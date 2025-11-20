Edit Profile
    Bengalis detained in Odisha: ওড়িশায় বাংলাদেশি সন্দেহে আটক ১৫ বাঙালি, এদের মধ্যে ২ জনকে ধরা হয়েছিল ৬ মাস আগেও

    আটক পশ্চিম মেদিনীপুরের পাঁচজন হলেন - পাঁশকুড়া থানার রাধাবল্লবচক গ্রামের শেখ আলিমুদ্দিন, শেখ আব্বাস আলি, শেখ ঔরঙ্গজেব, শেখ খুবাইর ইসলাম ও তমলুক থানার ইসমাইল দিন।

    Published on: Nov 20, 2025 11:24 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ওড়িশার ভদ্রকে ফের বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের। রিপোর্ট অনুযায়ী, পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁচ ফেরিওয়ালাকে বাংলাদেশি সন্দেহে তিন দিন ধরে পুলিশ আটকে রেখেছিল ভদ্রকে। এদিকে এই পাঁচ জনের মধ্যে দু’জনকে ছ’মাস আগেও একই কারণে তুলে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। সেই সময় নাকি নথি যাচাইকরণের পরে ছাড়া পেয়েছিল তারা। রিপোর্ট অনুযায়ী, এবারে আটক পাঁচজন হলেন - পাঁশকুড়া থানার রাধাবল্লবচক গ্রামের শেখ আলিমুদ্দিন, শেখ আব্বাস আলি, শেখ ঔরঙ্গজেব, শেখ খুবাইর ইসলাম ও তমলুক থানার ইসমাইল দিন। এর মধ্যে সমাইল ও আব্বাসকে ছ’মাস আগেও পুলিশ চার দিন আটক রেখেছিল। এছাড়া মুর্শিদাবাদের শমসেরগঞ্জ এবং সুতির ১০ জন পরিযায়ী শ্রমিককেও আটক করেছিল ভদ্রক থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদের ১১ জন শ্রমিককে আটক করে জাজপুর থানার পুলিশ। তবে এই ১১ জনের সকলকে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

    আটক থাকা সমাইল ও আব্বাসকে ছ’মাস আগেও পুলিশ চার দিন আটক রেখেছিল।
    এদিকে এভাবে পরিযায়ীদের আটক করার প্রসঙ্গে ভদ্রক টাউন থানার ওসি শেখ আবদুল দয়ান জানিয়েছেন, এক আগে বাংলাদেশিদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল কটকের জগৎপুরে। সেই সময় বাংলাদেশি ধরতে ভদ্রকে অভিযান শুরু হয়েছিল। আর দিল্লি বিস্ফোরণের পরে ফের একই ধরনের অভিযান শুরু হয়েছে। এই আবহে সন্দেহভাজনদের আটক করে তাঁদের পরিচয়পত্র এবং নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

    এদিকে বাংলায় প্রায় ২ সপ্তাহ আগে শুরু হয়েছিল এসআইআর। এরপর থেকে নাকি কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকায় বহু অবৈধভাবী বাংলাদেশি পালিয় গিয়েছে। এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন রিপোর্ট নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। তবে গত কয়েকদিন ধরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগরের কাছে হাকিমপুর চেকপোস্টে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভিড় আরও ক্রমেই বাড়ছে। ভারত ছেড়ে বহু বাংলাদেশি সীমান্তে চলে যাচ্ছে নিজ দেশে। এদের অনেকের কাছে ভারতীয় পরিচয়পত্র আছে। আবার অনেকের কাছে কোনও নথি নেই। তবে এই সকলেই অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন বছরের পর বছর।

