Bangladeshi NSA Khalilur in India: দিল্লি বিস্ফোরণকে 'জঙ্গি হানা' বললেন না বাংলাদেশি NSA, ডোভালের সামনে কী বললেন খলিলুর?

কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভে বক্তব্য রাখার সময় 'আঞ্চলিক সহযোগিতা' চাইলেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। এরই সঙ্গে তিনি বার্তা দিলেন, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত না। এদিকে দিল্লি জঙ্গি হানা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেও এই বিস্ফোরণকে 'জঙ্গি হামলা' হিসেবে উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন, 'দিল্লির লালকেল্লায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের প্রতি আমরা গভীর শোক ও সমবেদনা জানাই। আমরা এই জঘন্য ঘটনার নিন্দা জানাই। আমরা ইতিমধ্যে ভারত সরকারকে জানিয়েছি যে এই দুঃসময়ে ভারতীয় ভাইবোনদের পাশে বাংলাদেশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রয়েছে।'
এদিকে খলিলুর আরও বলেন, 'কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ এবং এই সভাকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম হিসেবে বিবেচনা করে। বঙ্গোপসাগরের একটি উপকূলীয় রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি আমাদের পারস্পরিক স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে কনক্লেভের সেই মূল্যবোধ ও নীতিগুলো অনুসরণ করে, যা একটি স্বাধীন, উন্মুক্ত, শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারত মহাসাগর নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত, যেখানে ভারত মহাসাগরীয় সম্প্রদায়ের সব সদস্যের যৌথ সমৃদ্ধি নিহিত। এই নীতিগুলো কনক্লেভের সনদে অন্তর্ভুক্ত সার্বভৌমত্ব, সমতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত।'
বাংলাদেশি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আরও বলেন, 'আমাদের অঞ্চলের সামুদ্রিক ক্ষেত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ তার দায়িত্ব পালনে অটল। জলদস্যুতা, অবৈধ মাছ ধরা, সামুদ্রিক সন্ত্রাসবাদ ও অপরাধ মোকাবিলায় আমরা মিত্রদেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি। অতীতে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদের কিছু চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশও মোকাবিলা করেছে। আমরা যেকোনো পরিস্থিতিতে সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের প্রতি জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করি।'
এদিকে এই অনুষ্ঠানের সূচনায় ডোভাল বলেন, 'বৈশ্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বর্তমানে চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ। তাই ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোকে সমুদ্র অঞ্চলের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে একযোগে কাজ করতে হবে। পরিবর্তনশীল ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে সিএসসির গুরুত্ব আগের তুলনায় আরও বেড়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ বৈশ্বিক নিরাপত্তা পরিবেশের মধ্যে সিএসসি আজ বিরাট গুরুত্ব অর্জন করেছে।' এদিকে সম্মেলনের আগে গত ১৯ নভেম্বর একান্ত বৈঠক করেন ডোভাল এবং খলিলুর।
দিল্লি বিস্ফোরণকে 'জঙ্গি হানা' বললেন না বাংলাদেশি NSA, ডোভালের সামনে কী বললেন খলিলুর?