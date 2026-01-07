Edit Profile
    Sign in

    BCB's Action against Indian in BPL: মুস্তাফিজ IPL থেকে বাদ পড়ায় 'বদলা' BCB-র, BPL থেকে বাদ দেওয়া হল ভারতীয়কে

    ইতিমধ্যেই আইপিএল সম্প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মহম্মদ ইউনুসের সরকার। আর এবার বিপিএল থেকে ভারতীয় উপস্থাপক রিধিমা পাঠককে বাদ দিল বিসিবি।

    Published on: Jan 07, 2026 9:44 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বাংলাদেশে ক্রমাগত হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বাড়তে থাকায় আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মুস্তাফিজুর রহমানকে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মহম্মদ ইউনুসের সরকার। আর এবার বিপিএল থেকে ভারতীয় উপস্থাপক রিধিমা পাঠককে বাদ দিল বিসিবি। আইএলটি২০ সহ বহু ক্রিকেট লিগে উপস্থাপক হিসেবে কাজ করেছেন রিধিমা। এই আবহে বিসিবি এবার রিধিমাকে বিপিএলের উপস্থাপক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল পাকিস্তানের জয়নব আব্বাসের সঙ্গে। তবে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মুস্তাফিজের বদলা নিতে উপস্থাপককে বাদ দিয়ে মনের ঝাল মেটাল বিসিবি।

    মুস্তাফিজের বদলা নিতে বিপিএল থেকে ভারতীয় উপস্থাপক রিধিমা পাঠককে বাদ দিল বিসিবি। (PTI)
    মুস্তাফিজের বদলা নিতে বিপিএল থেকে ভারতীয় উপস্থাপক রিধিমা পাঠককে বাদ দিল বিসিবি। (PTI)

    এদিকে বাংলাদেশের ক্রিকেট মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ দাবি তুলেছিল, টি২০ বিশ্বকাপে যেন বাংলাদেশ দল ভারতে খেলতে না যায়। সেই পরিস্থিতিতে ভারত খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে আইসিসিকে চিঠিও লেখে বাংলাদেশ। তবে আইসিসি সেই দাবি নাকচ করে দেয়। এই আবহে বিসিবিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, টি২০ বিশ্বকাপে খেলতে হলে তাদের ভারতে যেতে হবে, নয়ত খেলাগুলোর পয়েন্ট খোয়াতে হবে। অর্থাৎ, কোনও ম্যাচ না খেলেই টুর্নামেন্ট থেকে বের হয়ে যেতে হবে। এমনই দাবি করা হলে ইএসপিএন ক্রিকইনফোর রিপোর্টে।

    বাংলাদেশ একদিকে বলছে, নিরাপত্তাজনিত কারণে তারা ভারতে যেতে নারাজ। আর রিপোর্ট অনুযায়ী, ৬ জানুয়ারির ভার্চুয়াল বৈঠকে বিসিবিকে আইসিসি জানাল, নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারতের বাইরে আয়োজন সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত ও শ্রীলঙ্কায় শুরু হতে চলেছে আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ। ৮ মার্চ টুর্মামেন্টের ফাইনাল। টুর্নামেন্টে গ্রুপ সি- আছে বাংলাদেশ। তাদের গ্রুপ পরবের তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা কলকাতায়, একটি মুম্বইতে। বিশ্বকাপ শুরুর দিনই কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাঠে নামার কথা বাংলাদেশের। এরপর ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালির বিপক্ষে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ইডেনেই ম্যাচ খেলার কথা বাংলাদেশের। আর নেপালের বিরুদ্ধে ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বইতে খেলার কথা বাংলাদেশের।

    উল্লেখ্য, গত ৩১ ডিসেম্বর খোকন দাস নামে এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে কোপ মেরে তাঁর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যবসায়ী ৩ জানুয়ারি মারা যান। কাকতালীয় ভাবে, এই খবর সামনে আসার কিছু পরই বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানান, কেকেআরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা মুস্তাফিজুরকে দল থেকে ছেড়ে দেয়।

    নিলামে ৯ কোটি টাকারও বেশি দাম উঠেছিল মুস্তাফিজের। তাঁকে কিনেছিল কেকেআর। তবে দুই দেশের মধ্যে চলমান রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে মুস্তাফিজকে দল থেকে ছেড়ে দিতে বলে বিসিসিআই। এর আগে সিএসকে, হায়দরাবাদের মতো দলের হয়ে আইপিএল খেলে গিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান। এদিকে একদিকে ভারত বয়কটের ডাক দিচ্ছে বাংলাদেশ। অপরদিকে মুস্তাফিজ বাদ পড়ায় কার্যত অপমানে কান লাল বাংলাদেশিদের।

