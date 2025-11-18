১০,০০০ টাকার কমেই ১০৮ MP ক্যামেরার ফোন, ব্যাটারিও ৬০০০ mAh-র বেশি, রইল সেরা অপশন

আপনার বাজেট যদি ১০,০০০ টাকার কম হয় এবং আপনি এমন একটি স্মার্টফোন খুঁজছেন যা ক্যামেরা, ব্যাটারি এবং পারফরম্যান্স - এই তিনটিতেই শক্তিশালী, তাহলে এই ফোনগুলি আপনার জন্য দারুণ হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হল, এই এখন বিশাল ছাড় চলছে।
Motorola G35 5G: ৬.৭২ ইঞ্চির FHD+ 120Hz ডিসপ্লে রয়েছে। ভিডিয়ো দেখা, স্ক্রোল করা এবং গেম খেলাকে বেশ আকর্ষণীয় করে তোলে। ফোনটি ৮,৯৯৯ টাকায় ফ্লিপকার্টে বিক্রি হচ্ছে। Unisoc T760 চিপসেট আছে। ৫০ মেগাপিক্সেল প্রাইমারি এবং আট মেগাপিক্সেল আল্ট্রা-ওয়াইড ক্যামেরা আছে। রয়েছে ১৬ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা। ফোনে ৫,০০০ mAh ব্যাটারি রয়েছে।
Poco M6 Plus 5G: সেই ফোনে ১০৮ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা রয়েছে। অ্যামাজনে ১০,০৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ৬.৭৯ ইঞ্চির ১২০ Hz রিফ্রেশ রেট-সহ এলসিডি ডিসপ্লে আছে, যা গেমার এবং কন্টেন্ট প্রেমীদের জন্য বেশ সুবিধাজনক। Snapdragon 4 Gen 2 AE চিপসেট চলে। ফলে মাল্টি-টাস্কিং এবং হালকা গেমিং ভালো হয়। Samsung ISOCELL HM6 সেন্সর-সহ ক্যামেরা আছে। ১৩ মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরাও আছে। ৫,০৩০ mAh ব্যাটারি এবং ৩৩ W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে।
Redmi 14C: ৬.৮৮ ইঞ্চির বড় HD+ ডিসপ্লে রয়েছে। 120Hz রিফ্রেশ রেট রয়েছে, যা এই বাজেটে খুব কম দেখা যায়। অ্যামাজনে ৮,৯৯৮ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। MediaTek Helio G-Series চিপসেটে চলছে। ৫০ মেগাপিক্সেল প্রাইমারি সেন্সর এবং ১৩ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আছে। যা সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডে-লাইট ফটোগ্রাফির জন্য বেশ ভালো। ফোনে ৫,১৬০ mAh ব্যাটারি রয়েছে। অ্যান্ড্রয়েড ১৪ আছে।
Infinix Hot 60i 5G: বছরের অন্যতম শক্তিশালী বাজেট 5G ফোন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ৬,০০০ mAh ব্যাটারি আছে। এতে ৬.৭৫ ইঞ্চির ১২০ Hz রিফ্রেশ রেট আছে। MediaTek Dimensity 6400 চিপসেট আছে। ফলে অ্যাপগুলি দ্রুত খোলে এবং নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটিও চমৎকার থাকে। ৫০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আছে। ফ্রন্ট ক্যামেরা আট মেগাপিক্সেলের। IP64 রেটিং এটিকে ধুলো এবং জলের ছিটে থেকে রক্ষা করে। সাইড-ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এবং ১২৮ জিবি স্টোরেজ আছে। ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাচ্ছে ৯,২৯৯ টাকায়।
Realme Narzo 80 Lite: দারুণ ব্যাটারি এবং স্মুথ ডিসপ্লের ফোন। অ্যামাজনে ৭,২৯৯ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। ৬,৩০০ mAh ব্যাটারি রয়েছে। ভিডিয়ো প্লেব্যাকের কারণে এটিকে 'ব্যাটারি কিং' বলা যেতে পারে। ৬.৭৪ ইঞ্চির ৯০ Hz ডিসপ্লে রয়েছে। Unisoc T7250 চিপসেট আছে। বেসিক গেমিং এবং মাল্টি-টাস্কিংয়ের জন্য বেশ ভালো। ১৩ মেগাপিক্সেল রিয়ার ক্যামেরা এবং পাঁচ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা রয়েছে, যা দিনের আলোতে মোটামুটি ভালো ছবি তোলে।