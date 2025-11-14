Edit Profile
    Bihar-WB Border Assembly Election Result: বিহারের বাংলা লাগোয়া বিধানসভা আসনগুলিতে কেমন ফলাফল হল, কোথায় এগিয়ে কে?

    বাংলা লাগোয়া বিহারের আসনগুলি হল - ঠাকুরগঞ্জ, কিষাণগঞ্জ, কোচাধমন, আমোর, বইসি, বলরামপুর, প্রাণপুর, এবং মণিহারি। এর মধ্যে দিনাজপুর লাগোয়া অধিকাংশ আসনে এগিয়ে আছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম। এদিকে কংগ্রেস এগিয়ে ২টি আসনে।

    Published on: Nov 14, 2025 12:10 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    পড়শি রাজ্য বিহারের রাজনীতির প্রভাব কি বাংলায় পড়বে? সেই প্রশ্নের জবাব তো পাওয়া যাবে আগামী বছর। তবে বাংলা লাগোয়া বিহারের বিধানসভা আসনগুলিতে আজ কোন দল এগিয়ে আছে? উল্লেখ্য, বাংলা লাগোয়া বিহারের আসনগুলি হল - ঠাকুরগঞ্জ, কিষাণগঞ্জ, কোচাধমন, আমোর, বইসি, বলরামপুর, প্রাণপুর, এবং মণিহারি। এর মধ্যে দিনাজপুর লাগোয়া অধিকাংশ আসনে এগিয়ে আছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম। এদিকে কংগ্রেস এগিয়ে ২টি মাত্র আসনে।

    এখনও পর্যন্ত যা ট্রেন্ড, তাতে আপাতত ঠাকুরগঞ্জ, কোচাধমন, আমোর, বইসি আসনগুলিতে এগিয়ে এআইএমআইএম। এর আগের নির্বাচনেও বাংলা লাগোয়া আসনগুলিতে ভালো ফল করেছিল এআইএমআইএম। এদিকে বলরামপুর আসনে এগিয়ে চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি। প্রাণপুরে এগিয়ে বিজেপি। আর কংগ্রেস এগিয়ে কিষাণগঞ্জ, মণিহারি আসনটিতে। অর্থাৎ, মহাগঠবন্ধন মাত্র ১টি আসনেই এগিয়ে বাংলা লাগোয়া এই আসনগুলিতে। আর এনডিএ এগিয়ে ৪টি আসনে।

    এদিকে সার্বিক ভাবে বিহার জুড়ে গেরুয়া ঝড় উঠেছে। পদ্ম শিবির এখনও এগিয়ে ৮৪টি আসনে, জেডিইউ এদিয়ে ৭৭ আসনে, এলজেপি এগিয়ে ২২টি আসনে, হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা এগিয়ে পাঁচ আসনে। আর মহাগঠবন্ধন জোটের আরজেডি এগিয়ে ৩৫টি আসনে, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন ৭টি আসনে, কংগ্রেস এগিয়ে মাত্র ৫টি আসনে, সিপিএম এগিয়ে ১টি আসনে এবং ভিআইপি এগিয়ে ১টি আসনে। এদিকে বিহারের ভোটে অভিষেক ঘটানো প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টি ১টি আসনেও এগিয়ে নেই। বিএসপি এগিয়ে একটি আসনে।

    ভোটের হারের নিরিখে বিজেপি এখনও পেয়েছে ২১.৭৭ শতাংশ, জেডিইউ ১৮.৫৪ শতাংশ, এলজেপি ৫.৪৬ শতাংশ। এদিকে মহাগঠবন্ধনের আরজেডি ২৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে, কংগ্রেস ৮.১৮ শতাংশ, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন ৩.১৩ শতাংশ, সিপিএম এবং সিপিআই যথাক্রমে ০.৫৯ এবং ০.৬৪ শতাংশ করে ভোট পেয়েছে এখনও। আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম ১.৬৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বিএসপি পেয়েছে দেড় শতাংশের মত ভোট।

