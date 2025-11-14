Bihar Assembly Equation Breakup: নীতীশ ফের পালটি খেলে কি সরকার গড়তে পারবে বিজেপি? কী বলছে বিহারের অঙ্ক?

২৪৩ আসন বিশিষ্ট বিহার বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ১২২ আসন প্রয়োজন। এনডিএ-তে কোনও একটি দলের পক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া অসম্ভব ছিল। কারণ জোটের বড় দুটি দল - বিজেপি এবং জেডিউ ১০১টি করে আসনে লড়ছিল। তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত বিজেপি এগিয়ে ৮৯ আসনে। আর জেডিইউ এগিয়ে ৭৯ আসনে। বিহারের সর্ববৃহৎ দল বিজেপি। এই আবহে পরবর্তীতে যদি নীতীশ কুমার ফের পালটি খান, তাহলে কি বিজেপি অন্যদের সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করতে পারবে?
এনডিএ-তে বিজেপি, জেডিইউ ছাড়াও আছে চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি, জিতেনরাম মাঁঝির হিন্দুস্তন আওয়াম মোর্চা, উপেন্দ্র কুশওয়াহার রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা। এর মধ্যে এলজেপি এগিয়ে ২১ আসনে, হিন্দুস্তন আওয়াম মোর্চা এগিয়ে ৪টি আসনে, ৩টি আসনে এগিয়ে রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা। এই আবহে জেডিইউ চলে গেলে বাকি জোটসঙ্গীদের সঙ্গে মিলে এনডিএর আশন সংখ্যা কত থাকবে? বিজেপির ৮৯ + এলজেপির ২১ + হ্যামের ৪ + রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চার ৩ = ১১৭। এই আবহে ম্যাজিক ফিগার থেকে ৫টি আসন পিছিয়ে থাকবে বিজেপি। তবে বিহারে নির্দলরা কোনও আসনে এগিয়ে নেই। এবং এছাড়া বিএসপি ১টি আসনে এগিয়ে। তাছাড়া আছে মহাগঠবন্ধনের দলগুলি। এই আবহে ১২২ আসনে পৌঁছতে অন্য দল ভাঙাতে হবে বিজেপিকে। এদিকে জেডিইউ নিজেরাও অন্যদের সঙ্গে জোট করে সরকার গড়তে পারবে না। অবশ্য, এই ধরনের ক্ষেত্রে অন্য দল ভাঙিয়ে সরকার গড়ার ক্ষেত্রে বিজেপির ‘অভিজ্ঞতা’ রয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে। বিরোধীরা আবার সেই দল ভাঙানোর খেলাকে ‘অপারেশন কমল’ বলে আখ্যা দেয়।
মহাগঠবন্ধন জোটের আরজেডি এগিয়ে ৩১টি আসনে, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন ৪টি আসনে, কংগ্রেস এগিয়ে মাত্র ৪টি আসনে, সিপিএম এগিয়ে ১টি আসনে। এদিকে বিহারের ভোটে অভিষেক ঘটানো প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টি কোনও আসনেই এগিয়ে নেই। বিএসপি এগিয়ে একটি আসনে। এআইএমআইএম এগিয়ে পাঁচটি আসনে।