    Bihar Election Congress Result: বিহারে মহাজোটকে 'টেনে নামাচ্ছে' কংগ্রেস, রাহুলের দলের শোচনীয় ফলে মাথায় হাত তেজস্বীর

    বিহারে কংগ্রেস ৬১টি আসনে লড়ে মাত্র ৭টি আসনে এগিয়ে আছে। তাদের ভোটের হার ৮ শতাংশ। সব মিলিয়ে রাহুল গান্ধীর প্রভাব যে বিহারের ভোটারদের মনে সেভাবে পড়েনি, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বিহারের প্রাথমিক ট্রেন্ডে।

    Published on: Nov 14, 2025 11:13 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    নির্বাচনের আগে তেজস্বী যাদবের সঙ্গে যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। সেই সময় ভোট চুরি থেকে শুরু করে জাতি ভিত্তিক সংরক্ষণের ইস্যু নিয়ে সরব হয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তবে নির্বাচনের আগে বেশ কয়েকদিন দেশে ছিলেন না রাহুল। তাঁকে কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করতে দেখা যায়নি বিহারে। আবার বিহারের নির্বাচন ঘনিয়ে আসতে কয়েকদিন প্রচার করতে বিহারে গিয়েছিলেন রাহুল। তবে সব মিলিয়ে রাহুল গান্ধীর প্রভাব যে বিহারের ভোটারদের মনে সেভাবে পড়েনি, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বিহারের প্রাথমিক ট্রেন্ডে।

    রাহুল গান্ধীর প্রভাব যে বিহারের ভোটারদের মনে সেভাবে পড়েনি, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বিহারের প্রাথমিক ট্রেন্ডে। (AICC)
    রাহুল গান্ধীর প্রভাব যে বিহারের ভোটারদের মনে সেভাবে পড়েনি, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বিহারের প্রাথমিক ট্রেন্ডে। (AICC)

    প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, বিহারে কংগ্রেস ৬১টি আসনে লড়ে মাত্র ৭টি আসনে এগিয়ে আছে। তাদের ভোটের হার ৮ শতাংশ। সেই তুলনায় স্ট্রাইকরেটের নিরিখে মহাগঠবন্ধনের বাম দল সিপিআই(এমএল) লিবারেশন বেশ ভালো ফল করছে। সিপিআই(এমএল) লিবারেশন ৩.৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে এখনও পর্যন্ত। তারা এগিয়ে ৪টি আসনে। এবং তারা লড়ছে মাত্র ২০টি আসনে। এদিকে চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি পেয়েছে ৫.৬ শতাংশ ভোট। ঝুলিতে তাদের ২২টি আসন। এর আগের নির্বাচনেও কংগ্রেসের ফলের জেরে মহাগঠনবন্ধনের সার্বিক আসন সংখ্যায় ধাক্কা লেগেছিল। আর এবারও দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসের স্ট্রাইকরেটের জেরে তেজস্বী যাদবের কপালে গভীর চিন্তার ভাঁজ পড়তে পারে। অবশ্য এবার আরজেডি গতবারের তুলনায় বাজে ফল করছে। আর দুই জাতীয় স্তরের দলের নিরিখে বিজেপির ধারের কাছে নেই কংগ্রেস। ভোটের হারের নিরিখে আরজেডি এবং বিজেপির টক্কর চললেও আসনের নিরিখে গেরুয়া শিবির এগিয়ে অনেকটাই।

    উল্লেখ্য, বিহারের ২৪৩ আসনের মধ্যে ১২২টি আসনে জিতলেই গদি দখল করা যাবে। এর মধ্যে এনডিএ আপাতত ১৯১ আসনে এগিয়ে গিয়েছে। তাতে বিজেপি এগিয়ে ৮০ আসনে, জেডিইউ এগিয়ে ৮৩ আসনে। বিজেপির ভোটের হার ২২.৪১ শতাংশ, জেডিইউ-র ভোটের হার ১৮.৫৩ শতাংশ। এই নির্বাচনে সিপিআই ৯টি, সিপিআই (এম) ৪টি আসনে লড়েছিল। তাতে সিপিএম এগিয়ে একটি আসনে (০.৫৫ শতাংশ)। এআইএমআইএম এগিয়ে ২টি আসনে (১.৪৮ শতাংশ)। বিএসপি এগিয়ে ১টি আসনে (১.৩৮ শতাংশ)।

