Bihar 2nd Phase Election: দ্বিতীয় দফা ভোটের তোড়জোড় শেষ বিহারে, সিল নেপাল সীমান্ত, ২৫ বছর ভোট এই গ্রামে

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোট গ্রহণের জন্য সম্পন্ন নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আগামীকাল ১১ নভেম্বর পার্শ্ববর্তী রাজ্যের ২০ জেলার ১২২টি আসনে ভোট হবে। এই ভোটের তিনদিন পরেই বিহারের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। দ্বিতীয় দফায় প্রায় ৩.৭ কোটি ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এদের মধ্যে ১.৯৪ কোটির বেশি পুরুষ এবং ১.৭৪ কোটিরও বেশি মহিলা ভোটার রয়েছেন। মোট ১,৩০২ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে মঙ্গলবার।
ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ও নজরদারি
অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে ৪৫,৩৯৯টিরও বেশি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রতিটি বুথে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। বয়স্ক নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য বুথগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে।
নিরাপত্তা ও সীমান্ত সিল
নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রায় ৪ লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সহ নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এই দফায় সমস্ত আন্তঃরাজ্য সীমান্ত (উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ড) এবং ভারত-নেপাল সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হবে। সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত তা চলবে।
এই দফায় বিহারের সীমাঞ্চল, মগধ, শাহাবাদ, কোশী এবং মিথিলাঞ্চল অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলিতে ভোট হবে। কাটিহার, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, গয়া, ঔরঙ্গাবাদ, জেহানাবাদ, সীতামারহি, এবং চম্পারনের মতো জেলাগুলি এই দফায় অন্তর্ভুক্ত। প্রথম দফার রেকর্ড সংখ্যক ভোটদানের পর, কমিশন আশা করছে এই চূড়ান্ত দফাতেও ভোটারদের ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখা যাবে। ১৪ নভেম্বর নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হবে।
২৫ বছর পর ভোট যে গ্রামে
বিহারের এই দফায় তৈরি হতে চলেছে এই ইতিহাস। বিহারের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম চোরমারায় এতদিন কোনও পোলিং বুথ ছিল না। মাওবাদী আন্দোলনের জেরে নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে কোনও ভোট হয়নি এই গ্রামে। গ্রামবাসীদের ভোট দিতে যেতে হতো বহু দূরে অন্য গ্রামে। ২৫ বছরের সেই রীতির অবসান ঘটিয়ে এবার গ্রামের ভিতরেই পোলিং বুথ তৈরি হল। কাল এই গ্রামের বাসিন্দারা নিজের গ্রামেই ভোট দেবে।
