    Bihar Election NDA Result Analysis: স্ট্রাইকরেটে টেক্কা একে অপরকে, NDA-তে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই BJP-JDU'র

    বিজেপি ১০১টি, জেডিইউ ১০১টি আসনে লড়েছে। এর মধ্যে আপাতত প্রাথমিক ট্রেন্ডে বিজেপি এগিয়ে ৭১টি আসনে এবং জেডিইউ এগিয়ে ৭২ আসনে। এই আবহে বিহারে বৃহত্তম দল হওয়ার লড়াইতে আছে এই দুই দল।

    Published on: Nov 14, 2025 10:41 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ১২২টি আসনে জিতলেই বিহারের জয়ী হওয়া যাবে। আর এর মধ্যেই ১৬১টি আসনে ইতিমধ্যেই এগিয়ে রয়েছে এনডিএ। মহাগঠবন্ধন এখনও পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে মাত্র ৬৮টি আসনে। আর এরই মধ্যে বিজেপি বনাম জেডিইউ লড়াই শুরু হয়েছে গিয়েছে এনডিএ-র অভ্যন্তরে। এই নির্বাচনে, বিজেপি ১০১টি, জেডিইউ ১০১টি আসনে লড়েছে। এর মধ্যে আপাতত প্রাথমিক ট্রেন্ডে বিজেপি এগিয়ে ৭১টি আসনে এবং জেডিইউ এগিয়ে ৭২ আসনে। এই আবহে বিহারে বৃহত্তম দল হওয়ার লড়াইতে আছে এই দুই দল। এদিকে আরজেডি ১৪৪টি আসনে লড়ছে, তারা এগিয়ে ৫৮টি আসনে।

    আপাতত প্রাথমিক ট্রেন্ডে বিজেপি এগিয়ে ৭১টি আসনে এবং জেডিইউ এগিয়ে ৭২ আসনে (Deepak Salvi )
    আপাতত প্রাথমিক ট্রেন্ডে বিজেপি এগিয়ে ৭১টি আসনে এবং জেডিইউ এগিয়ে ৭২ আসনে (Deepak Salvi )

    এদিকে এনডিএ-র অপর সঙ্গী এলজেপি এগিয়ে আছে ১৪টি আসনে। হাম এগিয়ে ৪টি আসনে। আর মহাগঠবন্ধনের কংগ্রেস এগিয়ে ১৩টি আসনে। প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টি আপাতত এগিয়ে ২টি আসনে। সিপিআই(এমএল) লিবারেশন এগিয়ে ৫টি আসনে। এদিকে ভোটের হারের নিরিখে এখনও পর্যন্ত বিহারে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বিজেপি। গেরুয়া শিবির এখনও পর্যন্ত ২৩.১৪ শতাংশ ভোট ঝুলিতে ভরেছে। এদিকে ভোটের হারের নিরিখে আরজেডি আছে দ্বিতীয় স্থানে। তাদের ঝুলিতে রয়েছে ২২.৮২ শতাংশ। যদিও বিজেপির থেকে আরজেডি ৪৩টি বেশি আসনে লড়ছে। আর ভোটের হারে জেডিইউ রয়েছে তৃতীয় স্থানে। তাদের পকেটে গিয়েছে ১৮.১০ শতাংশ ভোট।

    এদিকে বাদেমের ক্ষেত্রে সিপিআই(এমএল) লিবারেশন ৩.৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে এখও পর্যন্ত, সিপিআই পেয়েছে ০.৫৮ শতাংশ ভোট, সিপিএম পেয়েছে ০.৪৮ শতাংশ। এই নির্বাচনে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন ২০টি, সিপিআই ৯টি, সিপিআই (এম) ৪টি আসনে লড়েছিল। এদিকে কংগ্রেস ৬১টি আসনে লড়ে এখনও পর্যন্ত ৭ শতাংশের মতো ভোট পেয়েছে। গতবারের নির্বাচনের মতো এবারও মহাগঠবন্ধনে কংগ্রেসের 'স্ট্রাইকরেট' বেশ শোচনীয়। এদিকে এলজেপি পেয়েছে ৫.৬৫ শতাংশ ভোট। এআইএমআইএম ১.৪২ শতাংশ ভোট পেয়ে আপাতত ২টি আসনে এগিয়ে। বিএসপি ১.৩২ শতাংশ ভোট পেয়ে ১টি আসনে এগিয়ে।

