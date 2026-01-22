Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bangladeshi Vessel: ভারতের জলসীমায় ডুবল বাংলাদেশি জাহাজ, উদ্ধার ১২ জন

    বুধবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে খুলনায় ফ্লাই অ্যাশ বহনকারী একটি বাংলাদেশি জাহাজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুড়িগঙ্গা নদীতে ডুবে যাওয়ার পরে ১২ জন ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করা হয়েছিল

    Published on: Jan 22, 2026 9:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুড়িগঙ্গা নদীতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে খুলনাগামী ফ্লাই অ্যাশ বহনকারী একটি বাংলাদেশি জাহাজ ডুবে যাওয়ার পর বুধবার বারোজন ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করা হয়েছে।

    বাংলার নদীতে ফ্লাই অ্যাশ বহনকারী বাংলাদেশি জাহাজ ডুবে গেছে। 12 উদ্ধার. (ANI/ Representative photo)
    বাংলার নদীতে ফ্লাই অ্যাশ বহনকারী বাংলাদেশি জাহাজ ডুবে গেছে। 12 উদ্ধার. (ANI/ Representative photo)

    সুন্দরবন পুলিশ জানিয়েছে, ‘এমভি তামজিদ নাসির, একটি বাংলাদেশগামী জাহাজ,দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ থেকে ফ্লায়াশ বহনকারী মুরি গঙ্গা নদীতে ডুবে গেছে। সেখানে একজন ভারতীয় এবং ১১ বাংলাদেশি ক্রু সদস্য ছিলেন। আশেপাশে উপস্থিত অন্যান্য জাহাজগুলি তার সাহায্যে কাছে ছুটে যায়।’

    সুন্দরবন পুলিশ জেলার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'সব ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করা হয়েছে। ফ্লাই অ্যাশে ভারী ধাতু রয়েছে যা জলজ উত্সগুলিতে প্রবেশ করতে পারে, জলজ জীবন এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। অঞ্চলটি পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এবং নদীতে ফ্লাই অ্যাশ ছড়িয়ে পড়ার সাথে জড়িত এই জাতীয় ঘটনাগুলি ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

    দক্ষিণ বাংলা মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস বলেন,'যখনই ফ্লাইঅ্যাশ বোঝাই একটি জাহাজ ব-দ্বীপের এই অংশে ডুবে যায়, তখনই এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের একটি পকেট পরবর্তী ছয় মাস বা তার বেশি সময় ধরে প্রায় মৃত হয়ে যায়। কোনও মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এর প্রভাব দীর্ঘমেয়াদী।'

    ডুবে যাওয়া জাহাজটি আশপাশের অন্যান্য মাছ ধরার নৌযান ও জালের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রুটে কার্গো পরিবহন ১৯৭২ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে সুন্দরবনের ব-দ্বীপের অংশ সাগর দ্বীপের কাছে এই ধরনের দুর্ঘটনা এই প্রথম নয়।

    (এই প্রতিবেদন এইআ দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

    News/News/Bangladeshi Vessel: ভারতের জলসীমায় ডুবল বাংলাদেশি জাহাজ, উদ্ধার ১২ জন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes