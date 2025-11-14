Bihar Election Left Result Update: ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর বাংলা '০', বিহারে কংগ্রেসের থেকেও ভালো করল বামেরা

Bihar Election Left Result Update: ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর বাংলা '০', বিহারে কংগ্রেসের থেকেও ভালো করল বামেরা
বিহারের সবচেয়ে বড় বাম দল সিপিআই(এমএল) লিবারেশন এগিয়ে ৪টি আসনে। অবশ্য গত নির্বাচনের তুলনায় লিবারেশনের ফলাফল এবার বাজেই হয়েছে। এদিকে সিপিআই একটি আসনে বেশ কিছুক্ষণ এগিয়ে ছিল। তবে এখন তারা কোনও আসনে এগিয়ে নেই।
গেরুয়া ঝড়ে বিহারে আজ এনডিএ-র জয়জয়কার। মহাগঠবন্ধনের সঙ্গে থাকা বামেরা অবশ্য খাতা খুলেছে বিহারে। শুধু তাই নয়, মহাজোটের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল কংগ্রেসের থেকে ভালো ফল করেছে বামেরা। বাংলায় ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও আজ এই রাজ্যে বামেরা শূন্য। তবে পড়শি রাজ্য বিহারে সিপিএম একটি আসনে এগিয়ে আছে। এদিকে বিহারের সবচেয়ে বড় বাম দল সিপিআই(এমএল) লিবারেশন এগিয়ে ৪টি আসনে। অবশ্য গত নির্বাচনের তুলনায় লিবারেশনের ফলাফল এবার বাজেই হয়েছে। এদিকে সিপিআই একটি আসনে বেশ কিছুক্ষণ এগিয়ে ছিল। তবে এখন তারা কোনও আসনে এগিয়ে নেই।
এদিকে বাদেমের ক্ষেত্রে সিপিআই(এমএল) লিবারেশন ৩.১৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে এখনও পর্যন্ত, সিপিআই পেয়েছে ০.৬৪ শতাংশ ভোট, সিপিএম পেয়েছে ০.৫৪ শতাংশ। এই নির্বাচনে সিপিআই(এমএল) লিবারেশন ২০টি, সিপিআই ৯টি, সিপিআই(এম) ৪টি আসনে লড়েছিল। এদিকে কংগ্রেস ৬১টি আসনে লড়ে এখনও পর্যন্ত ৮.২৭ শতাংশের মতো ভোট পেয়েছে। গতবারের নির্বাচনের মতো এবারও মহাগঠবন্ধনে কংগ্রেসের 'স্ট্রাইকরেট' বেশ শোচনীয়।
এদিকে সার্বিক ভাবে এখনও পর্যন্ত বিজেপি এগিয়ে ৯১ আসনে। আর জেডিইউ এগিয়ে ৭৯ আসনে। এলজেপি এগিয়ে ২২ আসনে, হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা এগিয়ে ৫টি আসনে, ৪টি আসনে এগিয়ে রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা। মহাগঠবন্ধন জোটের আরজেডি এগিয়ে ২৭টি আসনে, কংগ্রেস এগিয়ে মাত্র ৪টি আসনে। এদিকে বিহারের ভোটে অভিষেক ঘটানো প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টি কোনও আসনেই এগিয়ে নেই। বিএসপি এগিয়ে একটি আসনে। এআইএমআইএম এগিয়ে পাঁচটি আসনে। ভোটের হারের নিরিখে বিজেপি এখনও পেয়েছে ২১.০৩ শতাংশ, জেডিইউ ১৮.৮৭ শতাংশ, এলজেপি ৫.৩৪ শতাংশ। এদিকে মহাগঠবন্ধনের আরজেডি ২৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে, কংগ্রেস ৮.২৭ শতাংশ করে ভোট পেয়েছে এখনও। আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম ১.৮৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বিএসপি পেয়েছে দেড় শতাংশের মত ভোট।
News/News/Bihar Election Left Result Update: ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর বাংলা '০', বিহারে কংগ্রেসের থেকেও ভালো করল বামেরা