Bangladeshi NSA in India: ঢাকায় পাক জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্তের মাঝে ভারতে বাংলাদেশি NSA খলিলুর, কী হতে চলেছে?

Bangladeshi NSA in India: ঢাকায় পাক জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্তের মাঝে ভারতে বাংলাদেশি NSA খলিলুর, কী হতে চলেছে?
দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে খলিলুরকে স্বাগত জানান ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়ের সিনিয়র আধিকারিক। এদিকে এই সম্মেলনের ফাঁকে অজিত ডোভালের সঙ্গে খলিলুরের একান্ত কোনও বৈঠক হবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।
দুই দেশের সম্পর্ক ঠিক মধুর নয়। এরই সঙ্গে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর দাবির আবহে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই সবের মাঝে ভারত বিরোধী জঙ্গিদের রমরমা বেড়েছে বাংলাদেশে। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতে পৌঁছলেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের সম্মেলনে অংশ নেবেন তিনি এখানে। আজ, ১৯ নভেম্বর এই সম্মেলন অনুষ্ঠি হওয়ার কথা দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে। জানা গিয়েছে, গত অক্টোবরেই ভারতের তরফ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল খলিলুরকে। এই আবহে দিল্লিতে এলেন খলিলুর।
দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে খলিলুরকে স্বাগত জানান ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়ের সিনিয়র আধিকারিক। এদিকে এই সম্মেলনের ফাঁকে অজিত ডোভালের সঙ্গে খলিলুরের একান্ত কোনও বৈঠক হবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। এখনও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও পক্ষই কিছু ঘোষণা করেনি। এর আগে থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে বিমসটেক সম্মেলনের ফাঁকে খলিলুরের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালকে। সেই সময় অবশ্য খলিলুর ছিলেন মহম্মদ ইউনুসের প্রতিনিধি। তখনও বাংলাদেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়নি তাঁকে।
এদিকে অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই ক্রমাগত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধরে ধরে পুশ ব্যাক করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে প্রথমদিকে বেশ আপত্তি জানিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে এখন সেরকম কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না কাঁটাতারের ওপার থেকে। এছাড়া চোরাচালান নিয়েও দুই দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। বাংলাদেশি পাচারকারীদের ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা গুলি করলে তা নিয়ে আপত্তি রয়েছে ঢাকার। এদিকে নিজেদের দেশের চোরাচালানকারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময় বিজিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, টাকা নিয়ে পাচারকারীদের ভারতে অনুপ্রবেশের 'অনুমতি' দেয় তারাই। এই সবের মাঝেই বাংলাদেশ সীমান্তের কাছেই ভারত তিনটি সামরিক ছাউনি স্থাপন করেছে। চিকেনস নেকের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতেই এই পদক্ষেপ করেছে ভারতীয় সেনা। আবার আগামী কয়েক সপ্তাহে বেশ কয়েকদিন উত্তরপূর্ব ভারত জুড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার মহড়া চলবে। যার জেরে জারি করা হয়েছে নোটাম। এই সব মিলিয়ে দুই দেশের মধ্যে পরিস্থিতি বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। এই আবহে ডোভাল এবং খলিলুর মুখোমুখি হলে তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে ভারত বিরোধী জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত বেড়ে যাওয়ায় বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
উল্লেখ্য, শেখ হাসিনার বিদায়ের পর ক্ষমতায় বসেই একাধিক ভারত বিরোধী জঙ্গিকে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন মহম্মদ ইউনুস। এরই মাঝে ডেক্কান কর্নিকলসের এক রিপোর্টে দাবি করা হয়, লস্কর শীর্ষ কমান্ডার সাইফুল্লা সাইফ সম্প্রতি বাংলাদেশি সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণের কয়েকদিন আগেই ঢাকার বনানীতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিল পাক জঙ্গি নেতা সাইফ। এদিকে ৭ জন জঙ্গি নেতা নাকি বানীর সেই অনুষ্ঠানস্থলে হাজিরও হয়েছিল। বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ইসলামপন্থী সংগঠন হিজবুল হাহিরের জুবায়ের আহমেদ চৌধুরী, সাইফের ডান হাত তথা মার্কাজি জামাতে হাদিসের সাধারণ সম্পাদক ইলাহি জাহিররা ছিল সেখানে। এছাড়া সেখানে ছিল ঢাকা উত্তর কর্পোরেশনের সিইও এবং হিজবুল তাহিরের কোঅর্ডিনেটর মহম্মদ আজাজ, আনলারুল্লাহ বংলা টিমের হাফিজ সুজাদুল্লা এবং হাফিজ আলি ফজুল। এবং ছিল বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত সুমন আহমেদ। এদিকে বাংলাদেশ সরকারের দুই আমলাও সেখানে ছিলেন।
এবার সেই অনুষ্ঠানেই সাইফ বাংলাদেশিদের নির্দেশ দিয়েছিল ভারতে বড় আকারের হামলা চালাতে। এই আবহে পাকিস্তানের লস্করের কাছ থেকে তারা সাহায্য পাবে বলেও সাইফ আশ্বাস দিয়েছিল। প্রসঙ্গত, দিল্লি বিস্ফোরণের ১০ দিন আগে পাকিস্তানে জঙ্গিদের অপর এক অনুষ্ঠানে এই সাইফই বলেছিল, 'হাফিজ সইদ চুপচাপ বসে নেই। তার ডান হাত জাহির এখন বাংলাদেশে। সে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) দিয়ে ভারতে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন আমেরিকা আমাদের সঙ্গে আছে। যে বাংলাদেশ আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তারা আবার পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ হচ্ছে।'
News/News/Bangladeshi NSA In India: ঢাকায় পাক জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্তের মাঝে ভারতে বাংলাদেশি NSA খলিলুর, কী হতে চলেছে?