ভালো কোচ হতে সততা প্রয়োজন, সেরা খেলোয়াড়রাও ভুল করে থাকেন, বোঝালেন গম্ভীর

ভালো কোচ হতে সততা প্রয়োজন, সেরা খেলোয়াড়রাও ভুল করে থাকেন, বোঝালেন গম্ভীর
একজন ভালো কোচ হওয়ার জন্য কী কী গুণাবলী প্রয়োজন, জানতে চাইলে গৌতম গম্ভীর বলেন, ‘একজন কোচের জন্য সততা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ। আপনার উচিত সব খেলোয়াড়কে সমানভাবে দেখা, এবং তা সব ম্যাচেই বজায় রাখা উচিত।’
ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর শিশু দিবসের আগে কলকাতার একটি হোটেলে খুদে ফুটবল খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি তরুণ খেলোয়াড়দের সাথে কথা বলেন এবং তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে, কোনও শর্টকাট এড়িয়ে চলতে এবং ব্যর্থতা যেন তাদের নিরুৎসাহিত না করে, সেই বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেন।
কঠোর পরিশ্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে গম্ভীর জোর দেন যে, যে কোনও খেলোয়াড়ের ভালো করার জন্য প্রথমে খেলার প্রতি ভালোবাসা থাকা অপরিহার্য। প্রশিক্ষণের (ট্রেনিং) গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, যদি আপনি সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ নেন এবং ভালোভাবে অনুশীলন করেন, তবে ভুলগুলো কোনও ব্যাপার না। আপনার ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। ভুলগুলোকে কখনও আপনাকে টেনে নামিয়ে দিতে দেবেন না, এমনকী সেরা খেলোয়াড়রাও ভুল করে।'
শিক্ষার্থীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তারা কীভাবে তাদের পড়াশোনা এবং খেলাধুলাকে একসঙ্গে সামলাতে পারে। এর জবাবে ভারতীয় দলের হেড কোচ বলেন, ‘পড়াশোনা এবং ফুটবল হাত ধরাধরি করে চলা উচিত। আপনাকে টিভি দেখা বা ফোন ব্যবহার করার সময়টায় কাটছাঁট করতে হবে। আপনি যত ভালো পড়াশোনা করবেন, তত ভালোভাবে বিষয়গুলো আয়ত্ত করতে পারবেন।’
একজন ভালো কোচ হওয়ার জন্য কী কী গুণাবলী প্রয়োজন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘একজন কোচের জন্য সততা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ। আপনার উচিত সব খেলোয়াড়কে সমানভাবে দেখা, এবং তা সব ম্যাচেই বজায় রাখা উচিত। প্রতিটি খেলোয়াড়ের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ।’
News/News/ভালো কোচ হতে সততা প্রয়োজন, সেরা খেলোয়াড়রাও ভুল করে থাকেন, বোঝালেন গম্ভীর