Bangladesh Update: বাংলাদেশ ঘিরে আমেরিকা কী চাইছে? প্রচারমঞ্চ থেকে বড়সড় দাবি জামায়েত নেতার

Bangladesh Update: বাংলাদেশ ঘিরে আমেরিকা কী চাইছে? প্রচারমঞ্চ থেকে বড়সড় দাবি জামায়েত নেতার
কী বললেন বাংলাদেশের জামায়েত প্রার্থী সুলতান আহমেদ?
সদ্য মার্কিনি সংবাদপত্র ‘ওয়াশিংটন পোস্ট’ এক রিপোর্টে দাবি করে, বাংলাদেশের জামায়েতের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাইছে আমেরিকা। এক অডিয়ো বার্তায় মার্কিনি কূটনীতিকের বক্তব্য ধরেই এই দাবি তুলে ধরে প্রতিবেদন প্রকাশ করে মার্কিনি ওই সংবাদপত্র। এদিকে, তারপর থেকেই ভোটমুখী বাংলাদেশে বেশ শোরগোল। এরই মাঝে বাংলাদেশের জামায়েত নেতা তথা প্রার্থী সুলতান আহমেদ আমেরিকা-জামায়েত এই ইস্যু নিয়ে মুখ খুলেছেন।
প্রার্থী সুলতান আহমেদ প্রচারের মঞ্চ থেকে সাফ বলেন, আমেরিকাও চাইছে বাংলাদেশে জামায়েত নেতৃত্ব দিক। এমনই দাবি করছে মিডিয়া রিপোর্ট। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন,'বহির্বিশ্বও চাচ্ছে এবার, জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে এ দেশে সরকার কায়েম হোক।' যাঁরা ‘বিচক্ষণ ও রাজনীতিসচেতন, তাঁরা এটার.. ‘ গুরুত্ব বুঝছেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন করেন আহমেদ। তিনি বলেন, যে আমেরিকা কোনও দেশে ইসলামি দলের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হোক, তারাও এবার সেই আমেরিকাও বাংলাদেশে দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজ কায়েম করতে জামায়াতে ইসলামীকে নির্ভর করে অগ্রসর হচ্ছে। এমনই দাবি করেন তিনি। বাংলাদেশের ‘ প্রথম আলো’ কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জামায়েতের এই নেতা বলেন,'শুধু আমেরিকাই নয়, পশ্চিমী বিশ্বও চায় দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ। আর দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে এই মুহূর্তে জামায়াত ছাড়া সম্ভব না। আমরা এখনো দাবি করি, দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে এখন তাদের সামনে শুধু জামায়াতই আছে।' তাঁর দাবি, আইএমএফ, বিশ্বব্যাঙ্কও চাইছে বাংলাদেশেরল সরকারে আসুক জামায়েত। তিনি বলছেন, তাঁদের জামায়েত অফিসে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আইএএমএফ-র সদস্যদের যাতায়াত রয়েছে। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন,'আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকও এটি চায়, তাদের আনাগোনা এখন জামায়াত অফিসে।' ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ রয়েছে বলেও দাবি করেন জামায়েতের এই প্রার্থী। তিনি বলছেন,'আজকেও আমি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বললাম, তাদেরও আগ্রহ আছে। দুর্নীতিমুক্ত করতে পারলে দেশের উন্নতি-অগ্রগতি হবে, সেটা করতে হলে জামায়াতকে সামনে রাখতে হবে।'
জামায়েতের ওই প্রার্থীর দাবি, বাংলাদেশে শুধু গত ১৫ কিংবা ১৮ বছর নয়, এর আগেও ২ থেকে ৪টা ছাড়া বাকি সব হয়েছে ভাঁওতাবাজির নির্বাচন। উল্লেখ্য, ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে রয়েছে ভোটগ্রহণ। সেদিনই গণভোটও আয়োজিত হবে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এই প্রথম বাংলাদেশে নির্বাচন আয়োজিত হতে চলেছে। সেই ভোটপর্বে নজর রয়েছে আন্তর্জাতিক মহলের।