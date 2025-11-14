Edit Profile
    Bihar election 2025 result LIVE: 'মিথ্যা সব সময় হারে', বিহারে NDA-এর জয়ের পর বললেন প্রধানমন্ত্রী

    By Abhijit Chowdhury
    Updated on: Nov 14, 2025 7:39:35 PM IST

    Bihar Vote 2025 result live updates: বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ফল প্রকাশ আজ। বিজেপি-জেডিইউ'র এনডিএ নাকি আরজেডি-কংগ্রেস-বামেদের মহাজোট, জয়ী হবে কারা?

    Summary

    বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের ফলাফল প্রকাশ হবে আজ। দুই দফায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বিহার নির্বাচন। বুথ ফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, এবার ফের একবার বিজেপি-জেডিইউ-এলজেপি জোট ক্ষমতায় ফিরতে পারে সেই রাজ্যে। তবে সমীকরণ তছনছ করে কী আরজেডি-কংগ্রেস-বামেদের মহাজোট পারবে ক্ষমতা দখল করতে?

    মধ্যপ্রদেশে বিজেপির পার্টি অফিসে চলছে উদযাপন
    মধ্যপ্রদেশে বিজেপির পার্টি অফিসে চলছে উদযাপন

    বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের ফলাফল প্রকাশ হবে আজ। দুই দফায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বিহার নির্বাচন। বুথ ফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, এবার ফের একবার বিজেপি-জেডিইউ-এলজেপি জোট ক্ষমতায় ফিরতে পারে সেই রাজ্যে। তবে সমীকরণ তছনছ করে কী আরজেডি-কংগ্রেস-বামেদের মহাজোট পারবে ক্ষমতা দখল করতে?

    Follow all the updates here:
    Nov 14, 2025 7:39:35 PM IST

    বিহারে আর কখনও জঙ্গলরাজ ফিরে আসবে না, বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

    বিরোধীদের উপর আক্রমণ তীব্র করে প্রধানমন্ত্রী মোদী দৃঢ়ভাবে বলেন যে বিহারে ‘জঙ্গলরাজ আর কখনও ফিরে আসবে না’।

    Nov 14, 2025 6:29:39 PM IST

    এনডিএ-র জয়ের পর নীতীশ কুমারের প্রথম প্রতিক্রিয়া

    বিহারে নির্বাচন কমিশনের (ECI) প্রবণতা এবং কিছু আসনের ফলাফল ক্ষমতাসীন এনডিএ-র পক্ষে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার তার প্রথম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। ‘রাজ্যের জনগণ আমাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে আমাদের সরকারের প্রতি তাদের আস্থা প্রকাশ করেছেন। এর জন্য, আমি রাজ্যের সমস্ত সম্মানিত ভোটারদের কাছে প্রণাম জানাই এবং আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই,’ কুমার X-এ লিখেছেন।

    Nov 14, 2025 5:21:54 PM IST

    প্রধানমন্ত্রী মোদী সমস্ত এনডিএ-এর সব শরিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন, নীতীশ কুমারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন

    প্রধানমন্ত্রী মোদী বিহারে ‘বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতার’ জন্য এনডিএ-তে থাকা বিজেপির সমস্ত শরিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘এই অসাধারণ জয়ের জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এবং আমাদের এনডিএ পরিবারের সহকর্মী চিরাগ পাসোয়ান, জিতন রাম মাঞ্জি এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।’

    Nov 14, 2025 5:11:02 PM IST

    বিহারে বিজেপির বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ায় দেরাদুনে বিজেপির অফিসে উৎসব

    শুধু পাটনাতেই নয়, দেরাদুনের বিজেপি অফিসেও উৎসবের আমেজ, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিও উপস্থিত ছিলেন।

    Nov 14, 2025 5:09:43 PM IST

    বিকেল ৫টা পর্যন্ত ইসিআই-এর তথ্য অনুসারে, বিজেপি ৯১টি আসনে, জেডিইউ ৮৩টি আসনে, আরজেডি ২৭টি আসনে এবং চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি ১৯টি আসনে এগিয়ে।

