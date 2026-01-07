BCB Official Lies about Virat & Sachin: মুস্তাফিজুর ইস্যুতে নাকি পোস্ট করেছেন বিরাট এবং সচিন, ডাহা মিথ্যা BCB কর্তার
আইপিএল থেকে মুস্তাফিজ বাদ পড়ার পরে ডাহা মিথ্যা BCB কর্তার।
মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে নাকি সচিন তেন্ডুলকর এবং বিরাট কোহলি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করেছিলেন। এমনই ডাহা মিথ্যা দাবি করলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সহসভাপতি তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার ফারুক আহমেদ। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিসিসিআই কেকেআরকে চিঠি দিয়ে তাঁকে দলে রাখতে বারণ করে। এতে বিসিবির কোনও ভূমিকা নেই।'
এরপর ফারুক বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে এত দুর্দান্ত একজন ক্রিকেটার আইপিএলে নিজের দক্ষতা দেখাতে পারবেন না, এটা খুব দুঃখজনক। বিরাট কোহলি, সচিত তেন্ডুলকরও টুইট করেছেন যে একজন খেলোয়াড় তাঁর দক্ষতা দেখাতে পারলেন না, এটা কেউ মেনে নিতে পারছি না আমরা।' যদিও সচিব বা বিরাট এই ধরনের কোনও পোস্ট করেননি। বিসিবি সভাপতি বুলবুলের পাশে দাঁড়িয়ে মিডিয়ার সামনে ডাহা মিথ্যা বলে যান ফারুক।
উল্লেখ্য, গত ৩১ ডিসেম্বর খোকন দাস নামে এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে কোপ মেরে তাঁর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যবসায়ী ৩ জানুয়ারি মারা যান। কাকতালীয় ভাবে, এই খবর সামনে আসার কিছু পরই বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানান, কেকেআরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা মুস্তাফিজুরকে দল থেকে ছেড়ে দেয়।
নিলামে ৯ কোটি টাকারও বেশি দাম উঠেছিল মুস্তাফিজের। তাঁকে কিনেছিল কেকেআর। তবে দুই দেশের মধ্যে চলমান রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে মুস্তাফিজকে দল থেকে ছেড়ে দিতে বলে বিসিসিআই। এর আগে সিএসকে, হায়দরাবাদের মতো দলের হয়ে আইপিএল খেলে গিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান। এদিকে একদিকে ভারত বয়কটের ডাক দিচ্ছে বাংলাদেশ। অপরদিকে মুস্তাফিজ বাদ পড়ায় কার্যত অপমানে কান লাল বাংলাদেশিদের।
