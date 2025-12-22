Edit Profile
    Bangladeshi Infiltrators nabbed by BGB: ভারতে অবৈধ ভাবে বসবাস করা বাংলাদেশিরা নিজেদের দেশে ঢুকতে গিয়ে আটক বিজিবির হাতে

    বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জে ধরা পড়েছে ২৭ জন অনুপ্রবেশকারী। ভারতে দীর্ঘদিন অবৈধবাসের পর নিজেদের দেশে অনুপ্রবেশের সময় তারা ধরা পড়ে বিজিবির হাতে। 

    Published on: Dec 22, 2025 2:31 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ভারতে অবৈধভাবে বসবাস করা বাংলাদেশিরা নিজেদের দেশেই অনুপ্রবেশ করেছিল। আর সেই সময়ই বিজিবির হাতে আটক হল তারা। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জে। আটক অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা ২৭। আজ ভোর চারটের সময় সীমান্ত পারাপারের সময় বিজিবির হাতে ধরা পড়ে এই অনুপ্রবেশকারীরা। আটকদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ, ১২ জন নারী, ৫ জন শিশু এবং ২ জন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি রয়েছেন।

    বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জে ধরা পড়েছে ২৭ জন অনুপ্রবেশকারী।
    বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জে ধরা পড়েছে ২৭ জন অনুপ্রবেশকারী।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, আটক হওয়া সবাই পাসপোর্ট ছাড়াই ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল। পরে সেখানে দীর্ঘদিন থাকার পর নিজেদের দেশে ফেরে। তবে বৈধ কোনও নথি এবারও দেখাতে পারেনি তারা। মনে করা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চালু হওয়ার জেরেই এখান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। বিজিবি জানিয়েছে, আটকদের পরিচয়, স্থায়ী ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র ও বাংলাদেশি নাগরিকত্ব যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে।

    উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্য থেকে বাংলাদেশি সন্দেহে নাকি বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের আটক করা হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ থেকে কয়েক লাখ মানুষ চোরা পথে ভারতে অনুপ্রবেশ করে এখানেই বসবাস করছে। দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু বিভিন্ন জায়গায় এই সব বাংলাদেশিরা কাজ করে। এরপর বিভিন্ন উপায়ে বাংলাদেশের বাড়িতে টাকাও পাঠায় তারা। অনেকেই ইদের সময় চোরা পথে বাংলাদেশে গিয়ে কয়েকদিন করে কাটিয়েও আসে। এদের অনেকেই এখানে বিয়ে করেছেন। এই ধরনের অবৈধবাসীদের সম্প্রতি বাংলাদেশে 'পুশ ব্যাক' করছে ভারত।

    এই নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যেমন ভারতের সংঘাত তৈরি হয়েছে, তেমনই দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংঘাত বেড়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, বাংলাদেশি সন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের ওপার বাংলায় পাঠানো হচ্ছে। দিল্লিতে বাংলাদেশি সন্দেহে নাকি একটি আস্ত কলোনিকে শাস্তি দিতে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হেয়েছিল। তাদের নাকি উচ্ছেদও করা হচ্ছিল। এরপর এল এসআইআর। এসআইআর আতঙ্কে বাংলাদেশে ফেরার জন্য কয়েকশো অনুপ্রবেশকারী বসে থাকতে দেখা যায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগরের হাকিমপুরে। এদের অনেকের কাছেই ভারতীয় পরিচয়পত্র ছিল। তবে এই সকলেই অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন বছরের পর বছর।

    প্রসঙ্গত, অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই ক্রমাগত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধরে ধরে পুশ ব্যাক করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে প্রথমদিকে বেশ আপত্তি জানিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে এখন সেরকম কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না কাঁটাতারের ওপার থেকে। এছাড়া চোরাচালান নিয়েও দুই দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। বাংলাদেশি পাচারকারীদের ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা গুলি করলে তা নিয়ে আপত্তি রয়েছে ঢাকার। এদিকে নিজেদের দেশের চোরাচালানকারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময় বিজিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, টাকা নিয়ে পাচারকারীদের ভারতে অনুপ্রবেশের 'অনুমতি' দেয় তারাই। এই সবের মাঝে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরু হতে অনুপ্রবেশকারীরা নিজেরাই ভারত ছেড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করেছে।