    বিকাল ৫টায় নির্বাচন কমিশনের শেয়ার করা তথ্যে দেখা গেছে, বিজেপি ৯১টি আসনে, জেডিইউ ৮৩টিতে, আরজেডি ২৭টিতে এবং চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি (আরভি) ১৯টিতে এগিয়ে। এছাড়াও, এখনও পর্যন্ত ১২টি বিজেপি, ছয়টি জেডিইউ, তিনজন আরজেডি এবং একজন এলজেপি (আরভি) প্রার্থী জয়ী হয়েছেন।

    Nov 14, 2025 4:41:00 PM IST

    এনডিএ-র 'জয়'কে স্বাগত জানালেন অমিত শাহ, অভিনন্দন নীতীশ কুমার এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীকে

    বিহারে এনডিএ-র প্রায় নিশ্চিত জয়কে স্বাগত জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ট্রেন্ড ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এই জোট রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শাহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

    Nov 14, 2025 4:29:19 PM IST

    ‘অভূতপূর্ব জয়ের’ জন্য এনডিএকে অভিনন্দন জানালেন স্মৃতি ইরানি

    বিহারে ক্ষমতাসীন এনডিএকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ স্মৃতি ইরানি।

    Nov 14, 2025 3:57:38 PM IST

    কল্যাণপুর আসনে প্রথম বিজয়ী ঘোষণা

    নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে প্রথম বিজয়ী হিসেবে নাম ঘোষণা করেছে - কল্যাণপুর আসন থেকে জেডিইউ প্রার্থী মহেশ্বর হাজারী। জেডিইউ নেতা সিপিআই (এম) এর রঞ্জিত কুমার রাম এবং জন সুরাজ পার্টির রাম বালক পাসওয়ানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং ৩৮,০০০ এরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন।

    Nov 14, 2025 2:52:04 PM IST

    তেজস্বীর রাঘোপুরে প্রত্যাবর্তনের আশা কম! আরজেডি নেতা প্রায় ৫,০০০ ভোটে পিছিয়ে

    রাঘোপুর আসনে আরজেডি প্রার্থী তেজস্বী যাদব এখন প্রায় ৫,০০০ ভোটে পিছিয়ে আছেন। বিজেপি প্রার্থী সতীশ কুমার যাদব, যাঁকে তিনি ২০১৫ এবং ২০২০ সালে দুবার পরাজিত করেছিলেন, তাঁর কাছেই এবার পিছিয়ে তিনি। সতীশ কুমার যাদব এর আগে দুবার তেজস্বীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, তাঁকে আবারও ওই আসনে প্রার্থী করা হয়েছিল এবং ইসিআইয়ের তথ্য এখন দেখাচ্ছে যে তিনি একই আসনে এগিয়ে আছেন।

    Nov 14, 2025 2:24:34 PM IST

    ঐতিহাসিক জয়ের দিকে এগিয়ে বিজেপি! পাটনা কার্যালয়ে সন্ধ্যায় বিজয় উৎসবের আয়োজন

    সন্ধ্যায় পাটনায় বিজেপির অফিসে একটি বড় উদযাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে নির্বাচন কমিশনের ট্রেন্ডগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বিজেপি যে এনডিএ জোটের অংশ, তার বিশাল জয়।

    Nov 14, 2025 12:42:33 PM IST

    দুপুর ১২:৩০ টায় নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি ৮৫ টি আসনে, জেডিইউ ৭৮ টি আসনে এবং আরজেডি ৩২ টি আসনে এগিয়ে।

    ট্রেন্ড মহাজোটের পক্ষে নয়। দুপুর ১২:৩০ পর্যন্ত ইসিআই-এর তথ্য অনুসারে, বিজেপি এবং জেডিইউ যথাক্রমে ৮৫ এবং ৭৮টি আসনে এগিয়ে রয়েছে, যেখানে আরজেডি মাত্র ৩২টিতে এগিয়ে রয়েছে।

    Nov 14, 2025 11:40:35 AM IST

    তেজস্বী যাদব তার ঘাঁটি রাঘোপুর থেকে পিছিয়ে

    কিছুক্ষণ ধরে এগিয়ে থাকার পর, আরজেডি প্রার্থী এবং ইন্ডিয়া ব্লকের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব রাঘোপুর আসন থেকে পিছিয়ে আছেন। বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় কুমার বর্তমানে সেখান থেকে ৩,০০০ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে আছেন।

