    Bengal win in Ranji Trophy: রঞ্জিতে বোনাস নিয়ে বড় জয় বাংলার, পয়েন্ট টেবিলে কত নম্বরে পৌঁছল দল?

    বাংলার হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে শাহবাজ আহমেদ ৭ উইকেট নেন। প্রথম ইনিংসে আবার ব্যাট হাতে তিনি ৮৬ রান করেছিলেন। 

    Published on: Nov 11, 2025 11:47 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    রেলের বিরুদ্ধে ইনিংস জয় বাংলার। রঞ্জি ট্রফিতে এই প্রথম বোনাস পয়েন্ট সমেত জয় ঝুলিতে ভরল বাংলা। চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনেই ইনিংস এবং ১২০ রানে জয় পেয়ে যায় বাংলা। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩২ রানেই অল আউট হয়ে যায় রেল। বাংলার হয়ে শাহবাজ আহমেদ ৭ উইকেট নেন। এই আবহে এলিট গ্রুপ সি-র শীর্ষে চলে গিয়েছে বাংলা। বাংলা চারটি ম্যাচে ৩টিতেই জিতেছে এখনও পর্যন্ত। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অবশ্য গত ম্যাচে প্রথম ইনিংস লিড হাতছাড়া করে মাত্র ১ পয়েন্ট পেয়েছিল বাংলা। তবে ম্যাচ ড্র হয়েছিল। সব মিলিয়ে বাংলার পকেটে এখন ২০ পয়েন্ট। টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা হরিয়ানা ৪ ম্যাচে ৩টি জয় এবং ১টি হারে ১৮ পয়েন্টে আছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে উত্তরাখণ্ড (৪ ম্যাচে ২টি জয়, একটি ড্র, একটি হার)।

    এই ম্যাচে বাংলা প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪৭৪ রান করেছিল। অনুষ্টুপ মজুমদার ১৩৫ রান এবং সুমন্ত গুপ্ত ১২০ রান করেন। শাহবাজ আহমেদ ব্যাট হাতে ৮৬ রান করেছিলেন। এরপর নিজেদের প্রথম ইনিংসে রেল মাত্র ২২২ রানে অলআউট হয়ে যায়। সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল পেয়েছিলেন ৪টি উইকেট, মহম্মদ কাইফ এবং রাহুল প্রসাদ পান ২টি করে উইকেট। শাহবাজ এবং বিশাল ভাটি পান ১টি করে উইকেট। রেলের হয়ে সর্বোচ্চ ৯১ রান করেন বি মেরাই। উপেন্দ্র যাদব করেন ৭০।

    এরপর বাংলা ফলোঅন করায় রেলকে। দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে নেমে রেলের ইনিংস তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। কোনও ব্যাটারই ৫০-এর গণ্ডি ছাড়াতে পারেনি। মাত্র ৫৫ ওভার টিকতে পারে রেল। ১৩২ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের দ্বিতীয় ইনিংস। শাহবাজ ২২.৫ ওভার বল করে ৫৬ রানে ৭ উইকেট নেন। রাহুল প্রসাদ পান ২টি উইকেট এবং মহম্মদ কাইফ পান ১টি উইকেট। আজ সকালে মাত্র ৪২ রানে রেলের বাকি ৫ উইকেট পড়ে যায়। আজ সকালে সবকটি উইকেটই নেন শাহবাজ আহমেদ।

