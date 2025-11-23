Edit Profile
    সাংঘাতিক! যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে ৪৮ লক্ষর প্রতারণা, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের ফাঁদে প্রযুক্তিবিদ

    ইতিমধ্যে ওই আয়ুর্বেদিক দোকানের মালিক ‘বিজয় গুরুজি’-র নামে এফআইআর দায়ের করেছেন প্রযুক্তিবিদ।

    Published on: Nov 23, 2025 8:49 PM IST
    By Sahara Islam
    সাংঘাতিক ঘটনা! এক স্বঘোষিত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ৪৮ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ তুললেন বেঙ্গালুরুর এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর দাবি, যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা নিরাময়ের নাম করে ওই চিকিৎসকের দেওয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ক্ষতিকর ওষুধ খেয়ে তাঁর কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই আয়ুর্বেদিক দোকানের মালিক ‘বিজয় গুরুজি’-র নামে এফআইআর দায়ের করেছেন প্রযুক্তিবিদ।

    আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের ফাঁদে প্রযুক্তিবিদ (সৌজন্যে টুইটার)
    জানা গেছে, কর্ণাটকের শিবমোগ্গার বাসিন্দা ওই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বিয়ের পর ২০২৩ সালে যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা শুরু করেন। তিনি প্রথমে একটি মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতালে গিয়েছিলেন এই সমস্যার চিকিৎসা করতে। কিন্তু হাসপাতলে যাতায়াতের পথে তিনি রাস্তার পাশে একটি তাঁবু দেখতে পান, যেখানে 'যৌন সমস্যার তাৎক্ষণিক চিকিৎসা' বিজ্ঞাপন লাগানো ছিল। এরপর ওই প্রযুক্তিবিদ তাঁবুতে গিয়ে যোগাযোগ করলে, সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁকে বিজয় গুরুজি নামে এক স্বঘোষিত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। এরপর ওই চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেবরাজ বুটি নামে একটি আয়ুর্বেদিক ওষধ দেন। যার দাম প্রতি গ্রামে ১,৬০,০০০ টাকা। গুরুর প্রতিশ্রুতি পেয়ে ওই ওষুধ কিনেও ছিলেন প্রযুক্তিবিদ।

    এখানেই শেষ নয়। এরপরে তাকে ভবন বুটি তেল দেওয়া হয়, যার দাম প্রতি গ্রামে ৭৬,০০০ টাকা বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও, দেবরাজ রসবুটি তাঁকে প্রতি গ্রামে ২,৬০,০০০ টাকা দরে দেওয়া হয়। ওই প্রযুক্তিবিদ বলেন, শুধুমাত্র নগদ টাকাই ওই ওষুধগুলি কিনতে হতো, অনলাইনে পেমেন্ট করা নিষিদ্ধ ছিল। তারপরেও তিনি গুরুজির উপর আস্থা রেখে, ওষুধগুলি কিনতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেন। এমনকী ওষুধ কিনতে তিনি ব্যাঙ্ক থেকে ২০ লক্ষ টাকা ঋণও নিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে বন্ধুদের কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা ধার করেন। যার জেরে তাঁর মোট ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৪৮ লক্ষ টাকা। ওই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের দাবি, যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা নিরাময়ের নাম করে নিজেকে চিকিৎসক দাবি করা ওই ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ক্ষতিকর ওষুধ বিক্রি করে চলেছেন। আর দীর্ঘদিন ধরে ব্যয়বহুল চিকিৎসার পরে তিনি কোনও সুরাহা তো পাননি, বরং তাঁর পেটে ব্যথা-সহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। পরীক্ষার পরে দেখা যায় তাঁর কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই প্রযুক্তিবিদ এই বিষয়টি গুরুজিকে জানালে, তিনি ভয় দেখিয়ে বলেন, চিকিৎসা বন্ধ করলে তাঁর জীবন বিপন্ন হবে। এই কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন প্রযুক্তিবিদ। কিন্তু শেষে পর্যন্ত পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি। ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

