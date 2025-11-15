Edit Profile
    Bihar Vote Chori Fact Check: বিহারে কি সত্যি ৭.৪৫ কোটি ভোট পড়েছে? সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়, জানুন সত্যিটা

    Published on: Nov 15, 2025 8:41 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    গতকাল বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই ফেসবুকে অনেকেই দাবি করতে শুরু করেন, বিহারে ভোটার সংখ্যার থেকে বেশি ভোট পড়েছে নির্বাচনে। সেই পোস্টগুলিতে বলা হয়েছিল, এসআইআর-এর পরে বিহারে নাকি মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৭.৪২ লাখ এবং নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৭.৪৫ কোটি। এদিকে নির্বাচন কমিশন নিজেরাই জানিয়েছিল যে বিহারে এবার রেকর্ড ৬৯ শতাংশ ভোট পড়েছে দুই দফায়। সেই আবহে ফেসবুক পোস্টগুলিতে দাবি করা হয়েছে, বিহারের মোট ভোটার সংখ্যা ১১ কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা। এই দাবির সপক্ষে তারা আবার নির্বাচন কমিশনের বিবৃতির একটি অংশের স্ক্রিনশট তুলে ধরে। আসল বিষয়টি লুকিয়ে সেখানেই।

    বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই ফেসবুকে অনেকেই দাবি করতে শুরু করেন, বিহারে ভোটার সংখ্যার থেকে বেশি ভোট পড়েছিল নির্বাচনে। (HT_PRINT)
    বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই ফেসবুকে অনেকেই দাবি করতে শুরু করেন, বিহারে ভোটার সংখ্যার থেকে বেশি ভোট পড়েছিল নির্বাচনে। (HT_PRINT)

    আদতে ফেসবুকের দাবিটি পুরোপুরি ভুয়ো। নির্বাচন কমিশনের যে বিবৃতির স্ক্রিনশট দেওয়া হচ্ছে ভাইরাল পোস্টগুলিতে, তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রথম এবং দ্বিতীয় দফায় বিহারে ভোটের হার এবং মোট ভোটার সংখ্যার উল্লেখ করেছে নির্বাচন কমিশন। 'Total Elector' অংশটিকে ভোটদানের সংখ্যা বলে দাবি করে এই পোস্টগুলো করা হচ্ছে। এই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি থেকে চরম বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে। এদিকে পোস্টে যে অংশের স্ক্রিনশট দিয়ে দাবি করা হচ্ছে, বিহারে ভোটার সংখ্যা ৭.৪২ কোটি, সেটি আদতে অগস্টের পর প্রথম ড্রাফট লিস্টের হিসেব। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিজেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বের হওয়ার পর জানিয়েছিলেন, বিহারের ভোটার সংখ্যা ‘প্রায় ৭.৫ কোটি’।

    উল্লেখ্য, বিহারে সার্বিক ভাবে বিজেপি এগিয়ে জয়ী হয়েছে ৮৯টি আসনে। আর জেডিইউ জিতেছে ৮৫ আসনে। এলজেপি জেতে ১৯ আসনে, হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা জিতেছে ৫টি আসনে, ৪টি আসনে জয়ী রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা। মহাগঠবন্ধন জোটের আরজেডি শেষ পর্যন্ত জেতে ২৫টি আসনে, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন ২টি আসনে, সিপিএম ১টি আসনে জয়ী, কংগ্রেস জয়ী মাত্র ৬টি আসনে। সিপিআই কোনও আসনে জেতেনি। এদিকে বিহারের ভোটে অভিষেক ঘটানো প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টিও কোনও আসনে জেতেনি। বিএসপি জেতে একটি আসনে। এআইএমআইএম জয়ী পাঁচটি আসনে।

    ভোটের হারের নিরিখে বিজেপি পায় ২০.০৮ শতাংশ, জেডিইউ পায় ১৯.২৫ শতাংশ, এলজেপি ৪.৯৭ শতাংশ। এদিকে মহাগঠবন্ধনের আরজেডি ২৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে, কংগ্রেস ৮.৭১ শতাংশ, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন ২.৮৪ শতাংশ, সিপিএম এবং সিপিআই যথাক্রমে ০.৬০ এবং ০.৭৪ শতাংশ করে ভোট পেয়েছে। আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম ১.৮৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বিএসপি পেয়েছে ১.৬২ শতাংশ মত ভোট।

