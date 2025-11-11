Bihar Exit Polls 2025 Update: বিহারে মোদী-নীতীশ ম্যাজিকে কুপোকাত রাহুলরা! আভাস এক্সিট পোলে, শূন্য হতে পারেন PK

২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী এবং নীতীশ কুমারের ম্যাজিক দেখা যাবে, আভাস মিলল এক্সিট পোলে। প্রাক্তন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টি ছিঁটেফোটাও দাগ কাটতে পারবে না বলে আভাস দেওয়া হয়েছে বুথফেরত সমীক্ষায়। অনেকে আশা করেছিলেন যে পিকে 'কিং' না হলেও বিহারে ‘কিং মেকার’ হতে পারেন।
বিহারে আবার ফিরতে চলেছে নীতীশ কুমার এবং নরেন্দ্র মোদীর জুটি। প্রায় সব বুথফেরত সমীক্ষায় তেমনই আভাস দেওয়া হল। ন'টি বুথফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোট শুধুমাত্র জিতবে না, হাসতে-হাসতে ক্ষমতা দখল করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার থেকে অনেক বেশি আসন পাবে এনডিএ জোট (বিজেপি, জেডিইউ, লোক জনশক্তি পার্টি, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা এবং রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা)। সেখানে বিরোধীদের মহাগঠবন্ধন (আরজেডি, কংগ্রেস, সিপিআই অন্যান্যরা) পুরোপুরি মাত খেয়ে যাবে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আর প্রাক্তন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টি ছিঁটেফোটাও দাগ কাটতে পারবে না বলে আভাস দেওয়া হয়েছে বুথফেরত সমীক্ষায়। অনেকে আশা করেছিলেন যে পিকে 'কিং' না হলেও বিহারে ‘কিং মেকার’ হতে পারেন। কিন্তু ‘কিং মেকার’ তো দূর অস্ত, একাধিক এক্সিট পোলে তো পিকের দলকে একটি আসনও দেওয়া হয়নি।
বিরোধীদের মনোবল বাড়াতে পারে গতবারের এক্সিট পোল
তবে পিকে বা মহাগঠবন্ধনের নেতাদের ভরসা জোগাতে পারে ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষা। কারণ গতবার একাধিক এক্সিট পোলে যা পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল, তার উলটো হয়েছিল আসল ফলাফলে। গতবার ১১টি এক্সিট পোলের গড় আভাস ছিল যে ২৪৩টি আসনের মধ্যে ১২৫টিতে জিতবে বিরোধীদের মহাগঠবন্ধন। আর ১০৮টি আসনেই থেমে যেতে পারে এনডিএ। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতার থেকে ১৬টি আসন কম পাবে।
যদিও বাস্তবে ২৪৩ আসন-বিশিষ্ট বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ১২৫টি আসনে জিতেছিল বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। আর ১১০টি আসনেই জিততে পেরেছিল মহাগঠবন্ধন। এবারও সেরকম কিছু হওয়ার আশায় বুক বাঁধছে মহাগঠবন্ধনের নেতারা। সেই আশাপূরণ হবে কিনা, তা বোঝা যাবে আগামী শুক্রবার (১৪ নভেম্বর)।