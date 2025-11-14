৯৫ ভোটে হারলেন রাহুল, ধারাবাহিকতার পুরস্কার থাকলে সব জিততেন, বিহারের ফল দেখেই কটাক্ষ বিজেপির
বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিসর নতুন মোড় নেয়। প্রকাশিত ভোটের চলমান পরিস্থিতি অনুযায়ী, জাতীয় জনতান্ত্রিক জোট বা এনডিএ স্পষ্টভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অতিক্রম করেছে।
'আরও একটি নির্বাচন, আরও একটি পরাজয়।' বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-এর জয় একপ্রকার নিশ্চিত হতেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ করল বিজেপি। বিহারে গণনা শুরুর কিছু পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি মানচিত্র ভাইরাল হয়েছে, যেখানে গত দুই দশকে রাহুলের ‘৯৫টি নির্বাচনী পরাজয়’ দেখানো হয়েছে।
শুক্রবার বিহারে মহাগঠবন্ধনের ভরাডুবি নিশ্চিত হতেই লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করতে শুরু করে বিজেপি। বিজেপি আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডেলে ২০০৪ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত নির্বাচনের বিবরণ দিয়ে একটি গ্রাফিক পোস্ট করেছেন, যেখানে রাহুলের নেতৃত্বে কংগ্রেস হয় রাজ্য ক্ষমতা হারিয়েছিল অথবা ভোটে জিততে ব্যর্থ হয়েছে। এক্স পোস্টে মালব্য লিখেছেন, 'রাহুল গান্ধী! আরও একটি নির্বাচন, আরও একটি পরাজয়! যদি নির্বাচনী ধারাবাহিকতার জন্য পুরষ্কার থাকত, তাহলে তিনি সবগুলিই জিততেন।' বিজেপি নেতা ৯৫টি নির্বাচনের একটি মানচিত্রও শেয়ার করেছেন। যেখানে রাহুল দলের কেন্দ্রীয় প্রচারকদের একজন হওয়ার পর থেকে কংগ্রেস যেসব রাজ্যে হেরে গিয়েছে। এই তালিকায় প্রায় প্রতিটি প্রধান রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- হিমাচল প্রদেশ (২০০৭, ২০১৭) এবং পাঞ্জাব (২০০৭, ২০১২, ২০২২) থেকে শুরু করে গুজরাট (২০০৭, ২০১২, ২০১৭, ২০২২), মধ্যপ্রদেশ (২০০৮, ২০১৩, ২০১৮, ২০২৩), মহারাষ্ট্র (২০১৪, ২০১৯, ২০২৪) এবং দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের একাধিক নির্বাচন। এতে উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণের রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে পরাজয় এবং ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে বারবার পরাজয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
বড় জয়ের পথে এনডিএ
এই এনডিএ জোটে রয়েছে নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ। বিহার বিধানসভার আসন সংখ্যা ২৪৩। ম্যাজিক ফিগার ১২২। । সেই ম্যাজিক ফিগার টপকে, ১৯০টিরও বেশি আসনে এগিয়ে রয়েছে এনডিএ শিবির। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে, বিজেপির ঝুলিতে, এই মুহূর্তে সবথেকে বেশি ভোট। ৮৪ আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি এককভাবে। এই মুহূর্তে নীতীশ কুমারের দল এগিয়ে রয়েছে ৭৬টি আসনে। পাশাপাশি চিরাগ পাসওয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস) ২৩টিতে এবং জিতন রাম মাঝির হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা চারটি আসনে এগিয়ে রয়েছে।উপেন্দ্র কুশওয়াহার জাতীয় লোক মোর্চা একটি আসনে এগিয়ে রয়েছে।
অন্যদিকে, মহাগঠবন্ধনের নেতারা যেখানে সরকার গড়ার প্রত্যাশা করেছিলেন, সেখানে বেশ অনেকটাই পিছিয়ে তাঁরা। মহাগঠবন্ধন এগিয়ে মাত্র ৪৯টি আসনে। আরজেডি এককভাবে এগিয়ে ৩৪ আসনে। এদিকে, হাত শিবির, অর্থাৎ কংগ্রেস মাত্র ৬টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। শুরু থেকেই বিহারের বিরোধী জোটের মুখ্যমন্ত্রীর পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব এগিয়ে থাকলেও, গণনার এই পর্যায়ে পৌঁছে পিছিয়ে পড়েছেন তিনিও। সিপিআই(এমএল)(এল) ছয়টিতে এবং সিপিএম একটি আসনে এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, প্রশান্ত কিশোরের জন সূরজ পার্টি গণনা শুরুর দিকে ৪টি আসেন এগিয়ে থাকলেও, সেই হাসি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ছোট দলগুলির মধ্যে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন-এর (এআইএমআইএম) তিনটি আসনে এগিয়ে রয়েছে।
বুথফেরত সমীক্ষার প্রতিফলন
প্রায় প্রতিটি বুথফেরত সমীক্ষায় এনডিএ-কে এগিয়ে রাখা হয়েছিল। গণনায় সেই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। গত ৬ নভেম্বর এবং ১১ নভেম্বর বিহারে দু’দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে। তিন দিনের মাথায় শুক্রবার গণনা হচ্ছে। বলে রাখা ভালো, এ বছর বিহারে নির্বাচনের ঠিক আগে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) হয়েছে। প্রায় ৩০ লক্ষ নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে।