    Nov 14, 2025 11:21:43 AM IST

    এনডিএ ১৮০টিরও বেশি আসনে এগিয়ে, ২০০-এর গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে

    বিহারে ক্ষমতাসীন এনডিএ জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ট্রেন্ড অনুসারে জোটটি ১৮৩টি আসনে এগিয়ে, যা ২০০ আসনের খুব কাছাকাছি। বিহারের ২৪৩ সদস্যের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংখ্যা ১২২।

    Nov 14, 2025 11:20:06 AM IST

    প্রশান্ত কিশোরের পার্টির কোনও প্রার্থী এগিয়ে নেই

    প্রশান্ত কিশোরের জন সূরয পার্টি কোনও আসনেই এগিয়ে নেই। যদিও বেশিরভাগ এক্সিট পোলই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে নির্বাচনে দলটি বড় জোর দু'টি আসন পাবে।

    Nov 14, 2025 11:02:58 AM IST

    ট্রেন্ড থেকে ইঙ্গিত এনডিএ-র জয়ের, লালু প্রসাদ যাদবকে দেখা গেল ছেলে তেজস্বীর বাড়ি থেকে বেরতে

    আজ সকালে আরজেডির প্রতিষ্ঠাতা লালু প্রসাদ যাদবকে তার ছেলে এবং ইন্ডিয়া ব্লকের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদবের বাসভবন থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে। এদিকে, প্রবণতা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা অতিক্রম করবে এবং জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

    Nov 14, 2025 10:26:29 AM IST

    ৬০টিরও বেশি আসনে এগিয়ে বিজেপি, সাজানো হচ্ছে পাটনা পার্টি অফিস

    শুক্রবার সকালে পাটনায় বিজেপির পার্টি অফিস সাজানো শুরু হয়েছে। কারণ ট্রেন্ড যেদিকে, তাতে আশা করা হচ্ছে এনডিএ অর্ধেকেরও বেশি আসন পেতে চলেছে। বিজেপি একাই ৬৮টি আসনে এগিয়ে রয়েছে।

    Nov 14, 2025 10:24:03 AM IST

    সকাল ১০টায় নির্বাচন কমিশনের ট্রেন্ডে জেডিইউ, বিজেপি ৭০টি করে আসনে এগিয়ে, আরজেডি ৪০টি আসনে এগিয়ে

    সকাল ১০টায় নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) থেকে পাওয়া ট্রেন্ডে দেখা গিয়েছে যে জেডিইউ এবং বিজেপি ৭০টি করে আসনে এগিয়ে। যা থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যাচ্ছে যে এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা অতিক্রম কতে চলেছে। এদিকে, ট্রেন্ডে দেখা গিয়েছে যে আরজেডি ৪০টি আসনে, চিরাগ পাসওয়ানের দল ১৫টি আসনে এবং কংগ্রেস ৯টিতে এগিয়ে।

    Nov 14, 2025 10:15:03 AM IST

    জেডিইউ ৭০টিরও বেশি আসনে এগিয়ে

    প্রাথমিক ট্রেন্ড অনুসারে, নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) এখন ৭১টি আসনে এগিয়ে, যা আরজেডির এগিয়ে থাকা আসনের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। জেডিই এই মুহূর্তে বিজেপির থেকেও এগিয়ে রয়েছে।

    Nov 14, 2025 10:01:00 AM IST

    মহুয়া থেকে তেজ প্রতাপ যাদব পিছিয়ে, চিরাগ পাসোয়ানের দলের প্রার্থী এগিয়ে

    প্রাথমিক ট্রেন্ডে অল্প সময়ের জন্য এগিয়ে থাকার পর, লালু প্রসাদ যাদবের ছেলে তেজ প্রতাপ মহুয়া থেকে পিছিয়ে আছেন। ইসিআই তথ্য অনুসারে, এলজেপি প্রার্থী সঞ্জয় কুমার সিং বর্তমানে ১,৪০০ ভোটে এগিয়ে আছেন।

