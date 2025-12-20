Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bangladeshis Killed in India Border: ভারত সীমান্তে চলল গুলি, মৃত্যু ২ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর, দেহ উদ্ধার বিজিবির

    ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৮ ডিসেম্বর। সিলেট-মেঘালয় সীমান্তের কাছে নাকি মেঘালয়ের স্থানীয় উপজাতিদের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে সেই বাংলাদেশিদের। এমনই দাবি করা হচ্ছে বাংলাদেশের পুলিশের তরফ থেকে।

    Published on: Dec 20, 2025 8:56 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটল দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৮ ডিসেম্বর। সিলেট-মেঘালয় সীমান্তের কাছে নাকি মেঘালয়ের স্থানীয় উপজাতিদের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে সেই বাংলাদেশিদের। এমনই দাবি করা হচ্ছে বাংলাদেশের পুলিশের তরফ থেকে। এর আগে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধরতে বিএসএফের সঙ্গে মিলে অভিযান চালাতে দেখা গিয়েছে মেঘালয়ের স্থানীয় উপজাতিদের। সীমান্তরক্ষায় স্থানীয় মেঘালয়বাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। বাংলাদেশিরা সিলেট থেকে ঢুকে বিভিন্ন সময় মেঘালয়ে চুরি করে নিজেদের দেশে চলে যায়। এই আবহে স্থানীয়রা অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে সতর্ক থাকেন সব সময়।

    সিলেট-মেঘালয় সীমান্তের কাছে নাকি মেঘালয়ের স্থানীয় উপজাতিদের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে সেই বাংলাদেশিদের।
    সিলেট-মেঘালয় সীমান্তের কাছে নাকি মেঘালয়ের স্থানীয় উপজাতিদের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে সেই বাংলাদেশিদের।

    এদিকে বাংলাদেশের পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম আশিকুর (বয়স ১৯ বছর) এবং মোশাহিদ (বয়স ২২ বছর)। বিজিবি এই দুই মৃতের দেহ সীমান্ত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে এবং পরে পুলিশকে হস্তান্তর করে। যে এলাকায় দুজনকে গুলি করা হয়, সেটি কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার দমদমা সীমান্তের কাছে। এই আবহে কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম খান বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমে জানান, মৃতদেহগুলি আপাতত তাদের হেফাজতে আছে। সেগুলির ময়নাতদন্ত হবে। এদিকে এর আগে নাকি গত ১৬ ডিসেম্বর সীমান্তে নিহত এক বাংলাদেশির দেহ ফিরিয়ে দিয়েছিল বিএসএফ। জানা গিয়েছে, আহাদ মিঞাঁ নামে এক বাংলাদেশি নাকি অনুপ্রবেশের চেষ্টা করার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছিল গত ১৪ ডিসেম্বর।

    ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক জায়গায় বিএসএফকে কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা দিয়েছে বিজিবি। এই নিয়ে বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে একাধিক জায়গায় সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ২০২৪ সালের ৫ অগস্টের পর থেকে। এর জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও মধ্যেও উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। এই বিষয়টি নিয়ে এর আগেও কথা হয়েছে দুই দেশের মধ্যে পতাকা বৈঠক হয়েছে জায়গায় জায়গায়। এছাড়া 'সীমান্ত হত্যা' নিয়ে বাংলাদেশের অনেক অভিযোগ। যদিও পাচারকারীকে রুখতে ব্যর্থ বিজিবি। এই আবহে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বা পাচারকারীর ওপর বিএসএফ গুলি চালালে তাতেও আপত্তি বাংলাদেশের। এদিকে অনেক জায়গাতেই অভিযোগ উঠেছে, টাকা নিয়ে পাচারকারীদের ভারতে অনুপ্রবেশে সাহায্য করে বিজিবি। রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের সঙ্গে ৪ হাজার ৯৬.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত আছে ভারতের। এর মধ্যে থেকে ৩ হাজার ২৩৯.৯২ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতার আছে। অর্থাৎ, মোট সীমান্তের ৭৯.০৮ শতাংশ এলাকায় আছে কাঁটাতার বেড়া।

    News/News/Bangladeshis Killed In India Border: ভারত সীমান্তে চলল গুলি, মৃত্যু ২ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর, দেহ উদ্ধার বিজিবির
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes