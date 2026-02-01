Edit Profile
    Bangladesh Cricket Controversy: বাংলাদেশ ক্রিকেট ঘিরে আরও এক 'কাণ্ড'! খবরে শের-ই-বাংলা স্টেডিয়াম, কী ঘটিয়েছে BCB?

    মীরপুরের শের-ই-বাংলা স্টেডিয়াম ঘিরে কী ঘটেছে?

    Published on: Feb 01, 2026 4:26 PM IST
    By Sritama Mitra
    বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না বাংলাদেশের ক্রিকেটের। বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পরও একের পর এক বিতর্ক কার্যত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ছায়াসঙ্গী হয়ে রয়েছে।এবার খবরে বাংলাদেশের মীরপুরের শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম। সেখানে সাংবাদিকদের প্রবেশ ঘিরে হঠাৎই বিধি কঠোর করে দিয়েছে বিসিবি। ঘটনার পর থেকেই বাংলাদেশের সাংবাদিক মহলে স্বভাবতই অসন্তোষ রয়েছে। এই বিষয়ে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের দুটি সংগঠন ইতিমধ্যেই বক্তব্য পেশ করেছে।

    বাংলাদেশ ক্রিকেটে আরও এক কাণ্ড! খবরে শের-এ-বাংলা স্টেডিয়াম, কী ঘটিয়েছে BCB? (AFP)
    সদ্য শনিবারই বিসিবি এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে, ‘চলমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড জানাচ্ছে যে, শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও এর প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে সংশোধিত নিয়মাবলী চালু করা হচ্ছে, যা এখন থেকেই কার্যকর হবে।’ সেক্ষেত্রে এই স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের প্রবেশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। বিসিবির তরফে কেবল নির্দিষ্ট কিছু সময়েই স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে পারবেন। এর মধ্যে রয়েছে, ম্যাচের দিন, অফিসিয়াল সংবাদ সম্মেলন, বিসিবির আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণে কোনো ইভেন্ট ও বোর্ডের পক্ষ থেকে আগেভাগে জানিয়ে দেওয়া অনুশীলন বা ট্রেনিং সেশনের সময়। এরপরই বাংলাদেশের দুটি সাংবাদিক সংগঠন ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। 'বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন' বা বিএসপিএ ও ‘বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন’ বা বিএসজেএ, এই দুটি সংগঠনের তরফে বিসিবির এই পদক্ষেপের চূড়ান্ত সমালোচনা করা হয়েছে।

    বিএসপিএ সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে,' বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএসপিএ) শের-ই বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের প্রবেশ সংক্রান্ত সদ্য ঘোষিত নিয়মাবলি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এই নিয়মগুলো গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করছে।' বিএসজেএ জানায়, ‘মিরপুর শের-ই বাংলা স্টেডিয়ামে প্রবেশ সংক্রান্ত বিসিবির নতুন বিধিনিষেধ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং আমাদের প্রাত্যহিক পেশাগত জীবন এতে ব্যাহত হবে বলে আমাদের মনে হয়েছে।’ বিসিবিকে তোপ দেগে বিএসজেএ জানিয়েছে,'নিরাপত্তা বাড়ানোর ব্যাপার উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেখানে পূর্ণ সহযোগিতা করতে আমরাও সবসময় প্রস্তুত। কিন্তু সংবাদকর্মীদের পুরোপুরি দূরে ঠেলে ক্রিকেটের প্রসার সম্ভব নয় বলেই আমরা মনে করি। বাংলাদেশ ক্রিকেটের এগিয়ে চলার পথে সংবাদমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা সর্বজনবিদিত আপনি নিজেও বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, দেশের ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার সংবাদকর্মীরা। কিন্তু সেই ভাবনার প্রতিফলন বিসিবির এই সিদ্ধান্তে পড়েনি।' বিসিবির সিদ্ধান্তে ‘আমরা স্তম্ভিত ও হতাশ হয়েছি’ বলে তারা জানিয়েছে। বিএসজেএ বলছে,’ আমরা বিসিবির এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' ফলত, আইসিসির কাছে বড় ধাক্কা খাওয়ার পর 'বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড' তাদের নিজের দেশের সাংবাদিক মহলের তরফেও তীব্র সমালোচনার মুখে!

