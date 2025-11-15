Edit Profile
    BGB on Indian Army: লালমনিরহাটের ৬২ কিমি দখল ভারতের? মুখ খুলল BGB, বলল সেনা ছাউনি নিয়েও

    ভারতের তৈরি করা সেনা ছাউনি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ভারত নিজেদের এলাকায় যা করার করছে। আমাদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না। যতক্ষণ না আমার দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ সেটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। নিয়ম বহির্ভূত কিছু হলে তখন তা বিয়ে উদ্বিগ্ন হব আমি।'

    Published on: Nov 15, 2025 1:35 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    সাম্প্রতিককালে বহু ইউটিউবার দাবি করেছেন, বাংলাদেশের ৬০ কিমি এলাকা নাকি ভারত দখল করেছে। এই নিয়ে এবার মুখ খুলল বিজিবি। এদিকে সীমান্ত লাগোয়া তিনটি এলাকায় ভারতীয় সেনা যে ছাউনি স্থাপন করেছে, তা নিয়েও মুখ খুলল বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বাংলাদেশের এলাকা দখল নিয়ে বিজিবির লালমনিরহাট ব্যাটালিয়ানের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদি ইমাম বলেন, 'পার্শ্ববর্তী দেশ কোনও এলাকা দখল করেনি বাংলাদেশের। এটা সম্পূর্ণ গুজব। এই সব ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের মনে অস্থিরতা তৈরি করা।' এদিকে ভারতের তৈরি করা সেনা ছাউনি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ভারত নিজেদের এলাকায় যা করার করছে। আমাদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না। যতক্ষণ না আমার দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ সেটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। নিয়ম বহির্ভূত কিছু হলে তখন তা বিয়ে উদ্বিগ্ন হব আমি।'

    ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে (Ajay Angurana)
    উল্লেখ্য, যে রিপোর্টকে উদ্ধৃত করে এই এলাকা দখলের দাবি করা হচ্ছিল, সেটি প্রকাশিত হয় গ্লোবাল গভারনেন্স নামক একটি ওয়েবসাইটে। হেডলাইন - India Reportedly Expands Control by 60 km into “Chicken’s Neck” Corridor... অর্থাৎ, চিকেন নেক অঞ্চলে ভারতীয় সেনা নিজেদের নিয়ন্ত্রণের পরিসর বৃদ্ধি করেছে। চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডোর আমাদের দেশের অংশ। সেখানে সেনা কোনও এলাকা দখল করেনি। এবং বাংলাদেশের কোনও এলাকাও দখল করেনি সেনা। এই আবহে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে একটি ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়েছিল ক্রমে।

    অবশ্য এই সবের মাঝে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া, অসমের ধুবড়ি এবং বিহারের কিষানগঞ্জ- এই তিনটি জায়গায় নতুন ব্যাটেলিয়ান অফিস বা সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে। এক একটি ঘাঁটিতে ৮০০ থেকে ৯০০ জন জওয়ান থাকবেন। উল্লেখ্য, চিকেন নেক করিডর থেকে ধুবড়ির দূরত্ব ২২২ – ২৪০ কিলোমিটার, চোপড়ার দূরত্ব ৫২ কিলোমিটার, কিষাণগঞ্জের দূরত্ব ১৫২-১৮০ কিলোমিটার।

    এদিকে আগামী কয়েক মাসে ভারতের সামরিক অনুশীলন চলার কথা উত্তরপূর্ব জুড়ে। এই আবহে উত্তরপূর্ব ভারত জুড়ে নোটাম জারি করা হয়েছে বায়ুসেনা অনুশীলনের জন্য। নভেম্বর থেকে জানুয়ারির মধ্যে ৬টি বিভিন্ন তারিখের জন্য এই নোটাম জারি আছে। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতের সেনার এই সীমান্তবর্তী ছাউনিগুলি স্থাপনের বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে বাংলাদেশের লালমনিরহাট দখল করেনি ভারতীয় সেনা।

