২০ বছরের ইতিহাসে রেকর্ড! NDA-র ‘সুশাসনেই' ভরসা বিহারের, মহাগঠবন্ধনে হতাশা

শুক্রবার সকালে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা শুরু হতেই স্পষ্ট হয় রাজনৈতিক সমীকরণের নতুন রেখাচিত্র। সকাল ৮টা থেকে গণনা শুরু হওয়ার পর পোস্টাল ব্যালটেই ভাগ্যের দরজা খুলে যায় নীতীশ কুমার নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র জন্য। প্রথম এক ঘণ্টাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়-এবারও ‘সুশাসন’-এর ডাকেই ভরসা রাখছেন বিহারের বড় অংশের ভোটার।
এনডিএ-র চমক
বিহার বিধানসভার আসন সংখ্যা ২৪৩। ম্যাজিক ফিগার ১২২। প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত তথ্য, বিহারে গণনায় শুরু থেকেই এগিয়ে রয়েছে এনডিএ জোট। বিরোধীদের হয়ে অর্থাৎ মহাগঠবন্ধনের হয়ে, একাই লড়াই করে চলেছে আরজেডি। ২৪৩টি আসনের মধ্যে ২০০টিরও বেশি আসনে এগিয়ে রয়েছে এনডিএ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এনডিএ’র এই উত্থান ২০১০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলের রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। সেবার ২০৬টি আসন জিতে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিহারে ক্ষমতা দখল করে এনডিএ শিবির। এনডিএর ভেতরেও চলছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। প্রাথমিক ফলে চমক দেখিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জেডি (ইউ)। এরইমধ্যে দলটি এগিয়ে রয়েছে ৭৯টি আসনে যা ২০২০ সালের ৪৩ আসনের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে বিজেপির রাজ্য প্রতিনিধি তরঙ্গের সঙ্গে নীতীশ কুমার তুমুল প্রতিদ্বন্দিতা করবেন বলে আশা করছেন নেতারা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, অন্য বছরের তুলনায় এবারের নির্বাচনী ফলে স্পষ্ট পরিবর্তনের ছাপই ভোটারদের ভিন্নধর্মী রাজনৈতিক চিন্তাধারা তুলে ধরেছে।
এবারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও নীতীশ কুমারের ‘রাজনৈতিক সমন্বয় এবং উন্নয়ন-কেন্দ্রিক’ প্রচার বহু ভোটারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত নানা স্তরের ভোটাররা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি ও সহযোগী দলের মধ্যে এই নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখেছেন। বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের ইতিহাসে গত ২০ বছরে কোন জোট এত ভোট শেয়ার পায়নি।
মহিলা ভোটার
বিহারের মহিলারা তুলনামূলকভাবে ভোটাধিকারের বিষয়ে অসেচতন হিসেবে পরিচিতি পেলেও এবারের নির্বাচন ছিল ব্যতিক্রম। মহিলা ভোটারদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। বেশ কিছু কেন্দ্রে পুরুষের তুলনায় মহিলা ভোটারদের সংখ্যা উল্লেখজনক হারে বেশি ছিল। সড়ক, বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ জল, নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক চাহিদা ও সমস্যার সমাধানে সরকারের উদ্যোগ এবং ‘নারী-কেন্দ্রিক নীতির’ সুফল মহিলা ভোটারদের বড় অংশকে এনডিএ’র দিকে টেনে এনেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মহিলা ভোটই এবারের এনডিএ শিবিরের প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, এনডিএর প্রধান বিরোধী মহাগাঠবন্ধনের ফলাফলে হতাশ দলের নেতা-কর্মীরা। গত নির্বাচনে বৃহত্তম দল হিসেবে তালিকাবদ্ধ হওয়া আরজেডি এবার তৃতীয় স্থানে নেমে এসেছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এই দলের নির্বাচনী ইস্তেহারের সঙ্গে ভোটাররা সংযোগ স্থাপন করতে পারেনি। দলটি বেকারত্ব নিরসন, দুর্নীতিরোধ ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার ইস্যু সামনে আনলেও তা ভোটারদের মধ্যে খুব বেশি সাড়া ফেলতে পারেনি।
মোটের ওপর, এবারের নির্বাচনের ফলাফল বিহারের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এনডিএ-র বড় জয় রাজ্যে উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার প্রতি ভোটারদের প্রত্যাশারই জানান দিচ্ছে। তবে এনডিএর সামনে চ্যালেঞ্জও কম নয়। শক্তিশালী বিরোধী দলের চাপে এই আস্থা ধরে রাখা, মহিলা ও প্রান্তিক মানুষের চাহিদা পূরণ করা এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়ন করাই দলটির মূল পরীক্ষা।
News/News/২০ বছরের ইতিহাসে রেকর্ড! NDA-র ‘সুশাসনেই' ভরসা বিহারের, মহাগঠবন্ধনে হতাশা