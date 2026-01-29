Baramati Airport Latest Update: বারামতি বিমানবন্দরের দায়িত্বে বায়ুসেনা, অজিত পাওয়ারের দুর্ঘটনার তদন্তে গঠিত কমিটি

অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনার কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তিন সদস্যের একটি তদন্ত দল গঠন করেছে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। মুম্বই অঞ্চলের ডিরেক্টোরেট অফ সিভিল এভিয়েশনের তিন আধিকারিককে নিয়ে গঠিত হয়েছে এই তদন্ত দল।
মহারাষ্ট্রের বারামতি বিমানবন্দরের মোতায়েন হল ভারতীয় বায়ুসেনা। আপাতত সেই বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সামলাচ্ছে বায়ুসেনা। এর আগে এই বিমানবন্দরে এয়ার ট্রাফিক সামলাতেন পাইলট ক্যাডেটরা। স্থানীয় একটি পাইলট স্কুলের অধীনে এই বিমানবন্দরটি পরিচালনা করা হত। পুনে জেলার অভিভাবক মন্ত্রী হিসেবে অজিত পাওয়ার বহু বছর ধরেই এই বিমানবন্দরটির উন্নয়নের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত সেই বিমানবন্দরেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অজিত পাওয়ারের।
এদিকে অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনার কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তিন সদস্যের একটি তদন্ত দল গঠন করেছে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। মুম্বই অঞ্চলের ডিরেক্টোরেট অফ সিভিল এভিয়েশনের তিন আধিকারিককে নিয়ে গঠিত হয়েছে এই তদন্ত দল। দুর্ঘটনার দিনই ডিজিসিএ-র সেই দলটি বারামতি বিমানবন্দরে পৌঁছেছিল বলে জানা গিয়েছে। বিমানের ব্ল্যাক বক্সটি উদ্ধার করতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। এই ব্ল্যাক বক্সেই থাকে ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার এবং ককপিট ভয়েস রেকর্ডার। এদিকে বিশেষ ফরেন্সিক দল গিয়ে বিমানের ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করে। এছাড়া বিমানটির রক্ষণাবেক্ষণের রেকর্ড খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
উল্লেখ্য, দুর্ঘটনার কবলে পড়া বিমানটি ছিল লিয়ারজেট ৪৫। ২০০৩ সালে এই বিমানের উড়ান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ভারতে। এই বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছিল। এয়ার প্রেসার থেকে উইন্ড শিল্ড নানা ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল এই বিমানে। এই সব যান্ত্রিক ক্রুটির জন্য দীর্ঘ সময় এই বিমানের চলাচল বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে ফের রিমডেলিং করে এই এয়ারক্রাফটকে চালু করা হয়। দুর্ঘটনার কবলে পড়া অজিত পাওয়ারের বিমানটি মুম্বই থেকে টেকঅফ করেছিল। সকাল ৮টা বেজে ৪৫ মিনিট নাগাদ ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার সময় বারামতিতে দৃশ্যমানতা কম ছিল। এই আবহে কেন এটিসি বিমানটিকে অবতরণের অনুমতি দিয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।