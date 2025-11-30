Bank Holidays in December 2025: মাত্র ১৩ দিন খোলা থাকবে! ডিসেম্বরে ব্যাঙ্কে লম্বা ছুটির তালিকা, দেখুন কবে বন্ধ?
ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকলেও ডিজিটাল লেনদেন করতে পারবেন আপনি।
আর মাত্র কয়েক ঘন্টা। তারপরই শুরু হবে চলতি বছরের শেষ মাস ডিসেম্বর। আর এই মাসেই ব্যাঙ্ক বন্ধের সম্ভাবনা থাকে সবেথেকে বেশি। আরবিআই কর্তৃক প্রকাশিত ডিসেম্বর মাসের হলি-ডে ক্যালেন্ডার বলছে, ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের কিছু সমস্যা হতে পারে। কারণ এই মাসে মোট ১৮ দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকতে পারে, তবে তা এলাকা-ভিত্তিক ছুটি ধরে। তাই ব্যাঙ্কের কোনও কাজ সারতে চাইলে, আগে থেকে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। আর যাঁরা অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ে পোক্ত, তাদের চিন্তা কম।
ব্যাঙ্কের ছুটি অনেক সময়ই আঞ্চলিক এবং স্থানীয় উৎসবের উপর নির্ভর করে, তাই প্রতিটি রাজ্যে আলাদা ছুটির তালিকা হয়। তাই এমনটা নয় যে, সব জায়গাতেই ব্যাঙ্ক ১৮ দিন বন্ধ বা সারা দেশে একসঙ্গে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে ১৮ দিন। তবে আপনার এলাকায় , কোন কোন দিনগুলিতে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে তা জানা দরকার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (আরবিআই) ছুটির তালিকা অনুসারে, এখানে ডিসেম্বর মাসের ছুটির সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল।
ব্যাঙ্কে ছুটির সম্পূর্ণ তালিকা
১ ডিসেম্বর (সোমবার)- ইটানগর এবং কোহিমায় উদ্বোধন দিবস/স্বদেশী আস্থা দিবসে ব্যাঙ্কগুলিতে ছুটি থাকবে।
৩ ডিসেম্বর (বুধবার)- সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের কারণে গোয়ায় ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে, যা ১৬ শতাব্দীর স্প্যানিশ জেসুইট মিশনারীর সম্মানে পালন করা হয়।
৭ ডিসেম্বর ব্যাঙ্কে রবিবার ছুটি থাকবে।
১২ ডিসেম্বর (শুক্রবার)- পা তোগন নেনগমিনজা সাংমার মৃত্যুবার্ষিকীর কারণে শিলংয়ে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।
১৩ ডিসেম্বর দ্বিতীয় শনিবারের কারণে সারা দেশে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।
১৪ ডিসেম্বর সারা দেশে রবিবার ছুটি থাকবে।
১৮ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার)- ইউ সোসো থামের মৃত্যুবার্ষিকীর কারণে শিলংয়ে ব্যাঙ্কগুলিতে ছুটি থাকবে।
১৯ ডিসেম্বর (শুক্রবার)- এই দিন গোয়া মুক্তি দিবস পালন করা হয়, এই কারণে পানাজিতে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।
২০ ডিসেম্বর (শনিবার) এবং ২২ ডিসেম্বর (সোমবার)- সিকিমে নতুন বছরের উদযাপন করা হবে, যার মধ্যে লোসুং বা নামসুং উৎসবও অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে সিকিমে ব্যাঙ্কগুলি টানা তিন দিন বন্ধ থাকবে।
২১ ডিসেম্বর ব্যাঙ্কে রবিবার ছুটি থাকবে।
২৪ ডিসেম্বর (বুধবার)- ক্রিসমাস ইভের কারণে এই তারিখে আইজল, কোহিমা এবং শিলংয়ে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। তবে দেশের বাকি অংশে কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চলবে।
২৫ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার)- ক্রিসমাসের উপলক্ষে সারা দেশের ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।
২৬ ডিসেম্বর (শুক্রবার)- আইজল, কোহিমা এবং শিলংয়ে ক্রিসমাস উদযাপনের কারণে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।
২৭ ডিসেম্বর (শনিবার)- কোহিমায় ক্রিসমাসের কারণে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। এছাড়াও, এটি মাসের চতুর্থ শনিবার হবে, তাই দেশের অন্যান্য অংশেও ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।
২৮ ডিসেম্বর সারা দেশের ব্যাঙ্কগুলিতে রবিবার ছুটি থাকবে।
৩০ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার)- শিলংয়ে ইউ কিয়াং নাংবাহের মৃত্যুবার্ষিকীর কারণে ব্যাঙ্কগুলিতে ছুটি থাকবে।
৩১ ডিসেম্বর (বুধবার)- আইজল এবং ইম্ফলে নিউ ইয়ার ইভ এবং ইমোইনু ইরাতপার কারণে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।
দীর্ঘ ছুটির তালিকা দেখে ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকলেও ডিজিটাল লেনদেন করতে পারবেন আপনি। অর্থাৎ, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই, এটিএম, ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনার কাজ পরিচালনা করতে পারবেন। তবে, যদি আপনাকে চেক বা লকারের মতো জিনিসের জন্য ব্রাঞ্চে যেতে হয়, তবে আগে থেকে পরিকল্পনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।