গত ২০ ডিসেম্বর অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছিলেন, তাঁর সরকার ১৯ জন বাংলাদেশিকে ভারত থেকে পুশ ব্যাক করেছে। এই বাংলাদেশিদের কাছে কোনও বৈধ কাগজপত্র ছিল না। এই আবহে ফের একবার অসমে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।
উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই ক্রমাগত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধরে ধরে পুশ ব্যাক করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। তবে তৃণমূলের অভিযোগ, বিভিন্ন রাজ্য থেকে বাংলাদেশি সন্দেহে নাকি বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের আটক করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ থেকে কয়েক লাখ মানুষ চোরা পথে ভারতে অনুপ্রবেশ করে এখানেই বসবাস করছে। দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু বিভিন্ন জায়গায় এই সব বাংলাদেশিরা কাজ করে। এরপর বিভিন্ন উপায়ে বাংলাদেশের বাড়িতে টাকাও পাঠায় তারা। অনেকেই ইদের সময় চোরা পথে বাংলাদেশে গিয়ে কয়েকদিন করে কাটিয়েও আসে। এদের অনেকেই এখানে বিয়ে করেছেন। এই ধরনের অবৈধবাসীদের সম্প্রতি বাংলাদেশে 'পুশ ব্যাক' করছে ভারত।
এই নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যেমন ভারতের সংঘাত তৈরি হয়েছে, তেমনই দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংঘাত বেড়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, বাংলাদেশি সন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের ওপার বাংলায় পাঠানো হচ্ছে। দিল্লিতে বাংলাদেশি সন্দেহে নাকি একটি আস্ত কলোনিকে শাস্তি দিতে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হেয়েছিল। তাদের নাকি উচ্ছেদও করা হচ্ছিল। এরপর এল এসআইআর। এসআইআর আতঙ্কে বাংলাদেশে ফেরার জন্য কয়েকশো অনুপ্রবেশকারী বসে থাকতে দেখা যায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগরের হাকিমপুরে। এদের অনেকের কাছেই ভারতীয় পরিচয়পত্র ছিল। তবে এই সকলেই অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন বছরের পর বছর।
