‘ভারত-বিরোধিতার কথা বলেন, USর সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে বললেন না কেন?’ বিস্ফোরক বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবী

‘ভারত-বিরোধিতার কথা বলেন, USর সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে বললেন না কেন?’ বিস্ফোরক বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবী
US-জামায়েত যোগ ঘিরে উদ্বেগ প্রকাশ বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ফরহাদ মজহারের। অন্যদিকে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিনের মুখেও উঠে এল 'বিদেশি শক্তির গোলামি' মন্তব্য।
শেখ হাসিনা সরকারের অভ্যুত্থানের পর ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ এবার বাংলাদেশে আয়োজিত হতে চলেছে ভোটপর্ব। তার আগে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক আঙিনা নিয়ে মুখ খুলে বিস্ফোরক বার্তা দিয়েছেন সেদেশের অন্যতম বুদ্ধিজীবী ফরহাদ মজহার। তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংযোগ নিয়ে একের পর এক বিস্ফোরক বার্তা দেন। অন্যদিকে, একটি রাজনৈতিক মঞ্চে প্রচারের সময় বিএনপির সালাহউদ্দিন আহমদ দাবি করেন, সেদেশের একটি শক্তি 'বিদেশি শক্তির গোলামি' করছে। ভোটমুখী বাংলাদেশ থেকে কী কী বার্তা উঠে এল দেখা যাক।
বিস্ফোরক বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবী:-
বাংলাদেশের কবি তথা পরিবেশবিদ হিসাবে পরিচিত বুদ্ধিজীবী ফারহাদ মাজহার বলছেন,'আমি মনে করি যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের প্রতিটি দলই কোনেও না কোনওভাবে যুক্ত। কেউ সরাসরি, কেউ পরোক্ষভাবে। আমি প্রথমত মনে করি, ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর সাংবিধানিক প্রতিবিপ্লবটাকে আন্তর্জাতিকভাবে বলা হয়, এটা রেজিম চেঞ্জ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে।' এভাবেই খোলাখুলি বলেন, ফারহাদ মাজহার। মাজহার বলেন,' গণঅভ্যুত্থানের আগেও আমি বলেছি যে বাংলাদেশে শেখ হাসিনাকে সরানো এটা কোনো ইস্যু নয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রই সরিয়ে দেবে।' সতর্কতার সুর নিয়ে তিনি বলেন,' যুক্তরাষ্ট্র একটা ভূরাজনৈতিক শক্তি এবং পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক আইন বলে কিছু নাই। দেখেছেন ট্রাম্পের যে আচরণ… এই রূঢ় বাস্তবতা, এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে আমার চিন্তা, আমি ১৭ কোটি মানুষকে নিয়ে বেঁচে থাকব কী করে?'
গত কয়েক মাসে বাংলাদেশের বুকে ভারত বিরোধিতা ঘিরে বহু মন্তব্য উঠে আসে। ফারহাদের প্রশ্ন ,'আপনারা অনেকে ভারতবিরোধিতার কথা বলেন, ভারতের আধিপত্য আমি স্বীকার করি। কিন্তু আপনারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কথা বলেন না কেন?' বাংলাদেশের এই বুদ্ধিজীবী বলছেন,'বোঝা গেল জামায়াতের সঙ্গে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের একটা নীতি, একটা সম্পর্ক রয়েছে। ফলে আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এই বক্তব্যটা দিচ্ছে। এটা আমি ভয়ঙ্কর অশনিসংকেত হিসেবে দেখি।' উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই ওয়াশিংটন পোস্ট’র এক খবরের প্রতিবেদনে বলা হয়, জামায়াতে ইসলামির সঙ্গে বন্ধুত্ব চাইছে যুক্তরাষ্ট্র। সেই প্রসঙ্গেই ফারহাদের এই মন্তব্য আসে।
বিএনপি নেতার হুঙ্কার:-
বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন এদিন এক প্রচার মঞ্চ থেকে বলেন,'যারা ভারতের পক্ষের শক্তি ছিল তারা ভারতে পালিয়েছে। আরেকটি শক্তি বিদেশি শক্তির গোলামি করে, তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন রকম বিভ্রান্তি করে রাজনীতি করছে।' দলের প্রচার অভিযানে তাঁর বার্তা,'আমরা বাংলাদেশের শক্তি, বাংলাদেশের মানুষের পক্ষের শক্তি। আমাদের স্লোগান হচ্ছে সবার আগে বাংলাদেশ।'