BCCI on BCB's ICC T20 WC Demand: মুস্তাফিজ কাণ্ডে টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারত থেকে সরাতে চায় BCB, জবাব দিল BCCI

BCCI on BCB's ICC T20 WC Demand: মুস্তাফিজ কাণ্ডে টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারত থেকে সরাতে চায় BCB, জবাব দিল BCCI
মুস্তাফিজ কাণ্ডে 'অপমানিত' বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলি ভারত থেকে সরাতে চাইছে। এই মর্মে তারা আইসিসিকে চিঠিও লিখেছে। এই ইস্যুতে এবার মুখ খুলল বিসিসিআই। ভারতীয় বোর্ডের স্পষ্ট বক্তব্য, বিশ্বকাপ শুরুর একমাস আগে এভাবে খেয়াল খুশি মতো ভেন্যু বদল করা যায় না।
বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের আবহে মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। এই মর্মে কেকেআর বিবৃতি জারি করেছে।
বিসিসিআই জানিয়েছে, বিশ্বকাপের একমাস আগে বাংলাদেশ দল ভেন্যু বদল করতে চাইলে তা লজিস্টিক ভাবে খুবই কঠিন হবে। শুধু বাংলাদেশ দল নয়, এর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ দলগুলিকে ভোগান্তি পোহাতে হবে। ইতিমধ্যেই সব দলের বিমানের টিকিট থেকে শুরু করে হোটেল বুক করা হয়েছে। এছাড়াও ব্রডকাস্টিং ক্রুকে ঝক্কি পোহাতে হবে। এই পরিস্থিতিতে বিসিবির দাবি মেনে নেওয়া অসম্ভব।
এদিকে ৩ জানুয়ারি রাতেই মুস্তাফিজ ইস্যুতে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসে বিসিবি পরিচালনা পর্ষদ। এই আবহে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপে বাংলাদেশি ক্রিকেটার, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হবে। বিসিবির দাবি, আইসিসি এবং আইপিএল কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হলে নাকি ভারতে বিশ্বকাপ খেলার বিষয়ে নতুন করে ভাববে বিসিবি।
উল্লেখ্য, গত ৩১ ডিসেম্বর খোকন দাস নামে এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে কোপ মেরে তাঁর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যবসায়ী ৩ জানুয়ারি মারা যান। কাকতালীয় ভাবে, এই খবর সামনে আসার কিছু পরই বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানান, কেকেআরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা মুস্তাফিজুরকে দল থেকে ছেড়ে দেয়।
নিলামে ৯ কোটি টাকারও বেশি দাম উঠেছিল মুস্তাফিজের। তাঁকে কিনেছিল কেকেআর। তবে দুই দেশের মধ্যে চলমান রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে মুস্তাফিজকে দল থেকে ছেড়ে দিতে বলে বিসিসিআই। এর আগে সিএসকে, হায়দরাবাদের মতো দলের হয়ে আইপিএল খেলে গিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান। এদিকে একদিকে ভারত বয়কটের ডাক দিচ্ছে বাংলাদেশ। অপরদিকে মুস্তাফিজ বাদ পড়ায় কার্যত রাতের ঘুম হাওয়া হয়েছে বাংলাদেশিদের।
এদিকে মুস্তাফিজ বিতর্কের মাঝেই বাংলাদেশ-ভারত সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছিল বিসিবি। এর আগে ২০২৫ সালে রাজনৈতিক অশান্তির জেরে বাতিল হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর। তবে নয়া বছরে বিসিবির ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ১, ৩ ও ৬ সেপ্টেম্বর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ভারত বাংলাদেশে যাবে। এরপর ৯, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর হবে টি২০ সিরিজ। তবে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সেই সফরও হবে কি না, বলা কঠিন। তবে ততদিনে বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার চলে আসবে। তবে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যা সহ হিন্দুদের ওপর একের পর এক অত্যাচারের ঘটনার আবহে মুস্তাফিজকে আইপিএল খেলতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই।
