নাটক অব্যাহত! বাংলাদেশ ছাড়ার আগে ডিরেক্টরদের বিশেষ বার্তা BCB প্রেসিডেন্টের, তারপর...

নাটক অব্যাহত! বাংলাদেশ ছাড়ার আগে ডিরেক্টরদের বিশেষ বার্তা BCB প্রেসিডেন্টের, তারপর...
নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ।
টি–২০ বিশ্বকাপে অংশ না নেওয়ার দায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও ক্রিকেটারদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এই আবহে জরুরি কাজে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে যাচ্ছেন বাংলাদেশ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তবে দেশ ছাড়ার বিষয়টি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ডিরেক্টরদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন তিনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।
বিসিবি প্রেসিডেন্ট হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় ডিরেক্টরদের নিজস্ব কমিটির কার্যক্রম আগের মতো স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি জানান, বিদেশে থাকলেও অনলাইনে সক্রিয় থাকবেন এবং চাইলে তাঁর সহযোগিতা পাওয়া যাবে। ডিরেক্টরদের উদ্দেশে পাঠানো বার্তায় পবিত্র রমজান উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমিনুল ইসলাম এও জানিয়েছেন, ‘ইনশাল্লাহ, আমি শিগগিরই ফিরব।' অন্যদিকে জানা গেছে, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে অস্ট্রেলিয়ার গিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রেসিডেন্ট। সোমবার দুপুরে তিনি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মেলবোর্নের উদ্দেশে রওনা দেন। তবে টি–২০ বিশ্বকাপের মধ্যেই তাঁর এই বিদেশ সফর নিয়ে বাড়ছে রহস্য।
বিসিবি-র সিইও নিজামউদ্দিন চৌধুরী সুজন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ‘বুলবুল ভাই পারিবারিক কারণে দেশের বাইরে গিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ায় তার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি ফিরে আসবেন বলে আশা করছি।’ দীর্ঘদিন ধরেই আমিনুলের পরিবার অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। গত বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার পর টানা দুই মাস বিসিবিতে কাজ করেছেন তিনি। এই সময়ে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), অদম্য টি-টোয়েন্টি কাপ-অল্প সময়ে দুটি ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছেন তিনি। তবে বিসিবি প্রেসিডেন্টকে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়েছে জাতীয় দল নিয়ে। বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট ইস্যু থেকে শুরু করে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মাঠে গড়ানো নিয়ে আইসিসি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন তিনি। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ। সে দেশের সরকারের দাবি ছিল, লিটন দাসদের সমস্ত ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। কিন্তু সেই প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি আইসিসি। শেষ পর্যন্ত চলতি টি–২০ বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়া হয়। পরিবর্ত হিসাবে বিশ্বকাপে খেলছে স্কটল্যান্ড। তবে তারপর অনেক জল গড়িয়েছে। বিশ্বকাপ ঘিরে নানা নাটক হয়েছে। লাগাতার বয়কটের হুমকি দিয়েও শেষ পর্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছে পাকিস্তান।