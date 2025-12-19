Bangladeshi Mahfuz Alam on India: 'খেল-তামাশা বন্ধ করে ভারতকে আমাদের কথা শুনতে হবে, নয়ত ঘুম হারাম করে দেব'

Bangladeshi Mahfuz Alam on India: 'খেল-তামাশা বন্ধ করে ভারতকে আমাদের কথা শুনতে হবে, নয়ত ঘুম হারাম করে দেব'
প্রাক্তন বাংলাদেশি উপদেষ্টার বক্তব্য, 'ভারতকে আমাদের কথা শুনতে হবে। খেল-তামাশা বন্ধ করতে হবে। নয়ত আমাদের যেমন ঘুম হারাম হয়েছে, আপনাদেরও তেমনি ঘুম হারাম করে দেব।'
ভারত ভাগের স্বপ্ন দেখা থেকে ফাঁকা কলসি হয়ে বাজতে শুরু করেছেন মহম্মদ ইউনুস ঘনিষ্ঠ বাংলাদেশি ছাত্রনেতা মাহফুজ আলম। সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মাহফুজ। এহেন নেতা এবার ভারতকে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন। বাংলাদেশি কট্টরপন্থী নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে এই হুঁশিয়ারি দেন মাহফুজ আলম। প্রাক্তন বাংলাদেশি উপদেষ্টার বক্তব্য, 'ভারতকে আমাদের কথা শুনতে হবে। খেল-তামাশা বন্ধ করতে হবে। নয়ত আমাদের যেমন ঘুম হারাম হয়েছে, আপনাদেরও তেমনি ঘুম হারাম করে দেব।'
মাহফুজ আলম আরও বলেন, 'হাদির খুনিদের অবিলম্বে ভারত থেকে বের করতে হবে। এটি আমাদের মৌলিক দাবি। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ফেরত দেওয়া না হবে, ততক্ষণ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।' তিনি বলেন, 'আমরা ফ্যাসিবাদকে তাড়িয়েছি এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে কথা বলেছি। জুলাই গণহত্যার বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার সুযোগ ভারতের ছিল। এই দেশের পটপরিবর্তন স্বীকার করুন, তরুণ প্রজন্মকে মেনে নিন।'
উল্লেখ্য, এর আগে ইউনুসের সরকারে থাকাকালীন ভারতের একাধিক রাজ্য মিলিয়ে 'অখণ্ড বাংলাদেশ' গড়ার ডাক দিয়েছিলেন মাহফুজ। তাঁর সেই পোস্ট ঘিরে অবশ্য বিতর্ক শুরু হয়েছিল বাংলাদেশেই। মহম্মদ ইউনুসের 'ডান হাত' হিসেবে পরিচিত এই মাহফুজ আলম। তাঁকে এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্লিন্টন ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছিলেন ইউনুস। মাহফুজকেই 'বিপ্লবের মাথা' আখ্যা দিয়েছিলেন ইউনুস। পরে মাহফুজকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টা করা হয়েছিল।
মাহফুজের সেই বিতর্কিত পোস্টে লেখা ছিল, 'বিজয় এসেছে, তবে সামগ্রিক নয়। মুক্তি এখনও বহুত দূরে। হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত জনপদ পুনরুদ্ধার ব্যতিত পোকায় খাওয়া পূর্ব পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশ নিয়ে আমরা মুক্তিকে ছুঁতে পারব না। এ রাষ্ট্রের জন্মদাগ তথা ভারত নির্ভরতা ও ভারতের আধিপত্য মুক্ত রাখতে ৭৫ আর ২৪-র ঘটনা ঘটাতে হয়েছে। দুই ঘটনার ব্যবধান ৫০ বছর। কিন্তু আদতে কিছুই পরিবর্তন হয়নি। নতুন ভূগোল ও বন্দোবস্ত লাগবে। একটি খণ্ডিত ভূমি, একটা জন্মদাগ নেওয়া রাষ্ট্র দিয়ে হয় না।' এরপর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, সেভেন সিস্টার্স অর্থাৎ ত্রিপুরা, মণিপুর সহ উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিকে দখল করে অখণ্ড বাংলা তৈরির কথা বলেছিলেন মাহফুজ আলম। তাঁর দাবি ছিল, এই ম্যাপ তৈরি না হলে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন হবে না। পরে অবশ্য বিতর্কের মুখে নিজের সেই পোস্ট মুছে দিয়েছিলেন মাহফুজ আলম। তবে ভারতকে অশান্ত করার 'আশা' যে এখনও তাঁর মনে আছে, তাঁর সম্প্রতিক সব মন্তব্যে তা স্পষ্ট।