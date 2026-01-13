Bangladesh Cricket: বাংলাদেশের ২০২৬ T20 বিশ্বকাপের ভেন্যু ঘিরে ধোঁয়াশা তুঙ্গে! ICCকে ফের কী জানাল BCB?

Bangladesh Cricket: বাংলাদেশের ২০২৬ T20 বিশ্বকাপের ভেন্যু ঘিরে ধোঁয়াশা তুঙ্গে! ICCকে ফের কী জানাল BCB?
১ মাস বাকি নেই আইসিসি ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপের। তার আগে এখনও বাংলাদেশের ক্রিকেট ভেন্যুর জট কাটেনি।
আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ ভারতে শুরু হতে চলেছে ফেব্রুয়ারির শুরুতেই। এদিকে, বাংলাদেশ এই প্রতিযোগিতায় কোন এলাকার পিচে নামবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। মুস্তাফিজুর ইস্যুকে সামনে রেখে নিরপত্তার প্রসঙ্গ তুলে বাংলাদেশ ভারতে খেলতে আসবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। এরপর ক্রিকেট ইস্যুতে বহু পর্ব পেরিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। পদ্মা দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু জল রাশি। তবে এখনও বাংলাদেশের টিম জানে না ২০২৬ বিশ্বকাপে তারা কোথায় খেলতে নামবে। আজই আইসিসির সঙ্গে বাংলদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)র এক অনলাইন কনফারেন্স হয়। আর তাতেও কোনও নির্দিষ্ট সীদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি বলে খবর। শুধু তাই নয়। বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের দাবি, তারা আইসিসির বার্তায় সায় দেয়নি।
বিসিবির তরফে এদিনের বৈঠকে সভায় সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সহসভাপতি মো. সাখাওয়াত হোসেন ও ফারুক আহমেদ, ক্রিকেট পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নাজমূল আবেদীন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী অংশ নেন। বিসিবির তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি বলছে, আইসিসিকে ফের বিসিবি জানিয়েছে যে তারা ভারতে খেলবে না। এই সিদ্ধান্ত অবশ্য নতুন কিছু নয়। আগেই তা দু'বার আইসিসিকে জানিয়েছে বিসিবি। জানা গিয়েছে, আইসিসি আজকের সভাতে বিসিবিকে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানায়। আইসিসির সেই অনুরোধকে তোয়াক্কা করেনি বাংলাদেশ! তারা তাদের সিদ্ধান্তে অবিচল। আইসিসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিশ্বকাপের সূচি এরই মধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে বিসিবি তাদের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন আনেনি। ফলত জট থেকেই যাচ্ছে।
২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর ঘিরে বাকি দলগুলি যেখানে নিজেদের মতো করে নিজেদের শক্তি শানিয়ে নিচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশ দলের কাছে এখনও স্পষ্ট নয় তারা টি২০২৬ বিশ্বকাপে কোথায় খেলবে! ইউনুস সরকারের বাংলাদেশে বিসিবির সিদ্ধান্তের পর আইসিসি কোন পদক্ষেপ করে, তা নিয়েও রয়েছে বহু জল্পনা। এদিকে, আবার আসরে নেমে পড়েছে পাকিস্তান। তাদের আবার দাবি, বাংলাদেশের খেলা পাকিস্তানে আয়োজন করতে তারা রাজি। এই অবস্থায় জয় শাহের নেতৃত্বাধীন আইসিসি কোন পথে এগোয় সেদিকে নজর সকলের।
বিসিবির দাবি ছিল, ভারত থেকে বাংলাদেশের ম্যাচগুলি সরিয়ে এই বিশ্বকাপের সহ আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কায় নিয়ে যাওয়া। এই বিষয়ে তারা আইসিসিকে অনুরোধ করে। তারপরই আইসিসির তরফের বার্তাও বিসিবি পেয়েছে বলে ঢাকা দাবি করে। তারপরই আজ মঙ্গলবারের এই বৈঠক। তবে তাতে বরফ গলেনি!