Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    IAF on Fighter Jet: মুনিরদের বুকে কাঁপুনি ধরাতে ম্যাক্রোঁর সফরের আগেই IAFর কোন প্রস্তাব? নজরে শতাধিক রাফাল

    ভারতের প্রতিরক্ষা ক্রয় বিধি অনুযায়ী, সামরিক সরঞ্জাম কেনার প্রথম পদক্ষেপটিতে থাকে কাউন্সিলের অনুমোদনের অপেক্ষা।

    Published on: Feb 10, 2026 6:47 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের একের পর এক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনার রাফাল যুদ্ধবিমান। চোখের নিমেষে পাকিস্তানের আকাশসীমায় প্রবেশ করে তাণ্ডব চালায় রাফাল। যা হাড় কাঁপিয়ে ছেড়েছিল পাকিস্তানের মুনিরের নেতৃত্বাধীন সেনার! এবার সেই রাফালেই চোখ বায়ুসেনার। আরও শতাধিক রাফাল কেনার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা।

    মুনিরদের বুকে কাঁপুনি ধরাতে ম্যাক্রোঁর সফরের আগেই IAFর কোন প্রস্তাব? নজরে শতাধিক রাফাল (AFP)
    মুনিরদের বুকে কাঁপুনি ধরাতে ম্যাক্রোঁর সফরের আগেই IAFর কোন প্রস্তাব? নজরে শতাধিক রাফাল (AFP)

    ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর আগমনের আগে আরও ১১৪ টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার জন্য ভারতীয় বায়ুসেনার প্রস্তাব ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিলের (ডিএসি) সামনে আনা হবে। ম্যাক্রোঁর ১৫ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে এআই শীর্ষ সম্মেলনের জন্য ভারত সফরের কথা রয়েছে।

    প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে রয়েছেন ডিএসি। প্রস্তাব অনুসারে, ভারত ফরাসি নির্মাতা ড্যাসোঁ এভিয়েশনের কাছ থেকে ১৮ টি অফ-দ্য শেল্ফ রাফাল কিনবে, বাকি ৯৬ টি যুদ্ধবিমান ভারতের বেসরকারী খাতের সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্বে তৈরি করা হবে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি দুই আসনের বিমান হবে যা প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হবে। কাউন্সিল, ১১৪ টি রাফাল মাল্টি-রোল যুদ্ধবিমান কেনার জন্য আইএএফকে অ্যাকসেপটেন্স অফ নেসেসিটি (এওএন) দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

    প্রসঙ্গত, ভারতের প্রতিরক্ষা সংগ্রহ বিধি অনুসারে, কাউন্সিলের কাছ থেকে এওএন অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রথম আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ। ইতিমধ্যেই প্রতিরক্ষা সংগ্রহ পর্ষদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ডিএসির অনুমোদনের পরে থাকে, বাণিজ্যিক আলোচনা পরবর্তী পদক্ষেপ, এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির কাছ থেকে এই পরিকল্পনার ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

    কর্মকর্তারা এর আগে হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেন যে প্রস্তাবিত ১১৪-বিমান অধিগ্রহণের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রায় ৩.২৫ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হতে পারে। ভারতের কাছে ইতিমধ্যে ৩৬ টি রাফাল যুদ্ধবিমান রয়েছে, যা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুরের সময়ও মোতায়েন করা হয়েছিল। পহেলগাঁওয়ের সন্ত্রাসী হামলার পরে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসী ও একাধিক স্থাপনায় ভারতের হামলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রাফাল। রাফাল জেটগুলিতে স্ক্যাল্প ক্ষেপণাস্ত্র, মেটিওর এয়ার টু এয়ার ক্ষেপণাস্ত্র এবং হ্যামার প্রিসিশন-গাইডেড বোমা সহ উন্নত অস্ত্র ব্যবস্থা রয়েছে। অপারেশন সিঁদুরের সময় এই অস্ত্রগুলি কেবল পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিকেই ধ্বংস করেনি, পাকিস্তানি বিমানগুলিও ধ্বংস করেছিল। গত অক্টোবরে বায়ুসেনা প্রধান মার্শাল এপি সিং যুদ্ধবিমান সহ নতুন সামরিক সরঞ্জাম দ্রুত বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জোরালো যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধ বহরকে শক্তিশালী করার জন্য রাফাল অন্যতম বিকল্প। তিনি, অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভারতে ১১৪ টি মাল্টি-রোল যুদ্ধবিমানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। গত মাসে প্রতিরক্ষা প্রকিউরমেন্ট বোর্ড থেকে সবুজ সংকেত দেওয়ার পরে এই প্রস্তাবটি ডিএসির সামনে আসছে। ডিপিবির নেতৃত্বে রয়েছেন প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।)

    News/News/IAF On Fighter Jet: মুনিরদের বুকে কাঁপুনি ধরাতে ম্যাক্রোঁর সফরের আগেই IAFর কোন প্রস্তাব? নজরে শতাধিক রাফাল
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes