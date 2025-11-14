Rahul on Bihar election result 2025: বিহারে 'লজ্জাজনক' হার, সদর্পে রাহুল বললেন 'শুরু থেকেই ভোট নিরপেক্ষ ছিল না…..'
বিহার বিধানসভা নির্বাচনে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে ডবল সেঞ্চুরি করেছে এনডিএ জোট। মহাগঠবন্ধনের শোচনীয় পরাজয় হয়েছে। এই ফলাফলকে কংগ্রেস সাংসদ এবং বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী বিস্ময়কর বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে আমরা এমন একটি নির্বাচনে জিততে পারিনি, যা শুরু থেকেই নিরপেক্ষ ছিল না। রাহুল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ লিখেছেন, 'আমি বিহারের সেই কোটি-কোটি ভোটারদের আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা মহাগঠবন্ধনের উপর আস্থা রেখেছেন। বিহারের এই ফলাফল সত্যিই বিস্ময়কর। আমরা এমন একটি নির্বাচনে জিততে পারিনি, যা শুরু থেকেই নিরপেক্ষ ছিল না। এই লড়াই সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার। কংগ্রেস পার্টি এবং ইন্ডিয়া জোট এই ফলাফলের গভীর পর্যালোচনা করবে এবং গণতন্ত্র রক্ষার নিজেদের প্রচেষ্টা আরও কার্যকর করবে।'
নির্বাচনী ফলাফলে এনডিএ ২০২ অঙ্কে পৌঁছেছে, যেখানে মহাজোট মাত্র ৩৫টি আসনে জয়ী হতে দেখা যাচ্ছে। জনসুরাজ এবার খাতা খুলতেও পারেনি, যেখানে ছয়টি আসনে অন্যান্য প্রার্থীরা এগিয়ে আছেন। এনডিএ-তে বিজেপিপি বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে, যারা ৮৭টি আসনে জয়লাভ করেছে এবং আরও তিনটি আসনে এগিয়ে আছে। অন্যদিকে, জেডিইউ এখনও পর্যন্ত ৭৮টি আসন জিতেছে, যেখানে ছয়টি আসনে তারা बढ़त বজায় রেখেছে। মহাজোটের মধ্যে আরজেডি ২৪টি আসনে জিতেছে এবং দুটি আসনে এগিয়ে আছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস ছয়টি আসনে জয়লাভ করেছে।
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে বলেছেন যে আমরা বিহারের জনগণের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে এমন শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব যারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির অপব্যবহার করে গণতন্ত্রকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। আমরা নির্বাচনের ফলাফল গভীরভাবে অধ্যয়ন করব এবং ফলাফলের কারণগুলি বোঝার পর বিস্তারিত জানাব। বিহারের যে ভোটাররা মহাজোটকে সমর্থন করেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কংগ্রেসের প্রতিটি কর্মীকে বলতে চাই, আপনাদের হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনারা আমাদের গর্ব। আপনাদের কঠোর পরিশ্রম আমাদের শক্তি। আমরা জনগণকে সচেতন করতে কোনো কসুর করব না। জনগণের মধ্যে থেকে সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যাব। এই লড়াই দীর্ঘ - এবং আমরা এটিকে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা, সাহস এবং সত্যের সঙ্গে লড়ব।
আবার কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্সে পোস্ট করেছেন যে নিঃসন্দেহে, বিহারের নির্বাচনী ফলাফল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সংগঠিত ব্যাপক ভোট চুরিকে তুলে ধরে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংবিধান রক্ষা এবং গণতন্ত্র রক্ষার তাদের অভিযানকে আরও দৃঢ়তার সাথে চালিয়ে যাওয়ার তাদের সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করে। এছাড়াও, পার্টি মুখপাত্র পবন খেরা বলেছেন যে চোরেরা লুকিয়ে চুরি করে। বিহারে যা ঘটেছে, তা হল প্রকাশ্য ডাকাতি।