    Nov 14, 2025 9:59:31 AM IST

    প্রাথমিক ট্রেন্ডে এনডিএ অর্ধেক পেরিয়ে যাওয়ায় বিজেপি আবারও আরজেডির চেয়ে এগিয়ে গেল

    আসন সংখ্যার দিক থেকে আরজেডির থেকে কিছুক্ষণ পিছিয়ে থাকার পর, বিজেপি আবারও গতি বাড়িয়েছে। এদিকে, আরজেডি ৫৮টি আসনে এগিয়ে।

    Nov 14, 2025 9:35:01 AM IST

    NDA ১৪৯টি আসনে এগিয়ে

    ১২২টি আসনে জিতলেই বিহারের জয়ী হওয়া যাবে। এর মধ্যে ১৪৯টি আসনে ইতিমধ্যেই এগিয়ে রয়েছে NDA। মহাগঠবন্ধন এখনও পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে ৭৩টি আসনে।

    Nov 14, 2025 9:16:12 AM IST

    পিকের দল কটায় এগিয়ে?

    প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টি এখনও পর্যন্ত ৩টি আসনে এগিয়ে আছে বলে জানা যাচ্ছে প্রাথমিক ট্রেন্ডে।

    Nov 14, 2025 9:15:24 AM IST

    হেভিওয়েটদের কে কোথায় এগিয়ে?

    রাঘোপুর থেকে তেজস্বী যাদব, তারাপুর থেকে বিজেপির উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী, লক্ষীসরাই থেকে বিজয় কুমার সিনহা, সিওয়ান থেকে মঙ্গল পান্ডে, দানাপুর থেকে রামকৃপাল যাদব, এগিয়ে আছেন। এছাড়া সরিরঞ্জন থেকে বিজয় কুমার চৌধুরী, বাঁকিপুর থেকে নীতিন নবীন, ঝাঁঝাড়পুর থেকে নীতিশ মিশ্র, জলে থেকে জীবেশ কুমার, আলিনগর থেকে মৈথিলি ঠাকুর, কাটিহার থেকে তারকিশোর প্রসাদ এগিয়ে আছেন।

    Nov 14, 2025 8:54:09 AM IST

    ১০৩ আসনে এগিয়ে এনডিএ

    এনডিএ ১০৩টি আসনে এগিয়ে রয়েছে, আর আরজেডি-র নেতৃত্বাধীন মহাজোট ৫৫টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। জেডিইউ ৪৬টি আসনে এগিয়ে থেকে আপাতত এনডিএ-র বৃহত্তম দল।

    Nov 14, 2025 8:41:13 AM IST

    পোস্টাল ব্যালটে আরও ব্যবধান বাড়াল এনডিএ, ২টি আসনে এগিয়ে পিকের দল

    পোস্টাল ব্যালটে আরও ব্যবধান বাড়াল এনডিএ। এনডিএ ৪৩টি আসনে এগিয়ে, ২৭টি আসনে এগিয়ে মহাজোট। বিজেপি এগিয়ে ১৯টি আসনে, ১৬টিতে এগিয়ে জেডিইউ, এলজেপি এগিয়ে ৪, আরএলএম ২ এবং হ্যাম ২টি আসনে এগিয়ে। মহাজোটে আরজেডি এগিয়ে ২০ আসনে, কংগ্রেস ৫টি আসনে এবং অন্যান্যরা ২টি আসনে। পিকে-র জন সুরজ পার্টি এগিয়ে ২টি আসনে।

    Nov 14, 2025 8:18:57 AM IST

    প্রাথমিক ভাবে পোস্টাল ব্যালট গণনায় খাতা খুলল দুই জোটই, এগিয়ে কারা

    বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ট্রেন্ড সামনে এসেছে। ক্ষমতাসীন জোট এনডিএ প্রাথমিকভাবে এগিয়ে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এনডিএ আপাতত পোস্টাল ব্যালটন গণনায় ৮টি আসনে এগিয়ে আছে। মহাজোট এগিয়ে ৩টি আসনে।

