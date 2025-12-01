Edit Profile
    রো-কো-কে নিয়ে এখনই সিদ্ধান্ত! সিরিজের মধ্যেই গম্ভীর-আগরকরের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে BCCI, নেপথ্যে...

    ম্যাচের দিনই এই বৈঠক হওয়ায় কথা, তাই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা বা অন্যান্য সিনিয়র খেলোয়াড়দের তলব করা হবে, এমন সম্ভাবনা কম।

    Published on: Dec 01, 2025 11:40 AM IST
    By Sahara Islam
    দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচের আগেই জরুরি বৈঠক ডাকল বিসিসিআই। বুধবারের ম্যাচের আগে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে ভারতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর, নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান অজিত আগরকর এবং বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের। কয়েকটি বিষয়ে দু’জনের জবাব চাইছে বোর্ড। টিম ইন্ডিয়ার দুই তারকা বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার মধ্যেই এই খবর সামনে এসেছে। এই দুই জুটি বিগত কয়েকটি ম্যাচে অসাধারণ পারফর্মেন্স করেছেন। ফিরেছেন তাঁদের নিজেদের চেনা ফর্মে।

    সিরিজের মধ্যেই গম্ভীর-আগরকরের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে BCCI (AP)
    স্পোর্টস্টার-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আলোচনায় থাকার কথা রয়েছে বিসিসিআই সেক্রেটারি দেবজিৎ সাইকিয়া, জয়েন্ট সেক্রেটারি প্রভতেজ সিং ভাটিয়া, হেড কোচ গৌতম গম্ভীর এবং চিফ সিলেক্টর অজিত আগরকরের। তবে নতুন সভাপতি মিথুন মানহাস যোগ দেবেন কিনা, তা নিশ্চিত নয়। ম্যাচের দিনই এই বৈঠক হওয়ায় কথা, তাই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা বা অন্যান্য সিনিয়র খেলোয়াড়দের তলব করা হবে, এমন সম্ভাবনা কম। বিসিসিআইয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কথা উল্লখ করে বলা হয়েছে যে, দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়নের পাশাপাশি সামগ্রিক দলের পারফরম্যান্সের কথা মাথায় রেখে দলে 'নির্বাচনের ধারাবাহিকতা' নিশ্চিত করার জন্য এই বৈঠকটি আয়োজন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলের ব্যর্থতা এবং ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তঘটিত বিভ্রান্তি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সেই সব দূর করেই এগোতে চায় বোর্ড।

    তবে অনেকেই বলছেন এই বৈঠকেই ঠিক করা হতে পারে ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি খেলবেন কিনা। নির্বাচকদের সঙ্গে সিনিয়র খেলোয়াড়দের যোগাযোগ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে আলোচনায় আসবে বিরাট এবং রোহিতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।বিসিসিআই-এর ওই কর্মকর্তা আরও বলেছেন, 'ঘরোয়া টেস্ট মরসুমে, মাঠে এবং মাঠের বাইরে বিভ্রান্তিকর কৌশলের উদাহরণ দেখা গেছে। বিশেষ করে পরবর্তী টেস্ট সিরিজ আট মাস দূরে থাকায় আমরা স্পষ্টতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা চাই। আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ধরে রাখার জন্য ভারত ফেভারিট হবে এবং তারপরে ওডিআই বিশ্বকাপের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হবে, তাই আমরা চাই এই সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান হোক।' আসলে ম্যানেজমেন্ট-সিলেকশন দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত, সিনিয়র ক্রিকেটারদের ভূমিকা নিয়ে যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল, বিসিসিআই সেই সব পরিষ্কার করতে চাইছে।

