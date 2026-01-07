Edit Profile
    Bangladeshi Inquilab Mancha Update: ভারত বিরোধী আন্দোলনে ভাটা পড়তেই হাদির দল বলল- 'চার্জশিট মানি না'

    Published on: Jan 07, 2026 1:37 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ঢাকা পুলিশ ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, ওসমান হাদির হত্যায় চার্জশিট তৈরি করেছে তারা। তাতে ১৭ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তবে বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে যেতেই ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের দাবি করলেন, এই চার্জশিট তিনি মানেন না। তিনি অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রতন্ত্র নাকি এই খুনের নেপথ্যে আছেন। জাবেরের কথায়, 'ওসমান হাদির খুনের ব্যাপারে সরকার কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেননি। এই সুশীলরাই বাংলার স্বাধীনতা দিল্লির কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। সরকার যদি ওসমান হাদি হত্যার বিচার করতে না পারে তাহলে সরকারের পরিণতি কি হবে আমরা জানি না। তার ব্যবস্থা নেবে জনগণ। জনগণ রক্ত দেবে আর আপনারা সুশীলগিরি করবেন তা হবে না।'

    জাবেরের কথায়, ওসমান হাদির খুনের ব্যাপারে সরকার কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেননি। (AFP)
    জাবেরের কথায়, ওসমান হাদির খুনের ব্যাপারে সরকার কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেননি। (AFP)

    এই আবহে ভারতের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেন জাবের। তিনি বলেন, 'শহিদ ওসমান হাদি বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে। তিনি বলেছেন, সীমান্তে যদি একটা লাশ ঝুলে থাকে পার্শ্ববর্তী দেশের তিনটা লাশ ঝুলে থাকতে হবে। তিনি আমাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছেন। শত্রুর সঙ্গে কখনও সুশীল কথা দিয়ে মোকাবিলা করা যাবে না। কুকুরের সঙ্গে লড়তে হবে মুগুর দিয়ে। যদি কেউ সুশীলতা দেখাতে আসে, আমরা মানব না।'

    এর আগে চার্জশিট তৈরি করে ঢাকা পুলিশ জানিয়ে দেয়, বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ নেতার নির্দেশেই খুন করা হয়েছিল ওসমান হাদিকে। তবে এরপরও হাদি হত্যায় ভারতের নাম জড়াল তারা। দাবি করা হল, হাদির হত্যাকারী ফয়সাল করিম ভারতে আছে। যদিও এর আগে একটি ভিডিয়ো বার্তা প্রকাশ করে এই ফয়সাল দাবি করেছিল, সে দুবাইতে আছে। তবে ঢাকা পুলিশ নাকি তদন্ত করে জেনেছে, দুবাইতে নয়, বরং ভারতেই লুকিয়ে আছে ফয়সাল। এদিকে পুলিশ আনুষ্ঠানিক ভাবে এই হত্যাকাণ্ডে ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট তৈরি করেছে। আজ আদালতে দাখিল করা হবে হাদি খুনের চার্জশিট।

    ঢাকা পুলিশ জানিয়েছে, হাদি হত্যার নির্দেশদাতা ও পরিকল্পনাকারী হলেন ঢাকার প্রাক্তন ওয়ার্ড কাউন্সিলর তথা যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম চৌধুরী বাপ্পি। মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে থেকে ৬ জন পলাতক আছে বলে জানায় পুলিশ। এর আগে ঢাকা পুলিশ দাবি করেছিল, বাংলাদেশে ওসমান হাদিকে হত্যা করে ভারতে পালিয়েছে খুনি ফয়সাল করিম এবং তার বাইকচালক আলমগির হোসেন। এমনকী ফয়সাল এবং আলমগিরকে সাহায্য করার অভিযোগে নাকি মেঘালয়ে ২ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে মেঘালয় পুলিশ এবং বিএসএফ এই সব দাবি উড়িয়ে দেয়। তবে ফের ঢাকা পুলিশ দাবি করল, ফয়সাল ভারতে লুকিয়ে আছে।

    উল্লেখ্য, ওসমান হাদিকে গুলি করা হয় গত ১২ ডিসেম্বর। ১৮ ডিসেম্বর ওসমান হাদির মৃত্যু হয় সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে। এই ঘটনা সামনে আসার পরপরই বাংলাদেশ জুড়ে তাণ্ডব শুরু হয়। ইনকিলাব মঞ্চের সমর্থক এবং হাসিনা বিরোধীরা ঢাকা, রাজশাহী সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঢাকার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের ধ্বংসস্তূপে ফের হামলা হয়। ধরানো হয় আগুন। রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের অফিসে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে উন্মত্ত জনতা। এদিকে বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' এবং 'ডেইলি স্টার'-এর অফিসেও তাণ্ডব চালানো হয় এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরই সঙ্গে ভারত বিরোধী স্লোগানও শোনা যায় - 'দিল্লি না ঢাকা', 'ভারতের আগ্রাসন, ভেঙে দাও-গুঁড়িয়ে দাও'। হামলা হয় চট্টগ্রামে ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনে। ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনেও হামলার চেষ্টা চালানো হয়। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। সেই বিক্ষোভের রেশই এখনও চলছে বাংলাদেশে। সেখান থেকেই ক্রমাগত ভারত বিরোধী স্লোগানও উঠছে। তবে আন্দোলনে ভাটা পড়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। এই আবহে নির্বাচনের আগে হাদির খুনের চার্জশিট নিয়ে নয়া দাবি জাবেরের।