    Nov 14, 2025 8:16:13 AM IST

    অপেক্ষা প্রথম ট্রেন্ডের, ৮টা ৩০ মিনিটে চালু হতে পারে ইভিএমের ভোট গণনা

    বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ৩৮টি জেলার ৪৬টি ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনা শুরু হয়েছে। প্রথমে ব্যালট বাক্স খোলা হয়েছে এই কয়েক মিনিট আগে। প্রথম ট্রেন্ড শীঘ্রই পাওয়া যাবে। নির্বাচন কর্মকর্তারা সকাল সাড়ে ৮টায় ইভিএম ভোট গণনা শুরু করবেন।

    Nov 14, 2025 8:14:47 AM IST

    ‘যুবসমাজ পরিবর্তন চায়…’

    পূর্ণিয়ার নির্দলীয় সাংসদ পাপ্পু যাদব বলেন, ‘মিথ্যা কথা না বলে এবং চুরি না করে বিজেপি কোনও নির্বাচনেই জিততে পারে না। বিজেপি নীতীশ কুমারের সরকারকে বিজেপি সরকারে পরিণত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল… মহিলা এবং যুবরা ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে ভোট দিয়েছেন, কিন্তু তারা (বিজেপি) কীসের ভিত্তিতে বলছে যে তারাই সরকার গঠন করবে? যুবসমাজ পরিবর্তন চায়...’

    Nov 14, 2025 8:13:03 AM IST

    ‘বিহার থেকে এনডিএ-র বিদায় নিশ্চিত’

    রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি বিহারে সরকার পরিবর্তনের আশা প্রকাশ করেছেন। বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার আগে তিনি বলেন, 'বিহারের মানুষ তেজস্বী যাদবকে আশীর্বাদ করেছেন। এনডিএ কয়েক ঘণ্টার অতিথি আর মাত্র। আজ বিকেলে বিহার থেকে এনডিএ-র বিদায় নিশ্চিত... বিহারে মহাজোটের সরকার গঠন হতে চলেছে।'

    Nov 14, 2025 8:11:23 AM IST

    ময়দানে নেমে পড়েছেন তেজ প্রতাপ যাদব

    জনশক্তি জনতা দলের প্রধান এবং মহুয়া আসনের প্রার্থী তেজ প্রতাপ যাদব রাজনারায়ণ কলেজের স্ট্রং রুম পরিদর্শন করেন ভোট গণনা শুরুর কিছু আগে। তিনি বলেন, ‘আমরা দেখতে এসেছি। ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না…’

    Nov 14, 2025 8:10:00 AM IST

    ২০১০ সালের মতো ফলাফলের আশায় জেডিইউ

    বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার আগে, জেডিইউ নেতা রাজীব রঞ্জন প্রসাদ বলেন, 'নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গঠনের জন্য জনগণের আশীর্বাদ পেয়েছে। ফলাফল ২০১০ সালের মতো হবে... জনগণ তাদের (মহাজোট) বিভ্রান্ত করা বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে...'

    Nov 14, 2025 6:49:02 AM IST

    ৪৬টি ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনা শুরু হবে ৮টা থেকে

    শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে রাজ্যজুড়ে ৪৬টি ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনা শুরু হবে। পোস্টাল ব্যালট দিয়ে প্রক্রিয়াটি শুরু হবে। এর পরে, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) রেকর্ড করা ভোট গণনা করা হবে। রাজ্যের ২৪৩টি বিধানসভা আসনের জন্য মূল প্রতিযোগিতা ক্ষমতাসীন এনডিএ (জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট) এবং মহাজোটের মধ্যে।

    Nov 14, 2025 6:47:20 AM IST

    পিকের জন সুরজ এবং ওয়াইসির এআইএমআইএম কেমন ফল করতে পারে?

    দ্বিতীয় ধাপের ভোটগ্রহণের পর প্রকাশিত বেশিরভাগ এক্সিট পোল রাজ্যে এনডিএ সরকারের ক্ষমতায় ফিরে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এর মধ্যে দুটি এক্সিট পোল হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতার পূর্বাভাস দিচ্ছে। এই সব বুথফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, রাজ্যে প্রশান্ত কিশোরের নেতৃত্বাধীন জন সুরজ পার্টির আত্মপ্রকাশ ততটা জোরালো হবে না। এদিকে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির নেতৃত্বাধীন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইআইএম) সীমাঞ্চলে এবার খারাপ ফলাফল করতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে, চূড়ান্ত ফলাফল জানা যাবে আর কয়েক ঘণ্টায়।

    Nov 14, 2025 6:44:35 AM IST

    রেকর্ড ভোটদানের হার বিহারে

    মুখ্য নির্বাচনী কর্মকর্তা বিনোদ সিং গুঞ্জিয়াল জানিয়েছেন যে মঙ্গলবার, নির্বাচনের দ্বিতীয় ও শেষ ধাপে ১২২টি আসনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রেকর্ড ৬৮.৭৯ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা রাজ্যের নির্বাচনী ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ। তিনি জানান যে, প্রথম ধাপের ভোটগ্রহণ ৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ৬৫.০৮ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন সেদিন। দুই ধাপের নির্বাচনে সার্বিক ভাবে ঐতিহাসিক ৬৬.৯০ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন। এই সংখ্যা গত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ৯.৬ শতাংশ বেশি।

    Nov 14, 2025 6:37:02 AM IST

    ‘২০০টিরও বেশি আসন জিতবে’

    বিহারের বিদয়ী মন্ত্রী ডঃ প্রেম কুমার বলেন, ‘...বিহারের মানুষ বিপুল সংখ্যায় ভোট দিয়েছেন... এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জিতবে এবং বিহারে আবারও এনডিএ সরকার গঠিত হবে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে এনডিএ সরকার ২০০টিরও বেশি আসন জিতবে। এনডিএ সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ দেখে জনগণ খুবই খুশি...’

    Nov 14, 2025 6:35:38 AM IST

    কোন দল কটি আসনে লড়েছে?

    বিহারে ক্ষমতা দখলের জন্য যেকোনও জোটকে ২৪৩টি আসনের মধ্যে ১২২টি আসন জিততে হবে। এই নির্বাচনে, বিজেপি ১০১টি, জেডিইউ ১০১টি, এলজেপি ২৯টি, আরএলএসপি ৬টি এবং এইচএএম ৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। মহাজোটের দলগুলির মধ্যে, আরজেডি ১৪৪টি আসনে, কংগ্রেস ৬১টি, সিপিআই (এমএল) লিবারেশন ২০টি, সিপিআই ৯টি, সিপিআই (এম) ৪টি, ভিআইপি ১৩টি এবং আইআইপি ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। প্রশান্ত কিশোরের নবাগত জন সুরজ ২৩৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

    Nov 14, 2025 6:34:12 AM IST

    গণনা কেন্দ্রগুলিতে দ্বি-স্তরীয় নিরাপত্তা

    পিটিআই-কে একজন নির্বাচন কর্মকর্তা বলেন, ‘গণনা কেন্দ্রগুলিতে দ্বি-স্তরীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিধি CAPF-এর নিয়ন্ত্রণে, এবং বাইরের পরিধি রাজ্য পুলিশের দায়িত্বে। এছাড়াও, 24x7 সিসিটিভি নজরদারি এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে।’

    Nov 14, 2025 6:32:08 AM IST

    ৪,৩৭২টি টেবিল চলবে বিহারের ভোট গণনা

    নির্বাচন কমিশন এক বিবৃতিতে বলেছে, '২৪৩টি বিধানসভা আসনে ভোট গণনার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২৪৩ জন রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে, তাদের সাথে মোতায়েন থাকা ২৪৩ জন পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে এবং প্রার্থী বা তাদের এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভোট গণনা করা হবে।' মোট ৪,৩৭২টি গণনা টেবিল বসানো হয়েছে। প্রতিটিতে একজন সুপারভাইজার, একজন গণনা সহকারী এবং একজন মাইক্রো-পর্যবেক্ষক নিযুক্ত আছেন। প্রার্থীদের দ্বারা নিযুক্ত ১৮,০০০ এরও বেশি কাউন্টিং এজেন্টও প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করবেন।

    News news Bihar election 2025 result LIVE: 'মিথ্যা সব সময় হারে', বিহারে NDA-এর জয়ের পর বললেন প্রধানমন্ত্রী
